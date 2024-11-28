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Путин рассказал о целях для ударов по Украине - РИА Новости, 28.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:22 28.11.2024 (обновлено: 19:03 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/putin--1986204697.html
Путин рассказал о целях для ударов по Украине
Путин рассказал о целях для ударов по Украине - РИА Новости, 28.11.2024
Путин рассказал о целях для ударов по Украине
Минобороны РФ и Генеральный штаб российской армии подбирают цели для поражения на территории Украины, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T13:22
2024-11-28T19:03
специальная военная операция на украине
украина
владимир путин
безопасность
одкб
касым-жомарт токаев
россия
казахстан
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Минобороны РФ и Генеральный штаб российской армии подбирают цели для поражения на территории Украины, заявил президент России Владимир Путин."В настоящее время Министерство обороны и Генеральный штаб российской армии подбирают цели для поражения на территории Украины. Это могут быть военные объекты, предприятия оборонной промышленности или центры принятия решений в Киеве. Тем более что киевский режим неоднократно пытался наносить удары по объектам государственной важности в России — по Санкт-Петербургу и Москве", — сказал Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ."И эти попытки продолжаются", — подчеркнул президент.Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне.В четверг президент России вместе с другими лидерами принимает участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая проходит в Астане. Казахстан в этом году председательствует в организации.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Путин о потенциальных ударах России по Украине
Путин, говоря о целях потенциальных ударов России по Украине, подчеркнул, что киевский режим неоднократно пытался и продолжает пытаться наносить удары по Петербургу и Москве.
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украина, владимир путин, безопасность, одкб, касым-жомарт токаев, россия, казахстан
Специальная военная операция на Украине, Украина, Владимир Путин, Безопасность, ОДКБ, Касым-Жомарт Токаев, Россия, Казахстан
Путин рассказал о целях для ударов по Украине

Путин заявил, что сейчас подбираются цели для ударов по Украине

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Минобороны РФ и Генеральный штаб российской армии подбирают цели для поражения на территории Украины, заявил президент России Владимир Путин.
"В настоящее время Министерство обороны и Генеральный штаб российской армии подбирают цели для поражения на территории Украины. Это могут быть военные объекты, предприятия оборонной промышленности или центры принятия решений в Киеве. Тем более что киевский режим неоднократно пытался наносить удары по объектам государственной важности в России — по Санкт-Петербургу и Москве", — сказал Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"И эти попытки продолжаются", — подчеркнул президент.
Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне.
В четверг президент России вместе с другими лидерами принимает участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая проходит в Астане. Казахстан в этом году председательствует в организации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВладимир ПутинБезопасностьОДКБКасым-Жомарт ТокаевРоссияКазахстан
 
 
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