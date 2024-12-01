Всемирный день борьбы со СПИДом
© AP Photo / Niranjan ShresthaЖенщины и дети из Непала зажигают свечи накануне Всемирного дня борьбы со СПИДом в Катманду
© AP Photo / Niranjan Shrestha
Женщины и дети из Непала зажигают свечи накануне Всемирного дня борьбы со СПИДом в Катманду. Архивное фото
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Всемирный день борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита – ВИЧ/СПИДом (World AIDS Day) ежегодно отмечается в мире 1 декабря. Он был учрежден решением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Генеральной Ассамблеи ООН, принятом в 1988 году. Впервые он отмечался в том же году.
Цель проведения мероприятия – повышение глобальной осведомленности о ВИЧ/СПИДе и демонстрация международной солидарности перед лицом пандемии.
ВИЧ-инфекция – медленно прогрессирующее инфекционное заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Размножаясь, ВИЧ поражает клетки иммунной системы – CD4+-Т-лимфоциты. В результате размножения ВИЧ количество CD4+-Т-лимфоцитов постепенно уменьшается. ВИЧ-инфекция поражает защитную систему организма человека, и он становится более подвержен другим инфекционным и опухолевым заболеваниям.
СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита – последняя стадия ВИЧ-инфекции. Это состояние развивается у человека на фоне тяжелого иммунодефицита. При СПИДе иммунитет ослабевает настолько, что любое сопутствующее заболевание может привести к летальному исходу.
По мнению ученых, ВИЧ перешел от обезьяны к человеку в период 1926-1946 годов. Однако некоторые исследования указывают на то, что вирус мог впервые появиться в человеческой популяции еще в XVII веке, но как эпидемический штамм утвердился в 1930-х годах XX века в Африке. Старейший в мире образец крови человека, содержащий ВИЧ, относится к 1959 году, когда пациент из Конго, у которого была взята кровь, умер от еще неизвестного заболевания.
Подобный синдром начал наблюдаться с конца 1970-х годов в США, Западной Европы и Африке у гомосексуалистов, наркоманов, реципиентов крови и ее продуктов.
Первые сведения о необычной болезни были опубликованы в американском бюллетене "Еженедельные сообщения о заболеваемости и смертности" 5 июня 1981 года, где сообщалось о том, что за последние восемь месяцев в трех больницах Лос-Анджелеса (Калифорния) было зарегистрировано пять случаев воспаления легких, вызванных особым микроорганизмом из рода пневмоцистис.
Заболевание приняло характер глобальной эпидемии, продолжающейся до сих пор.
В 1982 году американский ученый Майкл Готлиб впервые ввел понятие "синдром приобретенного иммунодефицита" (СПИД), определив его как сочетание опасных для организма человека оппортунистических инфекций на фоне иммунодефицита.
В 1983 году французским вирусологом Франсуазой Барре-Синусси в лаборатории Люка Монтанье Института Пастера в Париже был открыт вирус, позже получивший название "вирус иммунодефицита человека – ВИЧ" (Human Immunodeficiency Virus – 9 HIV), присвоенное ему в 1986 году Международным комитетом по таксономии вирусов. В 2008 году Барре-Синусси и Люк Монтанье были удостоены Нобелевской премии по физиологии и медицине за выявление ВИЧ и причины СПИДа.
Официальной и научно обоснованной версией происхождения вируса в настоящее время остается версия о его распространении на человеческую популяцию от африканских зеленых мартышек, у которых в 1985 году был обнаружен вирус, родственный ВИЧ – ВИО (Вирус иммунодефицита обезьян).
Международным символом борьбы со СПИДом является "красная ленточка" – кусок шелковой ленты, сложенный в верхней части в форме перевернутой буквы V. Эту эмблему создал в 1991 году американский художник Франк Мур, умерший от СПИДа в 2002 году в возрасте 48 лет. "Красную ленточку" используют как логотип и ВОЗ, и агентства ООН, и различные благотворительные фонды.
