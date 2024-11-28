https://ria.ru/20241128/sbs-1986155050.html

Южная Корея неожиданным образом отреагировала на просьбу Украины

Южная Корея неожиданным образом отреагировала на просьбу Украины - РИА Новости, 28.11.2024

Южная Корея неожиданным образом отреагировала на просьбу Украины

Южнокорейское правительство отказалось продавать Украине оружие, сообщает южнокорейский канал SBS со ссылкой на высокопоставленные источники. РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T10:09

2024-11-28T10:09

2024-11-28T12:52

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Южнокорейское правительство отказалось продавать Украине оружие, сообщает южнокорейский канал SBS со ссылкой на высокопоставленные источники."Известно, что наше правительство выразило возражение", — говорится в материале.Отмечается, что Украина хотела получить от Кореи ЗРК "Чхонгун", радиолокационные станции для ПВО и контрбатарейной борьбы, а также метательные заряды для снарядов калибра 155 мм.Южнокорейское агентство Ренхап сообщало о проходящих в Сеуле протестах против передачи Киеву летального оружия.В среду специальная делегация из Украины во главе с министром обороны Рустемом Умеровым посетила Южную Корею и встретилась с президентом Юн Сок Ёлем. По данным SBS, украинская сторона перед встречей запрашивала у Кореи не просто безвозмездной помощи, а возможности покупки оружия.

https://ria.ru/20241126/miting-1985877776.html

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