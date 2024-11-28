https://ria.ru/20241128/regiony-1986264613.html

Минниханов: регионы сами решат, переходить ли на одноуровневую систему МСУ

Минниханов: регионы сами решат, переходить ли на одноуровневую систему МСУ - РИА Новости, 28.11.2024

Минниханов: регионы сами решат, переходить ли на одноуровневую систему МСУ

Регионы России должны сами решить, переходить им с двухуровневой системы местного самоуправления на одноуровневую или нет, заявил глава Татарстана Рустам... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T16:35

2024-11-28T16:35

2024-11-28T17:24

политика

россия

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КАЗАНЬ, 28 ноя - РИА Новости. Регионы России должны сами решить, переходить им с двухуровневой системы местного самоуправления на одноуровневую или нет, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов. По информации пресс-службы парламента Татарстана, в четверг в ходе заседания Госсовета республики депутаты высказались по вопросу готовящихся изменений в структуру управления местной властью. Заместитель председателя комитета Госсовета Татарстана по государственному строительству и местному самоуправлению, руководитель фракции КПРФ Хафиз Миргалимов отметил, что в настоящее время в Госдуме рассматривается законопроект об общих принципах местного самоуправления в единой системе публичной власти. По его словам, по данному законопроекту парламент Татарстана подготовил 59 изменений и дополнений, из них 25 - в поддержку сохранения двухуровневой системы местного самоуправления, речь идет, прежде всего, о поселенческом уровне. Миргалимов подчеркнул, что практика показала эффективность работы данной системы, а предлагаемая ликвидация поселенческого уровня местного самоуправления станет серьезным ударом по работе на селе. По его словам, фракция КПРФ в Госдуме также внесла поправки, во многом схожие с позицией республики. "Наша страна большая, огромная и одним шаблоном этой страной управлять нельзя. Какие-то изменения были и будут, к этому нужно относиться нормально. Мы не против. Территориям с малой численностью населения надо дать право создавать вот такую систему управления. Никому это не мешает", - сказал Минниханов в ходе дискуссии в парламенте Татарстана. По мнению главы республики, в регионах, где двухуровневая система не способна работать, должно быть право отказаться от нее, но для других регионов более приемлема именно двухуровневая система местного самоуправления. "Я в трех муниципалитетах работал в разных должностях, всегда опирался на сельсовет. Другой формы работы с населением у нас нет… Для регионов, где проживает мало населения, одноуровневая система, может быть, и подходит. Но для нас депутаты местного, поселенческого уровня нужны", - подчеркнул он. Минниханов отметил, что в период спецоперации важно сохранять единство страны, а не дискутировать о преимуществах различных систем управления. "Мы должны быть едины сегодня, все решения должны быть во благо государства", - подчеркнул глава региона. Он также добавил, что на поселенческом уровне самоуправления работают самые авторитетные люди, которых поддерживает население. Председатель парламента Татарстана Фарид Мухаметшин предложил направить в Госдуму стенограмму обсуждения данного вопроса с тем, чтобы еще раз четко обозначить позицию Татарстана. "Местное самоуправление - это базовая структура власти, здесь решаются многие важные вопросы, непосредственно идущие от жителей территорий", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20241121/ekologiya-1985067323.html

https://ria.ru/20241119/tatarstan-1984624095.html

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Артем Смирнов

политика, россия, рустам минниханов, фарид мухаметшин, госдума рф, кпрф