https://ria.ru/20241130/beglov-1986641597.html

Петербург будет принимать финал чемпионата "Профессионалы" до 2027 года

Петербург будет принимать финал чемпионата "Профессионалы" до 2027 года - РИА Новости, 30.11.2024

Петербург будет принимать финал чемпионата "Профессионалы" до 2027 года

Финал чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" будет проходить в Санкт-Петербурге до 2027 года включительно, сообщил губернатор города... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T17:26

2024-11-30T17:26

2024-11-30T17:26

санкт-петербург

александр беглов

общество

россия

казахстан

максим орешкин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя - РИА Новости. Финал чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" будет проходить в Санкт-Петербурге до 2027 года включительно, сообщил губернатор города Александр Беглов. В субботу он принял участие в церемонии награждения победителей "Профессионалов". "Вам понравился наш город?... Вы приедете ещё сюда?" - обратился губернатор Петербурга к участникам чемпионата. "Решением правительства до 2027 года включительно чемпионат будет проходить здесь, в Санкт-Петербурге. Спасибо правительству Российской Федерации и министерству просвещения за это", - добавил он. Как отметил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, также участвовавший в церемонии награждения победителей чемпионата, всего во всех его этапах приняли участие 250 тысяч человек. "Здесь (на церемонии награждения - ред.) - тысяча. Это означает, что для того, чтобы оказаться здесь, нужно оказаться одним из 250. Это очень серьезный отбор, вы большие молодцы", - сказал он. Финал чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" проходил в Санкт-Петербурге с 26 по 30 ноября. Специальности чемпионата представляют наиболее значимые и востребованные отрасли экономики: от строительства, транспорта и судостроения до 3D-моделирования, программирования и ремонта беспилотных летательных аппаратов. За победу в чемпионате "Профессионалы" боролись школьники и студенты профессиональных учебных заведений России и других стран. В финал вышли победители региональных отборочных этапов. Также участие в чемпионате подтвердил ряд дружественных иностранных государств: Казахстан, Азербайджан, Белоруссия, Китай, Киргизия, Узбекистан и другие.

санкт-петербург

россия

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

санкт-петербург, александр беглов, общество, россия, казахстан, максим орешкин