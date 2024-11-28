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Путин пообщался с президентом Таджикистана перед заседанием ОДКБ

Путин пообщался с президентом Таджикистана перед заседанием ОДКБ - РИА Новости, 28.11.2024

Путин пообщался с президентом Таджикистана перед заседанием ОДКБ

Владимир Путин пообщался с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном на полях сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане, сообщил корреспондент РИА... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T11:49

2024-11-28T11:49

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АСТАНА, 28 ноя — РИА Новости. Владимир Путин пообщался с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном на полях сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане, сообщил корреспондент РИА Новости.Политики поговорили во время совместного фотографирования лидеров стран ОДКБ. В ходе краткой беседы Путин и Рахмон улыбались.Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне.В четверг Путин участвует в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Казахстан в этом году председательствует в организации.В работе саммита участвуют все руководители государств, кроме Армении, которая заморозила членство в объединении.Ожидается, что президенты обсудят задачи по формированию новой архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии и подпишут 14 документов, в том числе итоговую декларацию и совместное заявление в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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