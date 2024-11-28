https://ria.ru/20241128/putin-1986177719.html

Все больше стран выступают за многополярный мир, заявил Путин

Все больше стран выступают за многополярный мир, заявил Путин - РИА Новости, 28.11.2024

Все больше стран выступают за многополярный мир, заявил Путин

Все больше стран выступают за построение безопасного многополярного мироустройства и отвергают любые формы расизма и неоколониализма, сообщил президент РФ... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T11:50

2024-11-28T11:50

2024-11-28T12:07

владимир путин

россия

врнс

сергей кириенко

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Все больше стран выступают за построение безопасного многополярного мироустройства и отвергают любые формы расизма и неоколониализма, сообщил президент РФ Владимир Путин в своем приветственном слове к участникам Всемирного русского народного собора (ВРНС), его текст зачитал первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко."Все больше стран и народов выступают за построение безопасного, демократически многополярного мироустройства, за снятие барьеров на пути сотрудничества. Отвергают любые формы расизма и неоколониализма", - прочитал Кириенко приветствие Путина.Президент РФ также выразил уверенность, что ВРНС пройдет в атмосфере свободных творческих дискуссий, а выдвинутые конструктивные предложения будут востребованы.

https://ria.ru/20241128/putin-1986177161.html

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владимир путин, россия, врнс, сергей кириенко