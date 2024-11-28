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Токаев рассказал о результатах председательства Казахстана в ОДКБ

Токаев рассказал о результатах председательства Казахстана в ОДКБ - РИА Новости, 28.11.2024

Токаев рассказал о результатах председательства Казахстана в ОДКБ

Все задачи, стоявшие перед ОДКБ в период председательствования Казахстана, выполнены, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на сессии Совета... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T11:52

2024-11-28T11:52

2024-11-28T12:10

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АСТАНА, 28 ноя – РИА Новости. Все задачи, стоявшие перед ОДКБ в период председательствования Казахстана, выполнены, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане."ОДКБ - это не просто военное партнёрство, это уникальный механизм, объединяющий наши усилия и ресурсы для защиты суверенитета и территориальной целостности наших государств. В качестве председателя ОДКБ Казахстан сосредоточил свои усилия на укреплении тесного взаимодействия стран участниц, повышении эффективности механизмов оперативного реагирования на кризисные ситуации, а также на развитии возможностей нашей организации в борьбе с современными угрозами, включая терроризм, кибератаки, транснациональную преступность и незаконный оборот наркотиков. Все задачи, стоявшие перед ОДКБ в период председательства Республики Казахстан, выполнены", - сказал Токаев на открытии сессии.Лидер Казахстана добавил, что в плановом порядке проведены заседания уставных органов, военные учения и профилактические операции ОДКБ. Актуальные вопросы коллективной безопасности были предметно рассмотрены министрами иностранных дел и обороны, состоялись встречи на уровне секретарей советов безопасности и руководителей парламентов в течение 2024 года.Лидеры ОДКБ участвуют в саммите организации в Астане.В Астане проходит саммит ОДКБ. В мероприятии участвуют лидеры стран-участниц организации. В ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Таджикистан и Киргизия. С 1 января 2024 года в ОДКБ председательствует Казахстан, в 2025 году председательство перейдет Киргизии.

https://ria.ru/20241128/putin-1986180075.html

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казахстан, касым-жомарт токаев, одкб, астана, киргизия, в мире