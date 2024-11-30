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Путин подписал закон о создании биоресурсных центров - РИА Новости, 30.11.2024
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18:53 30.11.2024
https://ria.ru/20241130/putin-1986651440.html
Путин подписал закон о создании биоресурсных центров
Путин подписал закон о создании биоресурсных центров - РИА Новости, 30.11.2024
Путин подписал закон о создании биоресурсных центров
Президент России Владимир Путин подписал закон, формирующий правовые основы создания и сохранения биологических (биоресурсных) коллекций, находящихся в... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T18:53
2024-11-30T18:53
россия
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, формирующий правовые основы создания и сохранения биологических (биоресурсных) коллекций, находящихся в собственности РФ, образования биоресурсных центров и организации их деятельности, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Федеральный закон предусматривает утверждение терминологии в обозначенной сфере, включая, в том числе, определение таких понятий, как "биологические ресурсы", "биологический образец", "биологический объект", "биологическое разнообразие", "генетические ресурсы", "генетический материал", "генетическое разнообразие", "каталог биологической (биоресурсной) коллекции", "образец биологической (биоресурсной) коллекции", "особо ценный образец генетических ресурсов", "национальный каталог особо ценных образцов генетических ресурсов", "национальный центр генетических ресурсов", "Фонд биологических (биоресурсных) коллекций РФ" и других. Так, закон предполагает определять биологические (биоресурсные) коллекции как "целенаправленно созданный научно систематизированный фонд паспортизированных биологических образцов естественного и (или) искусственного происхождения, обладающих общим набором специфических характеристик, сохраняемый в контролируемых условиях с соблюдением генетической чистоты, целостности и подлинности (аутентичности) материалов и используемый для научной, научно-технической и (или) образовательной деятельности". Государственный учёт биологических (биоресурсных) коллекций будет вестись при помощи государственной информационной системы "Национальная база генетической информации". Кроме того, закон предполагает создание реестра национальных биологических коллекций, ответственным ведомством за ведение этого реестра будет Минобрнауки. Закон закрепляет возможность наделения научных и образовательных организаций статусом биоресурсных центров, что позволит им эффективнее вести деятельность по сохранению и развитию биологических (биоресурсных) коллекций. "Документ имеет стратегическое значение для развития отечественной науки. Без использования генетических технологий на основе современной законодательной базы нельзя решить задачи достижения технологического лидерства", - отмечала глава научного комитета Совфеда Лилия Гумерова.
https://ria.ru/20241130/putin-1986642090.html
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россия, владимир путин, лилия гумерова, совет федерации рф
Россия, Владимир Путин, Лилия Гумерова, Совет Федерации РФ
Путин подписал закон о создании биоресурсных центров

Путин подписал закон о создании и сохранении биологических коллекций

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, формирующий правовые основы создания и сохранения биологических (биоресурсных) коллекций, находящихся в собственности РФ, образования биоресурсных центров и организации их деятельности, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Федеральный закон предусматривает утверждение терминологии в обозначенной сфере, включая, в том числе, определение таких понятий, как "биологические ресурсы", "биологический образец", "биологический объект", "биологическое разнообразие", "генетические ресурсы", "генетический материал", "генетическое разнообразие", "каталог биологической (биоресурсной) коллекции", "образец биологической (биоресурсной) коллекции", "особо ценный образец генетических ресурсов", "национальный каталог особо ценных образцов генетических ресурсов", "национальный центр генетических ресурсов", "Фонд биологических (биоресурсных) коллекций РФ" и других.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
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Так, закон предполагает определять биологические (биоресурсные) коллекции как "целенаправленно созданный научно систематизированный фонд паспортизированных биологических образцов естественного и (или) искусственного происхождения, обладающих общим набором специфических характеристик, сохраняемый в контролируемых условиях с соблюдением генетической чистоты, целостности и подлинности (аутентичности) материалов и используемый для научной, научно-технической и (или) образовательной деятельности".
Государственный учёт биологических (биоресурсных) коллекций будет вестись при помощи государственной информационной системы "Национальная база генетической информации".
Кроме того, закон предполагает создание реестра национальных биологических коллекций, ответственным ведомством за ведение этого реестра будет Минобрнауки.
Закон закрепляет возможность наделения научных и образовательных организаций статусом биоресурсных центров, что позволит им эффективнее вести деятельность по сохранению и развитию биологических (биоресурсных) коллекций.
"Документ имеет стратегическое значение для развития отечественной науки. Без использования генетических технологий на основе современной законодательной базы нельзя решить задачи достижения технологического лидерства", - отмечала глава научного комитета Совфеда Лилия Гумерова.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
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