https://ria.ru/20241128/putin-1986262620.html

Путин не исключил использование "Орешника" для удара по Киеву

Путин не исключил использование "Орешника" для удара по Киеву - РИА Новости, 28.11.2024

Путин не исключил использование "Орешника" для удара по Киеву

Владимир Путин не исключил, что по украинским военным объектам и центрам принятия решений в Киеве будут наноситься удары новой ракетной системой "Орешник". РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T16:28

2024-11-28T16:28

2024-11-28T17:48

киев

владимир путин

россия

санкт-петербург

первый запуск ракеты "орешник"

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АСТАНА, 28 ноя — РИА Новости. Владимир Путин не исключил, что по украинским военным объектам и центрам принятия решений в Киеве будут наноситься удары новой ракетной системой "Орешник"."По значительным целям будем применять те средства, которые есть в нашем распоряжении, в том числе <...> не исключаем и использование "Орешника" по военным, по объектам военной промышленности либо по центрам принятия решений и в Киеве", — сказал президент на пресс-конференции по итогам государственного визита в Казахстан.Как уточнил глава государства, Россия исходит из того, что украинские власти продолжают попытки нанесения ударов по жизненно важным объектам, в том числе в Петербурге и Москве.При этом Путин не стал раскрывать, какие именно цели подбирают Минобороны и Генштаб."В советское время была такая шутка по поводу прогнозов погоды: "Сегодня в течение дня все возможно", — сказал он.Президент подчеркнул, что Россия будет отвечать на все акты агрессии, но для каждой цели существует подходящее средство поражения."Как и когда, каким оружием — это будет зависеть от тех объектов поражения, которые будет выбирать Генеральный штаб Министерства обороны, потому что для каждого объекта будет использован свой, подходящий для этих целей инструмент", — сказал президент.Он пояснил, что бессмысленно наносить удар высокоточной гиперзвуковой ракетой по незначительной цели — это можно сравнить со стрельбой из пушки по воробьям.Российские военные 19 ноября нанесли удар новой гиперзвуковой высокоточной баллистической ракетой "Орешник" в безъядерном исполнении по крупному промышленному комплексу в Днепропетровске, который производит ракетную технику и вооружения. Это стало ответом на атаки ВСУ западными дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow по объектам в Курской и Брянской областях.Как сообщил Путин, в случае массированного применения "Орешника", мощь удара будет сопоставима с ядерным оружием. Температура поражающих элементов ракеты достигает четырех тысяч градусов. "Орешник" поражает даже высокозащищенные и расположенные на большой глубине объекты, а все, что находится в эпицентре взрыва, разделяется на элементарные частицы, превращается в пыль.

https://ria.ru/20241128/oreshnik-1986272052.html

https://ria.ru/20241128/putin-1986220862.html

https://ria.ru/20241128/oreshnik-1986263569.html

https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985132563.html

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Путин: "Не исключаем использование "Орешника" по центрам принятия решений в Киеве Путин: "Не исключаем использование "Орешника" по центрам принятия решений в Киеве 2024-11-28T16:28 true PT1M02S

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киев, владимир путин, россия, санкт-петербург, первый запуск ракеты "орешник"