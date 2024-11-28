https://ria.ru/20241128/putin-1986177719.html
Все больше стран выступают за многополярный мир, заявил Путин
Все больше стран выступают за многополярный мир, заявил Путин - РИА Новости, 28.11.2024
Все больше стран выступают за многополярный мир, заявил Путин
Все больше стран выступают за построение безопасного многополярного мироустройства и отвергают любые формы расизма и неоколониализма, сообщил президент РФ... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T11:50
2024-11-28T11:50
2024-11-28T12:07
владимир путин
россия
врнс
сергей кириенко
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Все больше стран выступают за построение безопасного многополярного мироустройства и отвергают любые формы расизма и неоколониализма, сообщил президент РФ Владимир Путин в своем приветственном слове к участникам Всемирного русского народного собора (ВРНС), его текст зачитал первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко."Все больше стран и народов выступают за построение безопасного, демократически многополярного мироустройства, за снятие барьеров на пути сотрудничества. Отвергают любые формы расизма и неоколониализма", - прочитал Кириенко приветствие Путина.Президент РФ также выразил уверенность, что ВРНС пройдет в атмосфере свободных творческих дискуссий, а выдвинутые конструктивные предложения будут востребованы.
https://ria.ru/20241128/putin-1986177161.html
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владимир путин, россия, врнс, сергей кириенко
Владимир Путин, Россия, ВРНС, Сергей Кириенко
Все больше стран выступают за многополярный мир, заявил Путин
Путин заявил, что все больше стран выступают за безопасный многополярный мир