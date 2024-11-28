Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге задержали мигрантов, кравших айфоны после объятий - РИА Новости, 28.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:24 28.11.2024 (обновлено: 15:18 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/peterburg-1986148387.html
В Петербурге задержали мигрантов, кравших айфоны после объятий
В Петербурге задержали мигрантов, кравших айфоны после объятий - РИА Новости, 28.11.2024
В Петербурге задержали мигрантов, кравших айфоны после объятий
В Санкт-Петербурге задержали граждан Таджикистана, которые воровали у прохожих смартфоны и ценные вещи, заключая их в "дружеские" объятия, сообщила пресс-служба РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T09:24
2024-11-28T15:18
происшествия
санкт-петербург
таджикистан
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя — РИА Новости. В Санкт-Петербурге задержали граждан Таджикистана, которые воровали у прохожих смартфоны и ценные вещи, заключая их в "дружеские" объятия, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. "Фигуранты высматривали хорошо одетых молодых людей, к которым подходили с предложением помериться силами. Пока потерпевший не успел опомниться, его сразу же хватали "на бросок" или просто поднимали в воздух. От продолжения спарринга прохожий отказывался, предпочитая побыстрее уйти от надоедливого "борца", в спешке не заметив пропажи из кармана брюк или куртки мобильного телефона", — рассказали в полиции. Карманники также подходили к своим жертвам с теплыми словами и объятиями, а потом делали вид, что обознались. После прохожие понимали, что их обокрали. Как установила полиция, четверо граждан Таджикистана причастны к нескольким кражам, совершенным в сентябре-октябре в Выборгском, Центральном и Московском районах Петербурга. В частности, у местных жителей украли четыре айфона, с которых через банковские приложения списали более 400 тысяч рублей.При обысках у подозреваемых изъяли 15 мобильных телефонов, деньги, банковские карты, а также брендовую одежду и обувь (часть была с бирками и защитными магнитными кнопками). В квартире одного из фигурантов полиция нашла наркотики (предположительно, гашиш). Возбужденные дела объединили в одно — о краже, совершенной организованной группой. Подозреваемых арестовали.
https://ria.ru/20241115/devochki-1983969285.html
https://ria.ru/20241107/kamchatka-1982385136.html
https://ria.ru/20241127/marketpleys-1985936078.html
санкт-петербург
таджикистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, таджикистан, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Таджикистан, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге задержали мигрантов, кравших айфоны после объятий

МВД: в Петербурге задержали мигрантов, кравших айфоны после объятий

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя — РИА Новости. В Санкт-Петербурге задержали граждан Таджикистана, которые воровали у прохожих смартфоны и ценные вещи, заключая их в "дружеские" объятия, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
"Фигуранты высматривали хорошо одетых молодых людей, к которым подходили с предложением помериться силами. Пока потерпевший не успел опомниться, его сразу же хватали "на бросок" или просто поднимали в воздух. От продолжения спарринга прохожий отказывался, предпочитая побыстрее уйти от надоедливого "борца", в спешке не заметив пропажи из кармана брюк или куртки мобильного телефона", — рассказали в полиции.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
В Москве две девочки ушли из дома и украли кота из зоомагазина
15 ноября, 14:16
Карманники также подходили к своим жертвам с теплыми словами и объятиями, а потом делали вид, что обознались. После прохожие понимали, что их обокрали.
Как установила полиция, четверо граждан Таджикистана причастны к нескольким кражам, совершенным в сентябре-октябре в Выборгском, Центральном и Московском районах Петербурга. В частности, у местных жителей украли четыре айфона, с которых через банковские приложения списали более 400 тысяч рублей.
Красная икра - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
С завода на Камчатке украли полторы тонны красной икры
7 ноября, 11:30
При обысках у подозреваемых изъяли 15 мобильных телефонов, деньги, банковские карты, а также брендовую одежду и обувь (часть была с бирками и защитными магнитными кнопками). В квартире одного из фигурантов полиция нашла наркотики (предположительно, гашиш).
Возбужденные дела объединили в одно — о краже, совершенной организованной группой. Подозреваемых арестовали.
Девушка с банковской картой и ноутбуком - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
В Омске женщина украла товары на маркетплейсе на 1,6 миллиона рублей
27 ноября, 10:10
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургТаджикистанМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала