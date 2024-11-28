https://ria.ru/20241128/putin-1986220862.html

"Орешник" — лишь начало. Путин представил ракетное "меню" для Киева

"Орешник" — лишь начало. Путин представил ракетное "меню" для Киева - РИА Новости, 28.11.2024

"Орешник" — лишь начало. Путин представил ракетное "меню" для Киева

В Казахстане прошел очередной саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). На встрече присутствовал и Владимир Путин, прибывший в Астану днем РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T14:19

2024-11-28T14:19

2024-11-28T15:05

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В Казахстане прошел очередной саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). На встрече присутствовал и Владимир Путин, прибывший в Астану днем ранее. О главном из выступления главы государства — в материале РИА Новости."Аналоги появятся не скоро"Как и в прошлом году, российский президент говорил преимущественно о последних событиях в зоне специальной военной операции (СВО).Он напомнил о разрешении Киеву бить западными ракетами вглубь России. Москва регулярно указывала, что такой шаг означает одно: теперь союзники Украины непосредственно вовлечены в конфликт."Применение этого оружия без прямого участия военнослужащих, военных специалистов соответствующих стран НАТО просто невозможно", — подчеркнул Путин.России известно, сколько зарубежного оружия уже у ВСУ и сколько еще планируется передать.Но и Москве есть чем убедительно ответить. Президент напомнил о недавнем применении гиперзвуковой ракетной системы "Орешник". Россия была вынуждена пойти на это в ответ на удары по Брянской и Курской областям."Аналогов "Орешника" в мире, конечно, нет, и, думаю, подобные аналоги появятся не скоро", — отметил глава государства. И раскрыл некоторые детали."Превращается в пыль"При массированном применении ракет "Орешник" мощность удара сопоставима с ядерным оружием. Система способна поражать даже высокозащищенные и расположенные на большой глубине объекты, предупредил Путин."Десятки саморазделяющихся боевых блоков атакуют цель со скоростью десять Махов. Это около трех километров в секунду, — уточнил он. — Температура поражающих элементов достигает четырех тысяч градусов. Если мне память не изменяет, на поверхности Солнца температура пять с половиной — шесть тысяч градусов. Поэтому все, что находится в эпицентре взрыва, разделяется на фракции, на элементарные частицы, превращается, по сути, в пыль".Россия на данный момент располагает несколькими системами "Орешник", их запустили в серийное производство.Министерство обороны и Генштаб уже подбирают цели на Украине — это могут быть центры принятия решений в Киеве, добавил президент.Что еще?У России также есть комплексы "Калибр", гиперзвуковые "Кинжал" и "Циркон". "Их производство наращивается, идет полным ходом", — отметил Путин. Ракета Х-101 — аналог Storm Shadow, SCALP и Taurus, "имеет сопоставимую по мощности боевую часть, но значительно превышает каждую из систем европейского производства по дальности", уточнил он.Россия выпускает в десять раз больше ракет, чем все страны НАТО. "И в следующем году производство будет увеличено еще на 25-30 процентов", — заверил глава государства.Скоро завершится разработка и других гиперзвуковых комплексов — не имеющих аналогов в мире."В нашем "меню" этого класса продуктов, если можно так выразиться, в ближайшие годы могут появиться и другие продукты. Как в этих случаях говорят, клиент, безусловно, будет доволен", — сказал президент.Подобные системы применили в течение двух последних дней в ответ на продолжение ударов ракетами ATACMS по территории России."Всего было использовано 100 систем, 100 ракет разных классов, о которых я только что говорил, и 466 ударных беспилотников, — уточнил Путин. — Сегодня ночью (с 27 на 28 ноября. — Прим. ред.) нами был нанесен комплексный удар с применением 90 ракет подобных классов и 100 беспилотников. Поражено 17 целей. Это военные объекты, объекты оборонной промышленности и системы их обеспечения. Повторю еще раз: эти удары с нашей стороны состоялись также в ответ на непрекращающиеся удары по российской территории американскими ракетами ATACMS".Также президент напомнил, что нынешние власти на Украине в принципе нелегитимны: "Ведь они же не пошли на выборы. <...> И исходя из чисто юридической точки зрения, не имеют даже права отдавать приказы вооруженным силам, поскольку они узурпаторы власти. Кстати говоря, те, кто исполняет эти приказы, тоже становятся соучастниками преступлений подобного рода".Что же касается России, то на любую агрессию ответ будет всегда, заключил глава государства.Места для дислокации готовыПомимо Путина на саммит, естественно, прибыли президенты и других стран — членов ОДКБ: Киргизии, Таджикистана, Белоруссии. Казахстан в этом году председательствует в организации. Никого не прислала лишь Армения, об этом было известно заранее, но Ереван согласился на подписание итоговых документов.По словам президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, саммит подтвердил "твердую готовность сообща действовать для предупреждения вызовов и угроз коллективной безопасности".Белорусский лидер Александр Лукашенко, в свою очередь, отметил, что сейчас идет "натофикация" Европы. В этих условиях "ОДКБ должна стать одной из военно-политических опор формирующейся архитектуры безопасности Евразийского континента"."Нацелены на ведение имиджевой работы посредством продвижения позитивного образа организации в медиапространстве", — заверил Садыр Жапаров, президент Киргизии, к которой перейдет председательство в организации в 2025-м.За стенами зала заседаний тоже прозвучали важные заявления. Лукашенко, например, высоко оценил испытания "Орешника" и предложил территорию Белоруссии для размещения системы. "Я тут старшему брату (Путину. — Прим. ред.) пошутил: "Места готовы для дислокации. Когда?" — "Подумаем", — пересказал он разговор журналисту Павлу Зарубину. По словам белорусского лидера, система "естественно" важна для безопасности Союзного государства.

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