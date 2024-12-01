https://ria.ru/20241201/spid-1986366732.html

Всемирный день борьбы со СПИДом

Всемирный день борьбы со СПИДом - РИА Новости, 01.12.2024

Всемирный день борьбы со СПИДом

Всемирный день борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита – ВИЧ/СПИДом (World AIDS Day) ежегодно отмечается в мире 1 декабря. Он был учрежден решением... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T01:02

2024-12-01T01:02

2024-12-01T01:18

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Всемирный день борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита – ВИЧ/СПИДом (World AIDS Day) ежегодно отмечается в мире 1 декабря. Он был учрежден решением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Генеральной Ассамблеи ООН, принятом в 1988 году. Впервые он отмечался в том же году. Цель проведения мероприятия – повышение глобальной осведомленности о ВИЧ/СПИДе и демонстрация международной солидарности перед лицом пандемии. ВИЧ-инфекция – медленно прогрессирующее инфекционное заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Размножаясь, ВИЧ поражает клетки иммунной системы – CD4+-Т-лимфоциты. В результате размножения ВИЧ количество CD4+-Т-лимфоцитов постепенно уменьшается. ВИЧ-инфекция поражает защитную систему организма человека, и он становится более подвержен другим инфекционным и опухолевым заболеваниям. СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита – последняя стадия ВИЧ-инфекции. Это состояние развивается у человека на фоне тяжелого иммунодефицита. При СПИДе иммунитет ослабевает настолько, что любое сопутствующее заболевание может привести к летальному исходу.По мнению ученых, ВИЧ перешел от обезьяны к человеку в период 1926-1946 годов. Однако некоторые исследования указывают на то, что вирус мог впервые появиться в человеческой популяции еще в XVII веке, но как эпидемический штамм утвердился в 1930-х годах XX века в Африке. Старейший в мире образец крови человека, содержащий ВИЧ, относится к 1959 году, когда пациент из Конго, у которого была взята кровь, умер от еще неизвестного заболевания. Подобный синдром начал наблюдаться с конца 1970-х годов в США, Западной Европы и Африке у гомосексуалистов, наркоманов, реципиентов крови и ее продуктов.Первые сведения о необычной болезни были опубликованы в американском бюллетене "Еженедельные сообщения о заболеваемости и смертности" 5 июня 1981 года, где сообщалось о том, что за последние восемь месяцев в трех больницах Лос-Анджелеса (Калифорния) было зарегистрировано пять случаев воспаления легких, вызванных особым микроорганизмом из рода пневмоцистис. Заболевание приняло характер глобальной эпидемии, продолжающейся до сих пор.В 1982 году американский ученый Майкл Готлиб впервые ввел понятие "синдром приобретенного иммунодефицита" (СПИД), определив его как сочетание опасных для организма человека оппортунистических инфекций на фоне иммунодефицита.В 1983 году французским вирусологом Франсуазой Барре-Синусси в лаборатории Люка Монтанье Института Пастера в Париже был открыт вирус, позже получивший название "вирус иммунодефицита человека – ВИЧ" (Human Immunodeficiency Virus – 9 HIV), присвоенное ему в 1986 году Международным комитетом по таксономии вирусов. В 2008 году Барре-Синусси и Люк Монтанье были удостоены Нобелевской премии по физиологии и медицине за выявление ВИЧ и причины СПИДа. Официальной и научно обоснованной версией происхождения вируса в настоящее время остается версия о его распространении на человеческую популяцию от африканских зеленых мартышек, у которых в 1985 году был обнаружен вирус, родственный ВИЧ – ВИО (Вирус иммунодефицита обезьян).