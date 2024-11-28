https://ria.ru/20241128/sbs-1986155050.html
Южная Корея неожиданным образом отреагировала на просьбу Украины
Южная Корея неожиданным образом отреагировала на просьбу Украины - РИА Новости, 28.11.2024
Южная Корея неожиданным образом отреагировала на просьбу Украины
Южнокорейское правительство отказалось продавать Украине оружие, сообщает южнокорейский канал SBS со ссылкой на высокопоставленные источники. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T10:09
2024-11-28T10:09
2024-11-28T12:52
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Южнокорейское правительство отказалось продавать Украине оружие, сообщает южнокорейский канал SBS со ссылкой на высокопоставленные источники."Известно, что наше правительство выразило возражение", — говорится в материале.Отмечается, что Украина хотела получить от Кореи ЗРК "Чхонгун", радиолокационные станции для ПВО и контрбатарейной борьбы, а также метательные заряды для снарядов калибра 155 мм.Южнокорейское агентство Ренхап сообщало о проходящих в Сеуле протестах против передачи Киеву летального оружия.В среду специальная делегация из Украины во главе с министром обороны Рустемом Умеровым посетила Южную Корею и встретилась с президентом Юн Сок Ёлем. По данным SBS, украинская сторона перед встречей запрашивала у Кореи не просто безвозмездной помощи, а возможности покупки оружия.
https://ria.ru/20241126/miting-1985877776.html
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в мире, украина, южная корея, сеул, рустем умеров, юн сок ель
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Южная Корея, Сеул, Рустем Умеров, Юн Сок Ель
Южная Корея неожиданным образом отреагировала на просьбу Украины
SBS: Южная Корея сдержанно отнеслась к просьбам Украины об оружии