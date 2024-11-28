https://ria.ru/20241128/putin--1986204697.html

Путин рассказал о целях для ударов по Украине

Путин рассказал о целях для ударов по Украине - РИА Новости, 28.11.2024

Путин рассказал о целях для ударов по Украине

Минобороны РФ и Генеральный штаб российской армии подбирают цели для поражения на территории Украины, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T13:22

2024-11-28T13:22

2024-11-28T19:03

специальная военная операция на украине

украина

владимир путин

безопасность

одкб

касым-жомарт токаев

россия

казахстан

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Минобороны РФ и Генеральный штаб российской армии подбирают цели для поражения на территории Украины, заявил президент России Владимир Путин."В настоящее время Министерство обороны и Генеральный штаб российской армии подбирают цели для поражения на территории Украины. Это могут быть военные объекты, предприятия оборонной промышленности или центры принятия решений в Киеве. Тем более что киевский режим неоднократно пытался наносить удары по объектам государственной важности в России — по Санкт-Петербургу и Москве", — сказал Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ."И эти попытки продолжаются", — подчеркнул президент.Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне.В четверг президент России вместе с другими лидерами принимает участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая проходит в Астане. Казахстан в этом году председательствует в организации.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20241115/ukraina-1983845209.html

украина

россия

казахстан

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Путин о потенциальных ударах России по Украине Путин, говоря о целях потенциальных ударов России по Украине, подчеркнул, что киевский режим неоднократно пытался и продолжает пытаться наносить удары по Петербургу и Москве. 2024-11-28T13:22 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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украина, владимир путин, безопасность, одкб, касым-жомарт токаев, россия, казахстан