Международным символом борьбы со СПИДом является "красная ленточка" – кусок шелковой ленты, сложенный в верхней части в форме перевернутой буквы V. Эту эмблему создал в 1991 году американский художник Франк Мур, умерший от СПИДа в 2002 году в возрасте 48 лет. "Красную ленточку" используют как логотип и ВОЗ, и агентства ООН, и различные благотворительные фонды.В 2021 году ЮНЭЙДС приняла новую Глобальную стратегию по СПИДу на 2021-2026 годы "Ликвидировать неравенство, покончить со СПИДом", чтобы каждая страна и сообщество вышли на путь искоренения СПИДа как угрозы общественному здоровью к 2030 году. Она содержит три приоритета: максимальное обеспечение справедливого и равного доступа к комплексным услугам в связи с ВИЧ, устранение правовых и социальных барьеров на пути к достижению результатов в отношении ВИЧ и инвестирование ресурсов и поддержка ответных мер на ВИЧ, а также их полная интеграция в системы здравоохранения, социальной защиты и гуманитарной помощи.Ежегодно Всемирный день борьбы со СПИДом проводится под разными девизами.До 2004 года координатором его проведения была Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС). С 2004 года темы дня определяет руководящий комитет Всемирной кампании по СПИДу в консультации с гражданским обществом, организациями и государственными учреждениями, связанными с деятельностью по решению проблем ВИЧ. В 2024 году Всемирный день борьбы со СПИДом проходит под девизом "Выбирайте правильный путь – путь прав человека". Соблюдение прав каждого человека является основой эффективного ответа на ВИЧ. Организаторы призывают отменить уголовные и другие законы, которые наказывают или дискриминируют людей, живущих с ВИЧ, препятствуют доступу к профилактике, тестированию, лечению и уходу в связи с ВИЧ, мешают деятельности людей, оказывающих жизненно важные услуги по ВИЧ для затронутых сообществ или выступающих за реформы, и принять законы, поддерживающие права каждого человека. Согласно докладу ЮНЭЙДС "Неотложность выбора: противодействие СПИДу на перепутье" (2024), в 2023 году из 39,9 миллиона человек, живущих с ВИЧ во всем мире, антиретровирусную терапию (АРТ) получали 30,7 миллиона человек, то есть более чем 3 из 4 людей, живущих с этим диагнозом. Благодаря такому достижению общественного здравоохранения с 2010 года смертность вследствие СПИДа сократилась вдвое – с 1,3 миллиона человек до 630 тысяч в 2023 году. Однако, по данным все того же доклада, 9,3 миллиона (почти четверть) не получили жизненно необходимого лечения, причем почти половина из них (4,7 миллиона) – в странах Африки к югу от Сахары. Как следствие, каждую минуту от причин, связанных со СПИДом, умирает один человек.Во всем мире в 2023 году по сравнению с 2010 годом число новых случаев ВИЧ-инфекции сократилось примерно на 39%. Тем не менее в 2023 году было зарегистрировано 1,3 миллиона новых случаев, что в три раза превышает целевой показатель в 370 тысяч или менее новых случаев инфицирования в 2025 году. Число новых случаев ВИЧ-инфекции растет в трех регионах: в Восточной Европе и Центральной Азии, Латинской Америке, а также на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Кроме того, в некоторых регионах Восточной и Южной Африки, а также в Западной и Центральной Африке по-прежнему отмечается чрезвычайно высокий уровень заболеваемости ВИЧ среди девочек-подростков и молодых женщин.Доклад также отмечает, что во всем мире объем финансирования сокращается, что сдерживает прогресс, а в некоторых регионах даже приводит к росту эпидемии. В 2023 году общий объем ресурсов, выделенных на борьбу с ВИЧ (19,8 миллиарда долларов), сократился на 5% по сравнению с 2022 годом и был на 9,5 миллиарда долларов США меньше суммы, необходимой к 2025 году (29,3 миллиарда долларов).Всего с 1981 года ВИЧ/СПИДом были инфицированы около 85,6 миллиона человек, порядка 40,4 миллиона человек умерли от болезней, вызванных этим вирусом.