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Депутат Рады осудила генералов за отсутствие укреплений на линии фронта - РИА Новости, 02.12.2024
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14:15 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/bezuglaya-1986869381.html
Депутат Рады осудила генералов за отсутствие укреплений на линии фронта
Депутат Рады осудила генералов за отсутствие укреплений на линии фронта - РИА Новости, 02.12.2024
Депутат Рады осудила генералов за отсутствие укреплений на линии фронта
Украинские генералы продолжают оставаться неприкосновенными и не подвергаются наказаниям со стороны властей за отсутствие фортификационных сооружений на фронте, РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T14:15
2024-12-02T14:15
в мире
харьковская область
украина
андрей марочко
александр дубинский
вооруженные силы рф
верховная рада украины
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Украинские генералы продолжают оставаться неприкосновенными и не подвергаются наказаниям со стороны властей за отсутствие фортификационных сооружений на фронте, в том числе на харьковском направлении, заявила в понедельник депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. "Каково рациональное объяснение того, что за два года после освобождения Харьковской области на реке Оскол и на границе с Россией не построены фортификации? Вопрос риторический. Россияне переходят Оскол и дальше - Боровая, Изюм, Балаклея. Все повторяется. Но генералы неприкосновенны? Так кто здесь действительно неприкасаемый? Уже давно не депутаты", - написала Безуглая в своем Telegram-канале. На прошлой неделе военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил РИА Новости, что штурмовики ВС РФ форсировали реку Оскол в Харьковской области, закрепились в опорном пункте на одном из участков и начали освобождать населенный пункт Двуречная. Украинский парламентарий Александр Дубинский в мае обвинил главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в хищении денег, выделенных на строительство фортификационных сооружений. Депутат Верховной рады Михаил Бондарь в июне заявлял, что на Украине заведено около 30 уголовных дел в связи с растратами средств при строительстве укреплений на общую сумму в 20 миллиардов гривен (более 49 миллионов долларов).
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в мире, харьковская область, украина, андрей марочко, александр дубинский, вооруженные силы рф, верховная рада украины
В мире, Харьковская область, Украина, Андрей Марочко, Александр Дубинский, Вооруженные силы РФ, Верховная Рада Украины
Депутат Рады осудила генералов за отсутствие укреплений на линии фронта

Депутат Рады Безуглая осудила генералов за отсутствие укреплений на линии фронта

© Фото : страница Марьяны Безуглой в соцсетиДепутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая
Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© Фото : страница Марьяны Безуглой в соцсети
Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Украинские генералы продолжают оставаться неприкосновенными и не подвергаются наказаниям со стороны властей за отсутствие фортификационных сооружений на фронте, в том числе на харьковском направлении, заявила в понедельник депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.
"Каково рациональное объяснение того, что за два года после освобождения Харьковской области на реке Оскол и на границе с Россией не построены фортификации? Вопрос риторический. Россияне переходят Оскол и дальше - Боровая, Изюм, Балаклея. Все повторяется. Но генералы неприкосновенны? Так кто здесь действительно неприкасаемый? Уже давно не депутаты", - написала Безуглая в своем Telegram-канале.
На прошлой неделе военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил РИА Новости, что штурмовики ВС РФ форсировали реку Оскол в Харьковской области, закрепились в опорном пункте на одном из участков и начали освобождать населенный пункт Двуречная.
Украинский парламентарий Александр Дубинский в мае обвинил главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в хищении денег, выделенных на строительство фортификационных сооружений. Депутат Верховной рады Михаил Бондарь в июне заявлял, что на Украине заведено около 30 уголовных дел в связи с растратами средств при строительстве укреплений на общую сумму в 20 миллиардов гривен (более 49 миллионов долларов).
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В миреХарьковская областьУкраинаАндрей МарочкоАлександр ДубинскийВооруженные силы РФВерховная Рада Украины
 
 
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