https://ria.ru/20241128/lenoblast-1986299516.html
Более 230 домов в Ленобласти получили доступ к природному газу
Более 230 домов в Ленобласти получили доступ к природному газу - РИА Новости, 28.11.2024
Более 230 домов в Ленобласти получили доступ к природному газу
Более 230 домов в Ленобласти получили возможность подключения к природному газу, новые сети общей протяженностью 18 километров построены в Каменногорске, на... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T17:55
2024-11-28T17:55
2024-11-28T17:55
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общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя - РИА Новости. Более 230 домов в Ленобласти получили возможность подключения к природному газу, новые сети общей протяженностью 18 километров построены в Каменногорске, на Вокзальной в Сосново, на Брусничной и Земляничной в Приозерске, сообщает пресс-служба правительства региона. "Продолжаем реализацию поручения президента России о социальной догазификации. Ленобласть входит в топ-10 регионов по реализации программы. До земельных участков жителей газопроводы строятся бесплатно, а на работе внутри участка и в частном доме выделяется субсидия от 180 до 300 тысяч рублей. Сети подведены более чем к 35 тысячам участков, полностью подключено более 12 800 домов", - сказал председатель комитета по ТЭК Ленинградской области Сергей Морозов. До границ земельного участка жителей газопроводы проводят бесплатно, на работы внутри дома и участка правительством Ленинградской области установлены субсидии из регионального бюджета. Максимальный размер на один дом составляет 300 тысяч рублей при подключении газа ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам, 200 тысяч рублей – льготным категориям граждан, среди которых - пенсионеры, многодетные семьи, участники СВО и их семьи, 180 тысяч рублей - остальным собственникам домов. В пресс-службе правительства области напомнили, что жители могут подать заявки на догазификацию на портале Единого оператора газификации, на сайте "Газпром газораспределение Ленинградская область", на портале "Госуслуги", в Единых центрах предоставления услуг в Санкт-Петербурге и филиалах компании.
https://ria.ru/20241127/robototekhnika-1986105936.html
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общество, жилье, ленинградская область, каменногорск, приозерск, сергей морозов (политик), газпром
Ленинградская область , Общество, Жилье, Ленинградская область, Каменногорск, Приозерск, Сергей Морозов (политик), Газпром
Более 230 домов в Ленобласти получили доступ к природному газу
Более 230 домов в Ленобласти получили возможность подключиться к природному газу
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя - РИА Новости. Более 230 домов в Ленобласти получили возможность подключения к природному газу, новые сети общей протяженностью 18 километров построены в Каменногорске, на Вокзальной в Сосново, на Брусничной и Земляничной в Приозерске, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Продолжаем реализацию поручения президента России о социальной догазификации. Ленобласть входит в топ-10 регионов по реализации программы. До земельных участков жителей газопроводы строятся бесплатно, а на работе внутри участка и в частном доме выделяется субсидия от 180 до 300 тысяч рублей. Сети подведены более чем к 35 тысячам участков, полностью подключено более 12 800 домов", - сказал председатель комитета по ТЭК Ленинградской области Сергей Морозов.
До границ земельного участка жителей газопроводы проводят бесплатно, на работы внутри дома и участка правительством Ленинградской области установлены субсидии из регионального бюджета. Максимальный размер на один дом составляет 300 тысяч рублей при подключении газа ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам, 200 тысяч рублей – льготным категориям граждан, среди которых - пенсионеры, многодетные семьи, участники СВО и их семьи, 180 тысяч рублей - остальным собственникам домов.
В пресс-службе правительства области напомнили, что жители могут подать заявки на догазификацию на портале Единого оператора газификации, на сайте "Газпром газораспределение Ленинградская область", на портале "Госуслуги", в Единых центрах предоставления услуг в Санкт-Петербурге и филиалах компании.