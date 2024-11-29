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Новый комплекс по переработке отходов введен в эксплуатацию в Ленобласти

Новый комплекс по переработке отходов введен в эксплуатацию в Ленобласти - РИА Новости, 29.11.2024

Новый комплекс по переработке отходов введен в эксплуатацию в Ленобласти

Комплекс по переработке отходов в Кингисеппском районе получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T22:07

2024-11-29T22:07

2024-11-29T22:07

ленинградская область

жкх

александр дрозденко

ленинградская область

кингисеппский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя - РИА Новости. Комплекс по переработке отходов в Кингисеппском районе получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. "Завод по переработке отходов в Кингисеппском районе получил разрешение на ввод. Ленобласть на деле переходит на современную сортировку, переработку и утилизацию твердых бытовых отходов. Впереди — получение лицензии и старт работ", - сообщил Дрозденко в своем Telegram-канале. Он добавил, что мощность нового завода составляет 320 тысяч тонн переработки отходов в год. "Безопасность объекта подтверждена федеральной экологической и главной государственной экспертизами. Старые полигоны со вводом новых мощностей будем закрывать и рекультивировать. Регион полностью выполняет показатели национального проекта "Экология", - отметил Дрозденко. В пресс-службе правительства Ленобласти подчеркнули, что доля отечественного оборудования на новом комплексе составляет 90%. "Это автоматический сортировочный комплекс с воздушными, вихревыми, магнитными сепараторами, где предусматривается сортировка ТКО, поступающего как с раздельного сбора, так и несортированного", - уточнили в региональном правительстве. Планируется, что комплекс будет проводить обработку 100% поступивших твердых коммунальных отходов с выделением вторсырья.

ленинградская область

кингисеппский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

жкх, александр дрозденко, ленинградская область, кингисеппский район