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Путин пообщался с президентом Таджикистана перед заседанием ОДКБ
Путин пообщался с президентом Таджикистана перед заседанием ОДКБ - РИА Новости, 28.11.2024
Путин пообщался с президентом Таджикистана перед заседанием ОДКБ
Владимир Путин пообщался с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном на полях сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане, сообщил корреспондент РИА... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T11:49
2024-11-28T11:49
2024-11-28T12:42
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АСТАНА, 28 ноя — РИА Новости. Владимир Путин пообщался с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном на полях сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане, сообщил корреспондент РИА Новости.Политики поговорили во время совместного фотографирования лидеров стран ОДКБ. В ходе краткой беседы Путин и Рахмон улыбались.Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне.В четверг Путин участвует в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Казахстан в этом году председательствует в организации.В работе саммита участвуют все руководители государств, кроме Армении, которая заморозила членство в объединении.Ожидается, что президенты обсудят задачи по формированию новой архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии и подпишут 14 документов, в том числе итоговую декларацию и совместное заявление в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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Прибытие Путина на саммит ОДКБ
Путин приехал на саммит ОДКБ. В пальто
2024-11-28T11:49
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таджикистан, казахстан, в мире, россия, владимир путин, эмомали рахмон, касым-жомарт токаев, одкб
Таджикистан, Казахстан, В мире, Россия, Владимир Путин, Эмомали Рахмон, Касым-Жомарт Токаев, ОДКБ
Путин пообщался с президентом Таджикистана перед заседанием ОДКБ
Путин пообщался с Рахмоном перед заседанием ОДКБ в Казахстане