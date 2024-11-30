https://ria.ru/20241130/putin-1986651440.html

Путин подписал закон о создании биоресурсных центров

Путин подписал закон о создании биоресурсных центров - РИА Новости, 30.11.2024

Путин подписал закон о создании биоресурсных центров

Президент России Владимир Путин подписал закон, формирующий правовые основы создания и сохранения биологических (биоресурсных) коллекций, находящихся в... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T18:53

2024-11-30T18:53

2024-11-30T18:53

россия

владимир путин

лилия гумерова

совет федерации рф

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, формирующий правовые основы создания и сохранения биологических (биоресурсных) коллекций, находящихся в собственности РФ, образования биоресурсных центров и организации их деятельности, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Федеральный закон предусматривает утверждение терминологии в обозначенной сфере, включая, в том числе, определение таких понятий, как "биологические ресурсы", "биологический образец", "биологический объект", "биологическое разнообразие", "генетические ресурсы", "генетический материал", "генетическое разнообразие", "каталог биологической (биоресурсной) коллекции", "образец биологической (биоресурсной) коллекции", "особо ценный образец генетических ресурсов", "национальный каталог особо ценных образцов генетических ресурсов", "национальный центр генетических ресурсов", "Фонд биологических (биоресурсных) коллекций РФ" и других. Так, закон предполагает определять биологические (биоресурсные) коллекции как "целенаправленно созданный научно систематизированный фонд паспортизированных биологических образцов естественного и (или) искусственного происхождения, обладающих общим набором специфических характеристик, сохраняемый в контролируемых условиях с соблюдением генетической чистоты, целостности и подлинности (аутентичности) материалов и используемый для научной, научно-технической и (или) образовательной деятельности". Государственный учёт биологических (биоресурсных) коллекций будет вестись при помощи государственной информационной системы "Национальная база генетической информации". Кроме того, закон предполагает создание реестра национальных биологических коллекций, ответственным ведомством за ведение этого реестра будет Минобрнауки. Закон закрепляет возможность наделения научных и образовательных организаций статусом биоресурсных центров, что позволит им эффективнее вести деятельность по сохранению и развитию биологических (биоресурсных) коллекций. "Документ имеет стратегическое значение для развития отечественной науки. Без использования генетических технологий на основе современной законодательной базы нельзя решить задачи достижения технологического лидерства", - отмечала глава научного комитета Совфеда Лилия Гумерова.

https://ria.ru/20241130/putin-1986642090.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, лилия гумерова, совет федерации рф