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Токаев рассказал о результатах председательства Казахстана в ОДКБ - РИА Новости, 28.11.2024
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11:52 28.11.2024 (обновлено: 12:10 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/tokaev-1986177982.html
Токаев рассказал о результатах председательства Казахстана в ОДКБ
Токаев рассказал о результатах председательства Казахстана в ОДКБ - РИА Новости, 28.11.2024
Токаев рассказал о результатах председательства Казахстана в ОДКБ
Все задачи, стоявшие перед ОДКБ в период председательствования Казахстана, выполнены, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на сессии Совета... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T11:52
2024-11-28T12:10
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АСТАНА, 28 ноя – РИА Новости. Все задачи, стоявшие перед ОДКБ в период председательствования Казахстана, выполнены, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане."ОДКБ - это не просто военное партнёрство, это уникальный механизм, объединяющий наши усилия и ресурсы для защиты суверенитета и территориальной целостности наших государств. В качестве председателя ОДКБ Казахстан сосредоточил свои усилия на укреплении тесного взаимодействия стран участниц, повышении эффективности механизмов оперативного реагирования на кризисные ситуации, а также на развитии возможностей нашей организации в борьбе с современными угрозами, включая терроризм, кибератаки, транснациональную преступность и незаконный оборот наркотиков. Все задачи, стоявшие перед ОДКБ в период председательства Республики Казахстан, выполнены", - сказал Токаев на открытии сессии.Лидер Казахстана добавил, что в плановом порядке проведены заседания уставных органов, военные учения и профилактические операции ОДКБ. Актуальные вопросы коллективной безопасности были предметно рассмотрены министрами иностранных дел и обороны, состоялись встречи на уровне секретарей советов безопасности и руководителей парламентов в течение 2024 года.Лидеры ОДКБ участвуют в саммите организации в Астане.В Астане проходит саммит ОДКБ. В мероприятии участвуют лидеры стран-участниц организации. В ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Таджикистан и Киргизия. С 1 января 2024 года в ОДКБ председательствует Казахстан, в 2025 году председательство перейдет Киргизии.
https://ria.ru/20241128/putin-1986180075.html
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казахстан, касым-жомарт токаев, одкб, астана, киргизия, в мире
Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, ОДКБ, Астана, Киргизия, В мире
Токаев рассказал о результатах председательства Казахстана в ОДКБ

Токаев: все задачи в период председательства Казахстана в ОДКБ выполнены

© Фото : пресс-служба президента Республики КазахстанПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© Фото : пресс-служба президента Республики Казахстан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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АСТАНА, 28 ноя – РИА Новости. Все задачи, стоявшие перед ОДКБ в период председательствования Казахстана, выполнены, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане.
"ОДКБ - это не просто военное партнёрство, это уникальный механизм, объединяющий наши усилия и ресурсы для защиты суверенитета и территориальной целостности наших государств. В качестве председателя ОДКБ Казахстан сосредоточил свои усилия на укреплении тесного взаимодействия стран участниц, повышении эффективности механизмов оперативного реагирования на кризисные ситуации, а также на развитии возможностей нашей организации в борьбе с современными угрозами, включая терроризм, кибератаки, транснациональную преступность и незаконный оборот наркотиков. Все задачи, стоявшие перед ОДКБ в период председательства Республики Казахстан, выполнены", - сказал Токаев на открытии сессии.
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Лидер Казахстана добавил, что в плановом порядке проведены заседания уставных органов, военные учения и профилактические операции ОДКБ. Актуальные вопросы коллективной безопасности были предметно рассмотрены министрами иностранных дел и обороны, состоялись встречи на уровне секретарей советов безопасности и руководителей парламентов в течение 2024 года.
Лидеры ОДКБ участвуют в саммите организации в Астане.
В Астане проходит саммит ОДКБ. В мероприятии участвуют лидеры стран-участниц организации. В ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Таджикистан и Киргизия. С 1 января 2024 года в ОДКБ председательствует Казахстан, в 2025 году председательство перейдет Киргизии.
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