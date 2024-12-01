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Российские школьники завоевали золото на китайской олимпиаде по математике - РИА Новости, 01.12.2024
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Хорошие новости
 
14:45 01.12.2024 (обновлено: 15:26 01.12.2024)
https://ria.ru/20241201/olimpiada-1986724779.html
Российские школьники завоевали золото на китайской олимпиаде по математике
Российские школьники завоевали золото на китайской олимпиаде по математике - РИА Новости, 01.12.2024
Российские школьники завоевали золото на китайской олимпиаде по математике
Российские школьники завоевали четыре золотые и две серебряные медали на Китайской национальной олимпиаде по математике, сообщается на сайте Минпросвещения. РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T14:45
2024-12-01T15:26
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Российские школьники завоевали четыре золотые и две серебряные медали на Китайской национальной олимпиаде по математике, сообщается на сайте Минпросвещения."На 40-й Китайской национальной олимпиаде по математике (Chinese Mathematical Olympiad, CMO 2024), проходившей в городе Нинбо провинции Чжэцзян, все шесть участников российской сборной получили медали — четыре золотые и две серебряные", — говорится в заявлении.Руководителем российской команды был учитель Президентского физико-математического лицея № 239 в Санкт-Петербурге, глава тренерского штаба национальной сборной по математике Кирилл Сухов. "Для наших ребят это мероприятие является в первую очередь подготовкой и тренировкой к IMO, которая пройдет в Австралии летом 2025 года", — отметили в министерстве.Российская сборная участвует в Китайской математической олимпиаде с середины 1990-х годов. Мероприятие также собирает талантливых школьников из КНР, Гонконга, Макао и Сингапура.
https://ria.ru/20241201/matematika-1986718752.html
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россия, нинбо, чжэцзян, китай, санкт-петербург
Хорошие новости, Россия, Нинбо, Чжэцзян, Китай, Санкт-Петербург
Российские школьники завоевали золото на китайской олимпиаде по математике

Российские школьники взяли 4 золота на китайской олимпиаде по математике

© Фото : Минпросвещения РоссииРоссийские школьники на Китайской национальной олимпиаде по математике
Российские школьники на Китайской национальной олимпиаде по математике - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© Фото : Минпросвещения России
Российские школьники на Китайской национальной олимпиаде по математике
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Российские школьники завоевали четыре золотые и две серебряные медали на Китайской национальной олимпиаде по математике, сообщается на сайте Минпросвещения.
"На 40-й Китайской национальной олимпиаде по математике (Chinese Mathematical Olympiad, CMO 2024), проходившей в городе Нинбо провинции Чжэцзян, все шесть участников российской сборной получили медали — четыре золотые и две серебряные", — говорится в заявлении.
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Руководителем российской команды был учитель Президентского физико-математического лицея № 239 в Санкт-Петербурге, глава тренерского штаба национальной сборной по математике Кирилл Сухов.
"Для наших ребят это мероприятие является в первую очередь подготовкой и тренировкой к IMO, которая пройдет в Австралии летом 2025 года", — отметили в министерстве.
Российская сборная участвует в Китайской математической олимпиаде с середины 1990-х годов. Мероприятие также собирает талантливых школьников из КНР, Гонконга, Макао и Сингапура.
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