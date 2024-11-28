https://ria.ru/20241128/peterburg-1986148387.html

В Петербурге задержали мигрантов, кравших айфоны после объятий

В Петербурге задержали мигрантов, кравших айфоны после объятий - РИА Новости, 28.11.2024

В Петербурге задержали мигрантов, кравших айфоны после объятий

В Санкт-Петербурге задержали граждан Таджикистана, которые воровали у прохожих смартфоны и ценные вещи, заключая их в "дружеские" объятия, сообщила пресс-служба РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T09:24

2024-11-28T09:24

2024-11-28T15:18

происшествия

санкт-петербург

таджикистан

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя — РИА Новости. В Санкт-Петербурге задержали граждан Таджикистана, которые воровали у прохожих смартфоны и ценные вещи, заключая их в "дружеские" объятия, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. "Фигуранты высматривали хорошо одетых молодых людей, к которым подходили с предложением помериться силами. Пока потерпевший не успел опомниться, его сразу же хватали "на бросок" или просто поднимали в воздух. От продолжения спарринга прохожий отказывался, предпочитая побыстрее уйти от надоедливого "борца", в спешке не заметив пропажи из кармана брюк или куртки мобильного телефона", — рассказали в полиции. Карманники также подходили к своим жертвам с теплыми словами и объятиями, а потом делали вид, что обознались. После прохожие понимали, что их обокрали. Как установила полиция, четверо граждан Таджикистана причастны к нескольким кражам, совершенным в сентябре-октябре в Выборгском, Центральном и Московском районах Петербурга. В частности, у местных жителей украли четыре айфона, с которых через банковские приложения списали более 400 тысяч рублей.При обысках у подозреваемых изъяли 15 мобильных телефонов, деньги, банковские карты, а также брендовую одежду и обувь (часть была с бирками и защитными магнитными кнопками). В квартире одного из фигурантов полиция нашла наркотики (предположительно, гашиш). Возбужденные дела объединили в одно — о краже, совершенной организованной группой. Подозреваемых арестовали.

https://ria.ru/20241115/devochki-1983969285.html

https://ria.ru/20241107/kamchatka-1982385136.html

https://ria.ru/20241127/marketpleys-1985936078.html

санкт-петербург

таджикистан

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происшествия, санкт-петербург, таджикистан, министерство внутренних дел рф (мвд россии)