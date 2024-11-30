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Аэропорт Махачкалы приостановил работу из-за угрозы беспилотников
Аэропорт Махачкалы приостановил работу из-за угрозы беспилотников - РИА Новости, 30.11.2024
Аэропорт Махачкалы приостановил работу из-за угрозы беспилотников
Работа аэропорта Махачкалы приостановлена до 11.30 мск из-за угрозы беспилотников, сообщил РИА Новости гендиректор воздушной гавани Саид Рамазанов. РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T09:52
2024-11-30T09:52
2024-11-30T10:03
махачкала
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происшествия
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МАХАЧКАЛА, 30 ноя - РИА Новости. Работа аэропорта Махачкалы приостановлена до 11.30 мск из-за угрозы беспилотников, сообщил РИА Новости гендиректор воздушной гавани Саид Рамазанов."Введен режим "Ковер" в связи с беспилотной опасностью. Работа аэропорта приостановлена до 11.30", – сказал Рамазанов.
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Аэропорт Махачкалы приостановил работу из-за угрозы беспилотников
Работа аэропорта Махачкалы приостановлена из-за угрозы атаки беспилотников