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"Сегодня все возможно". Путин ответил на главный вопрос об ударах по Киеву - РИА Новости, 28.11.2024
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17:39 28.11.2024 (обновлено: 18:31 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/putin-1986290181.html
"Сегодня все возможно". Путин ответил на главный вопрос об ударах по Киеву
"Сегодня все возможно". Путин ответил на главный вопрос об ударах по Киеву - РИА Новости, 28.11.2024
"Сегодня все возможно". Путин ответил на главный вопрос об ударах по Киеву
Президент России завершил двухдневный визит в Казахстан. Там он провел двусторонние переговоры и выступил на саммите Организации Договора о коллективной... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T17:39
2024-11-28T18:31
россия
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владимир путин
ангела меркель
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Президент России завершил двухдневный визит в Казахстан. Там он провел двусторонние переговоры и выступил на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По итогам поездки глава государства дал пресс-конференцию. О главном — в материале РИА Новости.О центрах принятия решенийПосле речи на саммите ОДКБ внимание журналистов, естественно, было приковано к поднятой теме СВО и российских вооружений.Отвечая на вопрос, какие меры готова принимать Россия в ответ на эскалацию со стороны Запада и Украины, президент в очередной раз отметил: все возможные. Развитие событий зависит от того, как поведут себя спонсоры киевского режима.Как, когда и каким оружием ответит Москва, определят Министерство обороны и Генеральный штаб. Средства поражения должны быть адекватны целям, чтобы не "стрелять из пушки по воробьям"."Не исключаем использование "Орешника" по военной промышленности, по центрам принятия решений в Киеве в том числе", — подчеркнул Путин. Какие центры имеются в виду, военные или политические, уточнять на стал. "Прогноз такой: "Сегодня в течение дня все возможно", — лаконично указал он, сославшись на известный анекдот о прогнозе погоды.О возможной ядерной угрозе от КиеваНа Западе обсуждают возможности появления у Украины ядерного оружия (ЯО) — от спонсоров киевского режима или же благодаря собственным разработкам.По мнению Путина, второй вариант маловероятен. "Там могут создать только что-то "грязное" — "грязную бомбу", — отметил президент. Тем не менее Россия станет пристально следить за возможными попытками киевского режима изготовить какой-то вариант ЯО. И "ответ будет адекватным угрозам".Если же "ядерку" передадут с Запада, то "мы используем все имеющиеся в распоряжении средства поражения". Кроме того, Путин напомнил, что "это будет нарушением всех обязательств по нераспространению средств массового поражения" со стороны зарубежных игроков.О новых видах вооруженийГоворя о "начинке" "Орешника" — а на Западе твердят, что ракеты якобы были без боезаряда, — Путин уточнил: поражающие элементы были.Но оружие продолжают улучшать. "Для того и испытывали, чтобы понять, что нужно для совершенствования, "поиграть" между дальностью и боевой частью", — добавил президент.Что же касается других оружейных новинок, глава государства ушел от подробного ответа: пока "суета неуместна". Об "Орешнике" тоже раньше не сообщали. Сейчас же убедились: работает так, как и задумано.О переговорах и миреПутин пояснил, что ставил киевскому режиму не условия для переговоров, а условия мира. Речь идет об инициативе, озвученной летом.Тогда президент обозначил необходимость вывода ВСУ из Донбасса и Новороссии, а также отказа Киева от вступления в НАТО."Я предварительных условий не формулировал, — сказал сейчас глава государства. — Я не говорил, что предварительные условия для начала переговоров такие. Я просто говорил о наших условиях мира. На мой взгляд, условия мира, долгосрочного, устойчивого, могли быть такими, такими и такими. &lt;…&gt; Повторить больше нечего".О "провокации" с собакойСреди неожиданных тем возникла история взаимоотношений Путина и экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, которая на днях опубликовала мемуары.В книге она, в частности, описала эпизод с собакой президента России, присутствовавшей на встрече и напугавшей канцлера. Меркель сочла это намеренной провокацией."Действительно, такой случай был. Госпожа Меркель приезжала к нам в гости с визитом. &lt;...&gt; Я уже говорил ей об этом, что я не знал, что она боится собак. Если бы я знал, то я никогда бы этого не сделал. Наоборот, я хотел создать такую непринужденную, приятную атмосферу", — объяснил Путин. По его словам, он тогда извинился перед канцлером. И теперь сделал это вновь, пообещав, что такое не повторится. Хотя новый визит маловероятен, добавил российский лидер.О формате ОДКБКомментируя неявку на саммит представителя Армении (Ереван состоит в организации с самого начала — с 1992-го), Путин допустил, что это связано с внутриполитическими процессами."И конечно, все это связано с последствиями кризиса в Карабахе. Но хочу подчеркнуть, что ОДКБ здесь ни при чем. &lt;…&gt; ОДКБ призвана защитить страны-члены от внешней агрессии. &lt;…&gt; Армения не признала Карабах в качестве независимого государства и уж точно не включала Карабах в свой периметр государственный. Значит, все, что происходило в Карабахе, с юридической точки зрения к Армении прямого отношения не имеет", — сказал президент. Тем не менее он выразил надежду, что Ереван вернется к полноформатной работе в организации.Также Путин напомнил: ОДКБ предполагает взаимную поддержку в случае агрессии. Но у России достаточно собственного запаса прочности.
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россия, украина, киев, владимир путин, ангела меркель, одкб, нато
Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Ангела Меркель, ОДКБ, НАТО

"Сегодня все возможно". Путин ответил на главный вопрос об ударах по Киеву

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ в Астане
Президент России Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ в Астане - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Президент России завершил двухдневный визит в Казахстан. Там он провел двусторонние переговоры и выступил на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По итогам поездки глава государства дал пресс-конференцию. О главном — в материале РИА Новости.