В 2021 году ЮНЭЙДС приняла новую Глобальную стратегию по СПИДу на 2021-2026 годы "Ликвидировать неравенство, покончить со СПИДом", чтобы каждая страна и сообщество вышли на путь искоренения СПИДа как угрозы общественному здоровью к 2030 году. Она содержит три приоритета: максимальное обеспечение справедливого и равного доступа к комплексным услугам в связи с ВИЧ, устранение правовых и социальных барьеров на пути к достижению результатов в отношении ВИЧ и инвестирование ресурсов и поддержка ответных мер на ВИЧ, а также их полная интеграция в системы здравоохранения, социальной защиты и гуманитарной помощи.
Ежегодно Всемирный день борьбы со СПИДом проводится под разными девизами.
До 2004 года координатором его проведения была Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС). С 2004 года темы дня определяет руководящий комитет Всемирной кампании по СПИДу в консультации с гражданским обществом, организациями и государственными учреждениями, связанными с деятельностью по решению проблем ВИЧ.
В 2024 году Всемирный день борьбы со СПИДом проходит под девизом "Выбирайте правильный путь – путь прав человека". Соблюдение прав каждого человека является основой эффективного ответа на ВИЧ. Организаторы призывают отменить уголовные и другие законы, которые наказывают или дискриминируют людей, живущих с ВИЧ, препятствуют доступу к профилактике, тестированию, лечению и уходу в связи с ВИЧ, мешают деятельности людей, оказывающих жизненно важные услуги по ВИЧ для затронутых сообществ или выступающих за реформы, и принять законы, поддерживающие права каждого человека.
Согласно докладу ЮНЭЙДС "Неотложность выбора: противодействие СПИДу на перепутье" (2024), в 2023 году из 39,9 миллиона человек, живущих с ВИЧ во всем мире, антиретровирусную терапию (АРТ) получали 30,7 миллиона человек, то есть более чем 3 из 4 людей, живущих с этим диагнозом. Благодаря такому достижению общественного здравоохранения с 2010 года смертность вследствие СПИДа сократилась вдвое – с 1,3 миллиона человек до 630 тысяч в 2023 году.
Однако, по данным все того же доклада, 9,3 миллиона (почти четверть) не получили жизненно необходимого лечения, причем почти половина из них (4,7 миллиона) – в странах Африки к югу от Сахары. Как следствие, каждую минуту от причин, связанных со СПИДом, умирает один человек.
Во всем мире в 2023 году по сравнению с 2010 годом число новых случаев ВИЧ-инфекции сократилось примерно на 39%. Тем не менее в 2023 году было зарегистрировано 1,3 миллиона новых случаев, что в три раза превышает целевой показатель в 370 тысяч или менее новых случаев инфицирования в 2025 году. Число новых случаев ВИЧ-инфекции растет в трех регионах: в Восточной Европе и Центральной Азии, Латинской Америке, а также на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Кроме того, в некоторых регионах Восточной и Южной Африки, а также в Западной и Центральной Африке по-прежнему отмечается чрезвычайно высокий уровень заболеваемости ВИЧ среди девочек-подростков и молодых женщин.
Доклад также отмечает, что во всем мире объем финансирования сокращается, что сдерживает прогресс, а в некоторых регионах даже приводит к росту эпидемии. В 2023 году общий объем ресурсов, выделенных на борьбу с ВИЧ (19,8 миллиарда долларов), сократился на 5% по сравнению с 2022 годом и был на 9,5 миллиарда долларов США меньше суммы, необходимой к 2025 году (29,3 миллиарда долларов).
Всего с 1981 года ВИЧ/СПИДом были инфицированы около 85,6 миллиона человек, порядка 40,4 миллиона человек умерли от болезней, вызванных этим вирусом.
