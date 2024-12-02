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Депутат Рады осудила генералов за отсутствие укреплений на линии фронта

Депутат Рады осудила генералов за отсутствие укреплений на линии фронта - РИА Новости, 02.12.2024

Депутат Рады осудила генералов за отсутствие укреплений на линии фронта

Украинские генералы продолжают оставаться неприкосновенными и не подвергаются наказаниям со стороны властей за отсутствие фортификационных сооружений на фронте, РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T14:15

2024-12-02T14:15

2024-12-02T14:15

в мире

харьковская область

украина

андрей марочко

александр дубинский

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Украинские генералы продолжают оставаться неприкосновенными и не подвергаются наказаниям со стороны властей за отсутствие фортификационных сооружений на фронте, в том числе на харьковском направлении, заявила в понедельник депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. "Каково рациональное объяснение того, что за два года после освобождения Харьковской области на реке Оскол и на границе с Россией не построены фортификации? Вопрос риторический. Россияне переходят Оскол и дальше - Боровая, Изюм, Балаклея. Все повторяется. Но генералы неприкосновенны? Так кто здесь действительно неприкасаемый? Уже давно не депутаты", - написала Безуглая в своем Telegram-канале. На прошлой неделе военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил РИА Новости, что штурмовики ВС РФ форсировали реку Оскол в Харьковской области, закрепились в опорном пункте на одном из участков и начали освобождать населенный пункт Двуречная. Украинский парламентарий Александр Дубинский в мае обвинил главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в хищении денег, выделенных на строительство фортификационных сооружений. Депутат Верховной рады Михаил Бондарь в июне заявлял, что на Украине заведено около 30 уголовных дел в связи с растратами средств при строительстве укреплений на общую сумму в 20 миллиардов гривен (более 49 миллионов долларов).

https://ria.ru/20241202/ermak-1986178236.html

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в мире, харьковская область, украина, андрей марочко, александр дубинский, вооруженные силы рф, верховная рада украины