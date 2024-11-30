https://ria.ru/20241130/beglov-1986641597.html
Петербург будет принимать финал чемпионата "Профессионалы" до 2027 года
Петербург будет принимать финал чемпионата "Профессионалы" до 2027 года - РИА Новости, 30.11.2024
Петербург будет принимать финал чемпионата "Профессионалы" до 2027 года
Финал чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" будет проходить в Санкт-Петербурге до 2027 года включительно, сообщил губернатор города... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T17:26
2024-11-30T17:26
2024-11-30T17:26
санкт-петербург
александр беглов
общество
россия
казахстан
максим орешкин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя - РИА Новости. Финал чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" будет проходить в Санкт-Петербурге до 2027 года включительно, сообщил губернатор города Александр Беглов. В субботу он принял участие в церемонии награждения победителей "Профессионалов". "Вам понравился наш город?... Вы приедете ещё сюда?" - обратился губернатор Петербурга к участникам чемпионата. "Решением правительства до 2027 года включительно чемпионат будет проходить здесь, в Санкт-Петербурге. Спасибо правительству Российской Федерации и министерству просвещения за это", - добавил он. Как отметил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, также участвовавший в церемонии награждения победителей чемпионата, всего во всех его этапах приняли участие 250 тысяч человек. "Здесь (на церемонии награждения - ред.) - тысяча. Это означает, что для того, чтобы оказаться здесь, нужно оказаться одним из 250. Это очень серьезный отбор, вы большие молодцы", - сказал он. Финал чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" проходил в Санкт-Петербурге с 26 по 30 ноября. Специальности чемпионата представляют наиболее значимые и востребованные отрасли экономики: от строительства, транспорта и судостроения до 3D-моделирования, программирования и ремонта беспилотных летательных аппаратов. За победу в чемпионате "Профессионалы" боролись школьники и студенты профессиональных учебных заведений России и других стран. В финал вышли победители региональных отборочных этапов. Также участие в чемпионате подтвердил ряд дружественных иностранных государств: Казахстан, Азербайджан, Белоруссия, Китай, Киргизия, Узбекистан и другие.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, александр беглов, общество, россия, казахстан, максим орешкин
Санкт-Петербург, Александр Беглов, Общество, Россия, Казахстан, Максим Орешкин
Петербург будет принимать финал чемпионата "Профессионалы" до 2027 года
Беглов: Петербург будет принимать финал чемпионата "Профессионалы" до 2027 года
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя - РИА Новости. Финал чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" будет проходить в Санкт-Петербурге до 2027 года включительно, сообщил губернатор города Александр Беглов.
В субботу он принял участие в церемонии награждения победителей "Профессионалов".
«
"Вам понравился наш город?... Вы приедете ещё сюда?" - обратился губернатор Петербурга
к участникам чемпионата.
"Решением правительства до 2027 года включительно чемпионат будет проходить здесь, в Санкт-Петербурге. Спасибо правительству Российской Федерации и министерству просвещения за это", - добавил он.
Как отметил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин
, также участвовавший в церемонии награждения победителей чемпионата, всего во всех его этапах приняли участие 250 тысяч человек.
"Здесь (на церемонии награждения - ред.) - тысяча. Это означает, что для того, чтобы оказаться здесь, нужно оказаться одним из 250. Это очень серьезный отбор, вы большие молодцы", - сказал он.
Финал чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" проходил в Санкт-Петербурге с 26 по 30 ноября. Специальности чемпионата представляют наиболее значимые и востребованные отрасли экономики: от строительства, транспорта и судостроения до 3D-моделирования, программирования и ремонта беспилотных летательных аппаратов.
За победу в чемпионате "Профессионалы" боролись школьники и студенты профессиональных учебных заведений России и других стран. В финал вышли победители региональных отборочных этапов. Также участие в чемпионате подтвердил ряд дружественных иностранных государств: Казахстан
, Азербайджан
, Белоруссия
, Китай
, Киргизия
, Узбекистан
и другие.