В 2022 году ЮНЭЙДС сообщила, что в Нидерландах распространяется более заразный и опасный штамм ВИЧ, чем все известные ранее варианты. Вирусная нагрузка у людей, инфицированных этим штаммом, – в два раза выше, чем у остальных больных, а СПИД развивается в два-три раза быстрее. В связи с этими данными ООН сообщила, что пандемия ВИЧ в мире продолжается.
При отсутствии лечения у людей с ВИЧ-инфекцией могут развиться тяжелые болезни – туберкулез, криптококковый менингит, тяжелые бактериальные инфекции, рак (например, лимфома, саркома Капоши).
Способов полного излечения ВИЧ нет. Однако по мере расширения доступа к эффективным средствам ее профилактики, диагностики, лечения и ухода ВИЧ-инфекция перешла в категорию контролируемых хронических заболеваний, а ВИЧ-инфицированные могут жить долгой и полноценной жизнью. При этом постоянно появляются более безопасные и эффективные антиретровирусные препараты и их комбинации.
В России в 1987 году был зарегистрирован первый случай ВИЧ-инфекции.
По состоянию на 31 декабря 2023 года, с 1987 года общее число выявленных случаев ВИЧ-инфекции среди граждан РФ достигло 1 692 795 человек (предварительно). На 31 декабря 2023 года в стране проживало 1 197 410 россиян с лабораторно подтвержденным диагнозом ВИЧ-инфекции, исключая 495 385 больных, умерших за весь период наблюдения (29,3%). В 2023 году было зарегистрировано 58 740 новых случаев болезни, вызванной ВИЧ, в том числе 542 случая среди детей. В 2023 году показатель заболеваемости, превышающий среднероссийское значение, имели 34 субъекта РФ. Среди них – Чукотский автономный округ (87,73 новых случая ВИЧ-инфекции на 100 тысяч населения), Красноярский край (80,50), Кемеровская область – Кузбасс (78,45), Иркутская область (73,49), Алтайский край (72,42), Оренбургская (72,22), Челябинская (71,76), Самарская (71,41), Ульяновская (67,69), Новосибирская (67,24), Тюменская (65,27) области и др.
Достигнут высокий охват населения тестированием на ВИЧ. По данным Роспотребнадзора, в 2023 году было обследовано на ВИЧ 48 914 663 российских граждан, что составляет 33,4 % от численности населения. Охват тестированием увеличился преимущественно за счет массового обследования граждан, обратившихся за медицинской помощью, в то время как доля лиц, принадлежащих к уязвимым по ВИЧ контингентам, снизилась в 2023 году до 2,6%.
В 2017 году постановлением правительства РФ были утверждены Правила ведения Федерального регистра лиц, инфицированных ВИЧ, для формирования и ведения федеральных и региональных персонифицированных баз данных о лицах, инфицированных ВИЧ в целях оказания им медицинской помощи, включая обеспечение лекарственными препаратами.
В 2019 году обновлены клинические рекомендации по лечению ВИЧ. Новые схемы терапии должны снизить побочные эффекты. Поставлена цель стремиться к принципу "лечим всех": назначать медикаменты АРТ людям с ВИЧ независимо от их иммунного статуса. Согласно рекомендации ВОЗ, такой подход дает лучшие результаты.
В декабре 2020 года в России была утверждена Государственная стратегия противодействия распространению ВИЧ-инфекции на период до 2030 года.
Цель стратегии – предупреждение распространения ВИЧ в России, чтобы к 2030 году это заболевание перестало быть угрозой общественному здоровью.
Документ предполагает обеспечение охвата населения эффективным скринингом на ВИЧ-инфекцию для максимального выявления инфицированных, увеличение охвата антиретровирусной терапией и снижение риска передачи ВИЧ от матери к ребенку. Кроме того, предполагается предоставить социальную поддержку ВИЧ-инфицированным и членам их семей, а также обеспечить высокое качество жизни детей с ВИЧ. В рамках стратегии рекомендуется повысить охват тестированием на ВИЧ беременных женщин, активно внедрять современные подходы к тестированию, снизить стоимость антиретровирусной терапии.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников