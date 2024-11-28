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Лидеры ОДКБ подписали документы об оснащении сил вооружением - РИА Новости, 28.11.2024
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15:19 28.11.2024
https://ria.ru/20241128/odkb-1986240106.html
Лидеры ОДКБ подписали документы об оснащении сил вооружением
Лидеры ОДКБ подписали документы об оснащении сил вооружением - РИА Новости, 28.11.2024
Лидеры ОДКБ подписали документы об оснащении сил вооружением
Лидеры Организации договора о коллективной безопасности подписали в Астане документы, касающиеся оснащения войск и коллективных сил ОДКБ современными образцами... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T15:19
2024-11-28T15:19
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АЛМА-АТА, 28 ноя – РИА Новости. Лидеры Организации договора о коллективной безопасности подписали в Астане документы, касающиеся оснащения войск и коллективных сил ОДКБ современными образцами вооружения и военной техники, заявил генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов. "Были рассмотрены и подписаны документы, касающиеся оснащения компонентов войск, коллективных сил ОДКБ современными и перспективными образцами вооружения и военной техники", - сказал Тасмагамбетов. Генсек добавил, что главы государств также подробно обсудили военно-политическую обстановку в зоне ответственности ОДКБ и возможные варианты ее развития. "Геополитическая трансформация и те изменения, которые происходят в современной системе международной безопасности, непосредственно влияют на процессы в зоне ответственно ОДКБ. Обострение противоречий, как вы сами понимаете, провоцирует появление новых точек напряженности", - заключил Тасмагамбетов. В Астане проходит саммит ОДКБ. В мероприятии участвуют лидеры стран-участниц организации. В ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Таджикистан и Киргизия. С 1 января 2024 года в ОДКБ председательствует Казахстан, в 2025 году председательство перейдет к Киргизии.
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астана, казахстан, киргизия, имангали тасмагамбетов, одкб, в мире
Астана, Казахстан, Киргизия, Имангали Тасмагамбетов, ОДКБ, В мире
Лидеры ОДКБ подписали документы об оснащении сил вооружением

Лидеры ОДКБ подписали документы об оснащении сил современным вооружением

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования участников сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования участников сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования участников сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане
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АЛМА-АТА, 28 ноя – РИА Новости. Лидеры Организации договора о коллективной безопасности подписали в Астане документы, касающиеся оснащения войск и коллективных сил ОДКБ современными образцами вооружения и военной техники, заявил генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов.
"Были рассмотрены и подписаны документы, касающиеся оснащения компонентов войск, коллективных сил ОДКБ современными и перспективными образцами вооружения и военной техники", - сказал Тасмагамбетов.
Президент РФ Владимир Путин ина заседании в широком составе Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
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Генсек добавил, что главы государств также подробно обсудили военно-политическую обстановку в зоне ответственности ОДКБ и возможные варианты ее развития.
"Геополитическая трансформация и те изменения, которые происходят в современной системе международной безопасности, непосредственно влияют на процессы в зоне ответственно ОДКБ. Обострение противоречий, как вы сами понимаете, провоцирует появление новых точек напряженности", - заключил Тасмагамбетов.
В Астане проходит саммит ОДКБ. В мероприятии участвуют лидеры стран-участниц организации. В ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Таджикистан и Киргизия. С 1 января 2024 года в ОДКБ председательствует Казахстан, в 2025 году председательство перейдет к Киргизии.
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АстанаКазахстанКиргизияИмангали ТасмагамбетовОДКБВ мире
 
 
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