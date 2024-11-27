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"Это было необычно". Что заявил Путин в Казахстане

"Это было необычно". Что заявил Путин в Казахстане - РИА Новости, 27.11.2024

"Это было необычно". Что заявил Путин в Казахстане

Президент России прибыл в Астану с государственным визитом. Первый день посвятили двусторонним переговорам. О главном, что прозвучало, — в материале РИА... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T19:30

2024-11-27T19:30

2024-11-27T21:21

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Президент России прибыл в Астану с государственным визитом. Первый день посвятили двусторонним переговорам. О главном, что прозвучало, — в материале РИА Новости.Теплый приемЕще накануне в Казахстане активно обсуждали тонкости дипломатического протокола — из-за баннера в аэропорту на русском и казахском языках "Ваше Превосходительство, господин Владимир Путин, добро пожаловать в Астану!". Столь непривычное обращение вызвало недоумение в местных соцсетях, однако в МИД республики объяснили: так приветствуют и других глав государств.Вообще креатива хватало: центр столицы украсили флагами, в аэропорту выстроилась рота почетного караула, шесть истребителей раскрасили небо над городом в белый, синий и красный цвета. Встречать Путина лично прибыл президент Касым-Жомарт Токаев.Хотя в Казахстан Путин приезжал часто (35 раз, три — в качестве премьера), это лишь второй государственный визит (первый состоялся в октябре 2015-го, еще при Нурсултане Назарбаеве). По дипломатическому протоколу это высший уровень.Дети с флажками двух стран приветствовали президента России и членов делегации стихами. А художница Асель Сабыржанкызы представила главам государств картину, которую писала с момента вылета Путина в Астану. И предложила поучаствовать в создании произведения. Главы государств сделали несколько мазков. Полотно передадут в подарок по завершении визита.Об исключительном характере поездки свидетельствовали и менее очевидные признаки. На днях Путин и Токаев обменялись объемными статьями о двусторонних отношениях, вышедшими в СМИ обоих государств. Лидеры высоко оценили сотрудничество Москвы и Астаны по всем направлениям.Партнерство в непростое время"Наше партнерство опирается на традиции дружбы, добрососедства и взаимной помощи и выстраивается на незыблемых принципах равноправия и уважения интересов друг друга. Народы России и Казахстана связывают близкие культурные, духовные и нравственные ценности, многовековая история жизни в едином государстве, совместные достижения и победы", — напомнил, в частности, Путин в статье "Россия — Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее", опубликованной в газете "Казахстанская правда".Несмотря на постоянные контакты, президентам всегда есть что обсудить. Важность переговоров подчеркивалась внушительным составом делегаций. С российской стороны прибыли "ключевые министры, практически все руководство правительства", отмечал помощник Путина Юрий Ушаков.После торжественной встречи в резиденции президента Казахстана "Акорда", куда руководители прибыли на российском "Аурусе", стартовали переговоры в узком составе."Это, безусловно, очень важное, без всякого преувеличения, событие, — указал Токаев. — <…> Казахстан был и остается надежным стратегическим партнером, союзником России в это непростое время".И добавил: "В канун вашего визита работали члены правительства, обговаривали все вопросы, которые стоят в повестке дня. Каких-либо разногласий не было и не имеется, и это хорошо".Путин, в свою очередь, поблагодарил коллегу за пышный прием. "Мы с вами встречаемся регулярно и как-то привыкли к рабочей обстановке. Такой торжественный антураж несколько необычен", — признался он.И пригласил Токаева на предновогоднюю встречу лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге и на торжества в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. "Это наша общая Победа", — подчеркнул президент.Разумеется, затронули насущные экономические вопросы. Россия остается одним из крупнейших торговых партнеров Казахстана: товарооборот в 2023-м — почти 28,5 миллиарда долларов, и показатели растут. "Накопленные инвестиции приличные — 13 миллиардов долларов — в казахстанскую экономику", — уточнил Путин."Будем добиваться больших успехов"Встреча по традиции продолжилась в расширенном составе, с участием делегаций."Когда обсуждали все наши вопросы взаимодействия в узком составе, обращали внимание на те проблемы, которые возникают в рамках такого большого процесса двустороннего, — отметил Путин. — Какие-то вопросы требуют, как вы сказали, внимания с нашей стороны, с российской, и вы ждете от российской стороны, от российских партнеров определенных решений. Есть такие же вопросы с нашей стороны. Но самое главное заключается в том, и это было заметно в ходе дискуссии в узком составе: есть желание искать ответы на все эти вопросы и находить их. И они находятся"."При таком настрое будем добиваться больших успехов", — добавил российский лидер."Что касается нашего сотрудничества, пришли к единому мнению, дали соответствующие поручения правительствам. Впереди у нас очень большая работа. Я как президент, естественно, буду контролировать эту работу, поскольку уделяю первостепенное внимание развитию сотрудничества именно с Российской Федерацией", — в свою очередь заверил казахстанский президент.По итогам переговоров Путин и Токаев подписали два десятка документов. Среди них — совместное заявление об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка и пакет соглашений по различным направлениям. Документы, выразил уверенность российский президент, "укрепят нормативную базу и будут хорошей основой для дальнейшего движения вперед".Кроме переговоров, лидеры по видеосвязи обратились к участникам XX Форума межрегионального сотрудничества, проходящего в Уфе. "Прорабатываются долгосрочные поставки российского газа в Казахстан", — сообщил Токаев.Президенты продолжат совместную работу завтра. Они посетят очередную сессию Совета коллективной безопасности ОДКБ — поездка Путина была приурочена в том числе и к этому событию. В 2024-м в организации председательствует Казахстан.

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Заявление Путина по итогам российско-казахстанских переговоров Заявление Владимира Путина для СМИ по итогам российско-казахстанских переговоров. 2024-11-27T19:30 true PT9M07S

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казахстан, астана, россия, владимир путин, касым-жомарт токаев, шос, одкб