О центрах принятия решений

После речи на саммите ОДКБ внимание журналистов, естественно, было приковано к поднятой теме СВО и российских вооружений.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ в Астане
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ в Астане - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ в Астане
Отвечая на вопрос, какие меры готова принимать Россия в ответ на эскалацию со стороны Запада и Украины, президент в очередной раз отметил: все возможные. Развитие событий зависит от того, как поведут себя спонсоры киевского режима.
Как, когда и каким оружием ответит Москва, определят Министерство обороны и Генеральный штаб. Средства поражения должны быть адекватны целям, чтобы не "стрелять из пушки по воробьям".
"Не исключаем использование "Орешника" по военной промышленности, по центрам принятия решений в Киеве в том числе", — подчеркнул Путин. Какие центры имеются в виду, военные или политические, уточнять на стал. "Прогноз такой: "Сегодня в течение дня все возможно", — лаконично указал он, сославшись на известный анекдот о прогнозе погоды.

О возможной ядерной угрозе от Киева

На Западе обсуждают возможности появления у Украины ядерного оружия (ЯО) — от спонсоров киевского режима или же благодаря собственным разработкам.
Президент РФ Владимир Путин перед началом церемонии совместного фотографирования участников сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
"Орешник" — лишь начало. Путин представил ракетное "меню" для Киева
Вчера, 14:19
По мнению Путина, второй вариант маловероятен. "Там могут создать только что-то "грязное" — "грязную бомбу", — отметил президент. Тем не менее Россия станет пристально следить за возможными попытками киевского режима изготовить какой-то вариант ЯО. И "ответ будет адекватным угрозам".
Если же "ядерку" передадут с Запада, то "мы используем все имеющиеся в распоряжении средства поражения". Кроме того, Путин напомнил, что "это будет нарушением всех обязательств по нераспространению средств массового поражения" со стороны зарубежных игроков.

О новых видах вооружений

Говоря о "начинке" "Орешника" — а на Западе твердят, что ракеты якобы были без боезаряда, — Путин уточнил: поражающие элементы были.
Кадр видео удара по Днепропетровску
Кадр видео удара по Днепропетровску - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Кадр видео удара по Днепропетровску
Но оружие продолжают улучшать. "Для того и испытывали, чтобы понять, что нужно для совершенствования, "поиграть" между дальностью и боевой частью", — добавил президент.
Что же касается других оружейных новинок, глава государства ушел от подробного ответа: пока "суета неуместна". Об "Орешнике" тоже раньше не сообщали. Сейчас же убедились: работает так, как и задумано.

О переговорах и мире

Путин пояснил, что ставил киевскому режиму не условия для переговоров, а условия мира. Речь идет об инициативе, озвученной летом.
Тогда президент обозначил необходимость вывода ВСУ из Донбасса и Новороссии, а также отказа Киева от вступления в НАТО.
"Я предварительных условий не формулировал, — сказал сейчас глава государства. — Я не говорил, что предварительные условия для начала переговоров такие. Я просто говорил о наших условиях мира. На мой взгляд, условия мира, долгосрочного, устойчивого, могли быть такими, такими и такими. <…> Повторить больше нечего".

О "провокации" с собакой

Среди неожиданных тем возникла история взаимоотношений Путина и экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, которая на днях опубликовала мемуары.
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкКанцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин во время встречи в сочинской резиденции Бочаров Ручей
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин во время встречи в сочинской резиденции президента России Бочаров ручей - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин во время встречи в сочинской резиденции Бочаров Ручей
В книге она, в частности, описала эпизод с собакой президента России, присутствовавшей на встрече и напугавшей канцлера. Меркель сочла это намеренной провокацией.
"Действительно, такой случай был. Госпожа Меркель приезжала к нам в гости с визитом. <...> Я уже говорил ей об этом, что я не знал, что она боится собак. Если бы я знал, то я никогда бы этого не сделал. Наоборот, я хотел создать такую непринужденную, приятную атмосферу", — объяснил Путин. По его словам, он тогда извинился перед канцлером. И теперь сделал это вновь, пообещав, что такое не повторится. Хотя новый визит маловероятен, добавил российский лидер.

О формате ОДКБ

Комментируя неявку на саммит представителя Армении (Ереван состоит в организации с самого начала — с 1992-го), Путин допустил, что это связано с внутриполитическими процессами.
"И конечно, все это связано с последствиями кризиса в Карабахе. Но хочу подчеркнуть, что ОДКБ здесь ни при чем. <…> ОДКБ призвана защитить страны-члены от внешней агрессии. <…> Армения не признала Карабах в качестве независимого государства и уж точно не включала Карабах в свой периметр государственный. Значит, все, что происходило в Карабахе, с юридической точки зрения к Армении прямого отношения не имеет", — сказал президент. Тем не менее он выразил надежду, что Ереван вернется к полноформатной работе в организации.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи
Также Путин напомнил: ОДКБ предполагает взаимную поддержку в случае агрессии. Но у России достаточно собственного запаса прочности.
 
РоссияУкраинаКиевВладимир ПутинАнгела МеркельОДКБНАТО
 
 
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