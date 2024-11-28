https://ria.ru/20241128/putin-1986260352.html
Путин прокомментировал события в Нагорном Карабахе
Путин прокомментировал события в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 28.11.2024
Путин прокомментировал события в Нагорном Карабахе
События, связанные с Нагорным Карабахом, не имели отношения к ОДКБ, в отношении Армении не было никакой агрессии, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T16:24
2024-11-28T16:24
2024-11-28T16:38
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. События, связанные с Нагорным Карабахом, не имели отношения к ОДКБ, в отношении Армении не было никакой агрессии, заявил президент РФ Владимир Путин."В отношении Армении не было никакой агрессии. ОДКБ призвано защитить страны-члены от внешней агрессии. События, связанные с Нагорным Карабахом, имеют свою специфику, ведь Армения не признала Карабах в качестве независимого государства, уж точно не включала Карабах в свой периметр государственный. Значит, все, что происходило в Карабахе, с юридической точки зрения, к Армении прямого отношения не имеет", - сказал Путин журналистам.Российский лидер назвал странным мнение руководства Армении, что ОДКБ должно было воевать на данной территории."Странновато, не так ли? Правда?" - отметил он.При этом Путин назвал вопрос Нагорного Карабаха очень чувствительным. "На мой взгляд, каждая страна-член организации должна сама определить, что соответствует ее национальным интересам", - подчеркнул президент РФ.Глава российского государства по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в среду прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом.
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"ОДКБ здесь ни при чем" – Путин о Нагорном Карабахе
Путин: ОДКБ, Армения, конфликт в Карабахе
2024-11-28T16:24
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армения, одкб, владимир путин, нагорный карабах, касым-жомарт токаев, россия
Армения, ОДКБ, Владимир Путин, Нагорный Карабах, Касым-Жомарт Токаев, Россия
Путин прокомментировал события в Нагорном Карабахе
Путин заявил, что события в Нагорном Карабахе не имели отношения к ОДКБ