https://ria.ru/20241128/putin-1986180075.html
Путин заявил об открытости русского мира ко всем культурам
Путин заявил об открытости русского мира ко всем культурам - РИА Новости, 28.11.2024
Путин заявил об открытости русского мира ко всем культурам
Мировоззренческая основа русского мира с его открытостью и уважением ко всем культурам и цивилизациям находит широкий отклик на планете, заявил президент России РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T12:00
2024-11-28T12:00
2024-11-28T12:04
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Мировоззренческая основа русского мира с его открытостью и уважением ко всем культурам и цивилизациям находит широкий отклик на планете, заявил президент России Владимир Путин в приветственном слове к участникам Всемирного русского народного собора (ВРНС), его текст зачитал первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко."Мировоззренческая основа русского мира с его открытостью, неизменным уважением ко всем самобытным культурам и цивилизациям находит широкий отклик на планете", - прочитал Кириенко приветственную речь президента РФ.В приветствии Путин отметил, что в повестке ВРНС вопросы, которые имеют определяющее значение для суверенного развития России и для будущего всего пространства русского мира. Так, российский президент подчеркнул, что среди них - укрепление единства многонационального народа, сбережение традиций и духовных и нравственных ценностей.
https://ria.ru/20241128/putin-1986177719.html
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владимир путин, врнс, сергей кириенко, россия, в мире
Владимир Путин, ВРНС, Сергей Кириенко, Россия, В мире
Путин заявил об открытости русского мира ко всем культурам
Путин: открытость русского мира к другим культурам находит отклик на планете