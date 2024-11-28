https://ria.ru/20241128/putin-1986180075.html

Путин заявил об открытости русского мира ко всем культурам

Путин заявил об открытости русского мира ко всем культурам - РИА Новости, 28.11.2024

Путин заявил об открытости русского мира ко всем культурам

Мировоззренческая основа русского мира с его открытостью и уважением ко всем культурам и цивилизациям находит широкий отклик на планете, заявил президент России РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T12:00

2024-11-28T12:00

2024-11-28T12:04

владимир путин

врнс

сергей кириенко

россия

в мире

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Мировоззренческая основа русского мира с его открытостью и уважением ко всем культурам и цивилизациям находит широкий отклик на планете, заявил президент России Владимир Путин в приветственном слове к участникам Всемирного русского народного собора (ВРНС), его текст зачитал первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко."Мировоззренческая основа русского мира с его открытостью, неизменным уважением ко всем самобытным культурам и цивилизациям находит широкий отклик на планете", - прочитал Кириенко приветственную речь президента РФ.В приветствии Путин отметил, что в повестке ВРНС вопросы, которые имеют определяющее значение для суверенного развития России и для будущего всего пространства русского мира. Так, российский президент подчеркнул, что среди них - укрепление единства многонационального народа, сбережение традиций и духовных и нравственных ценностей.

https://ria.ru/20241128/putin-1986177719.html

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владимир путин, врнс, сергей кириенко, россия, в мире