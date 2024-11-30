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Аэропорт Махачкалы приостановил работу из-за угрозы беспилотников - РИА Новости, 30.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:52 30.11.2024 (обновлено: 10:03 30.11.2024)
https://ria.ru/20241130/aeroport-1986607420.html
Аэропорт Махачкалы приостановил работу из-за угрозы беспилотников
Аэропорт Махачкалы приостановил работу из-за угрозы беспилотников - РИА Новости, 30.11.2024
Аэропорт Махачкалы приостановил работу из-за угрозы беспилотников
Работа аэропорта Махачкалы приостановлена до 11.30 мск из-за угрозы беспилотников, сообщил РИА Новости гендиректор воздушной гавани Саид Рамазанов. РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T09:52
2024-11-30T10:03
махачкала
специальная военная операция на украине
происшествия
каспийск
сергей меликов
республика дагестан
россия
вооруженные силы украины
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МАХАЧКАЛА, 30 ноя - РИА Новости. Работа аэропорта Махачкалы приостановлена до 11.30 мск из-за угрозы беспилотников, сообщил РИА Новости гендиректор воздушной гавани Саид Рамазанов."Введен режим "Ковер" в связи с беспилотной опасностью. Работа аэропорта приостановлена до 11.30", – сказал Рамазанов.
https://ria.ru/20241129/minoborony-1986530912.html
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махачкала, происшествия, каспийск, сергей меликов, республика дагестан, россия, вооруженные силы украины
Махачкала, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Каспийск, Сергей Меликов, Республика Дагестан, Россия, Вооруженные силы Украины
Аэропорт Махачкалы приостановил работу из-за угрозы беспилотников

Работа аэропорта Махачкалы приостановлена из-за угрозы атаки беспилотников

© iStock.com / HJBCАэропорт Махачкала
Аэропорт Махачкала - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© iStock.com / HJBC
Аэропорт Махачкала. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 30 ноя - РИА Новости. Работа аэропорта Махачкалы приостановлена до 11.30 мск из-за угрозы беспилотников, сообщил РИА Новости гендиректор воздушной гавани Саид Рамазанов.
"Введен режим "Ковер" в связи с беспилотной опасностью. Работа аэропорта приостановлена до 11.30", – сказал Рамазанов.
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Специальная военная операция на УкраинеМахачкалаПроисшествияКаспийскСергей МеликовРеспублика ДагестанРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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