В 2022 году ЮНЭЙДС сообщила, что в Нидерландах распространяется более заразный и опасный штамм ВИЧ, чем все известные ранее варианты. Вирусная нагрузка у людей, инфицированных этим штаммом, – в два раза выше, чем у остальных больных, а СПИД развивается в два-три раза быстрее. В связи с этими данными ООН сообщила, что пандемия ВИЧ в мире продолжается.При отсутствии лечения у людей с ВИЧ-инфекцией могут развиться тяжелые болезни – туберкулез, криптококковый менингит, тяжелые бактериальные инфекции, рак (например, лимфома, саркома Капоши). Способов полного излечения ВИЧ нет. Однако по мере расширения доступа к эффективным средствам ее профилактики, диагностики, лечения и ухода ВИЧ-инфекция перешла в категорию контролируемых хронических заболеваний, а ВИЧ-инфицированные могут жить долгой и полноценной жизнью. При этом постоянно появляются более безопасные и эффективные антиретровирусные препараты и их комбинации.В России в 1987 году был зарегистрирован первый случай ВИЧ-инфекции. По состоянию на 31 декабря 2023 года, с 1987 года общее число выявленных случаев ВИЧ-инфекции среди граждан РФ достигло 1 692 795 человек (предварительно). На 31 декабря 2023 года в стране проживало 1 197 410 россиян с лабораторно подтвержденным диагнозом ВИЧ-инфекции, исключая 495 385 больных, умерших за весь период наблюдения (29,3%). В 2023 году было зарегистрировано 58 740 новых случаев болезни, вызванной ВИЧ, в том числе 542 случая среди детей. В 2023 году показатель заболеваемости, превышающий среднероссийское значение, имели 34 субъекта РФ. Среди них – Чукотский автономный округ (87,73 новых случая ВИЧ-инфекции на 100 тысяч населения), Красноярский край (80,50), Кемеровская область – Кузбасс (78,45), Иркутская область (73,49), Алтайский край (72,42), Оренбургская (72,22), Челябинская (71,76), Самарская (71,41), Ульяновская (67,69), Новосибирская (67,24), Тюменская (65,27) области и др. Достигнут высокий охват населения тестированием на ВИЧ. По данным Роспотребнадзора, в 2023 году было обследовано на ВИЧ 48 914 663 российских граждан, что составляет 33,4 % от численности населения. Охват тестированием увеличился преимущественно за счет массового обследования граждан, обратившихся за медицинской помощью, в то время как доля лиц, принадлежащих к уязвимым по ВИЧ контингентам, снизилась в 2023 году до 2,6%. В 2017 году постановлением правительства РФ были утверждены Правила ведения Федерального регистра лиц, инфицированных ВИЧ, для формирования и ведения федеральных и региональных персонифицированных баз данных о лицах, инфицированных ВИЧ в целях оказания им медицинской помощи, включая обеспечение лекарственными препаратами. В 2019 году обновлены клинические рекомендации по лечению ВИЧ. Новые схемы терапии должны снизить побочные эффекты. Поставлена цель стремиться к принципу "лечим всех": назначать медикаменты АРТ людям с ВИЧ независимо от их иммунного статуса. Согласно рекомендации ВОЗ, такой подход дает лучшие результаты. В декабре 2020 года в России была утверждена Государственная стратегия противодействия распространению ВИЧ-инфекции на период до 2030 года. Цель стратегии – предупреждение распространения ВИЧ в России, чтобы к 2030 году это заболевание перестало быть угрозой общественному здоровью.Документ предполагает обеспечение охвата населения эффективным скринингом на ВИЧ-инфекцию для максимального выявления инфицированных, увеличение охвата антиретровирусной терапией и снижение риска передачи ВИЧ от матери к ребенку. Кроме того, предполагается предоставить социальную поддержку ВИЧ-инфицированным и членам их семей, а также обеспечить высокое качество жизни детей с ВИЧ. В рамках стратегии рекомендуется повысить охват тестированием на ВИЧ беременных женщин, активно внедрять современные подходы к тестированию, снизить стоимость антиретровирусной терапии. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, всемирный день борьбы со спидом, спид, в мире