https://ria.ru/20241127/salo-1602050215.html

Сало — реальная польза или вред для организма женщин и мужчин

Сало — реальная польза или вред для организма женщин и мужчин

Сало — реальная польза или вред для организма женщин и мужчин

Сало - традиционная закуска, об опасности которой существует немало мифов. Все о пользе и вреде сала для здоровья человека, противопоказаниях разных видов и... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T16:29

2024-11-27T16:29

2024-11-27T16:29

продукты

питание

кулинария

витамины

здоровый образ жизни (зож)

сало

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Сало - традиционная закуска, об опасности которой существует немало мифов. Все о пользе и вреде сала для здоровья человека, противопоказаниях разных видов и применении в кулинарии, а также правильном выборе и хранении сала - в материале РИА Новости.Виды салаСало - это твердый жир, который откладывается у животных в период их усиленного питания. Продукт употребляется в пищу в свежем, соленом, копченом, вареном, тушеном или топленом виде. В России более известны свиное, конское, барсучье, говяжье и баранье сало. Состав и калорийностьСало практически полностью состоит из триглицеридов - насыщенных жирных кислот, например, линолевой, линоленовой, арахидоновой, пальмитиновой и олеиновой. В его составе есть витамины А, D, Е, каротин, ретинол, токоферол, а также микро- и макроэлементы - селен, кальций, магний, марганец, фосфор, калий, цинк, натрий, медь, железо. Калорийность сала высока - в соленом продукте содержится 800-820 ккал на 100 грамм, а с вареном - 450-500 ккал.Пищевая ценность:Полезные свойства салаБлагодаря содержанию арахидоновой кислоты сало помогает организму защититься от вирусов, поддерживает иммунитет. Другие кислоты являются строительным материалом для клеток в организме, влияют на образование гормонов и участвуют в холестериновом обмене, выводят токсины из организма. Также продукт богат антиоксидантами, обладает противоопухолевыми и желчегонными свойствами, улучшает обмен веществ, наполняет энергией. Для легкихПольза сала для легких заключается в том, что оно помогает укрепить иммунитет, защитить от инфекций. Специалисты отмечают, что блюда с продуктом следует употреблять для профилактики коронавируса. Людям с поражением легких следует включить его в свой рацион, рекомендованная доза - 50 грамм сала в день, но не больше. Вред сала и противопоказанияУпотреблять сало нельзя в период обострения хронического панкреатита и холецистита. Также оно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний из-за обилия жирных кислот. К противопоказаниям относятся и заболевания печени, желчевыводящих протоков, желчного пузыря и нарушение холестеринового обмена. С аккуратностью его нужно есть людям с ожирением и атеросклерозом, не превышая суточную норму. Для печениСало не рекомендуют людям с патологией печени, в качестве профилактики заболевания используется диетическое питание. Среди научного сообщества нет однозначного мнения о пользе или вреде этого продукта. С одной стороны, считается, что в организм поступают жирные кислоты. С другой - что избыток жира не приносит пользы печени, а только нарушает ее работу. Чрезмерное употребление сала приводит к повышению холестеринового уровня. Он может негативно влиять на функции печени и желчного пузыря, желчевыводящих путей, ЖКТ.Польза и вред сала для организма женщинАрахидоновая кислота положительно влияет на организм женщин. Она укрепляет иммунитет, выводит из организма токсины, улучшает обмен веществ и способствует работе мозга. Полезные вещества в составе сала делают волосы и кожу лучше, помогают сохранить молодость и свежесть. Продукт может приводить к увеличению веса при чрезмерном приеме, а также задерживать жидкость в организме, из-за чего появляется отечность. При беременностиНасыщенные жирные кислоты в составе продукта помогают в правильном развитии плода, он является хорошим источником калорий и витаминно-минерального комплекса для женщины. Также умеренное потребление сала при беременности помогает держать вес в норме за счет продолжительного чувства сытости. Польза сала для здоровья мужчинСало с прослойками мяса отличается высоким содержанием белка, что позволяет нарастить мышечную массу. Также считается, что продукт помогает от похмелья, а если его есть при приеме спиртных напитков, то опьянение будет наступать медленнее. Также свиной жир позитивно влияет на предстательную железу, стимулирует сексуальное желание и повышает потенцию. Полезно употреблять продукт тем, кто занимается тяжелой физической или умственной работой. Польза и вред видов салаСало обладает множеством полезных свойств, которые укрепляют организм, делают его сильнее в борьбе с инфекционными заболеваниями. При регулярном умеренном приеме можно почувствовать улучшение самочувствия, однако у продукта есть и потенциальный вред: его нельзя людям с проблемами с ЖКТ, печенью, сердцем, при диабете 2 типа.Польза и вред соленого салаСало с солью может очищать сосуды от вредных веществ. Оно препятствует накоплению холестерина, освобождает печень от солей тяжелых металлов и способствует их выведению из организма, укрепляет иммунитет, поддерживает тонус и наполняет энергией. С этим продуктом следует быть аккуратными: соли в его составе могут задерживать жидкость в организме, приводить к нарушениям в работе пищеварительной системы, увеличению массы тела. Он противопоказан людям с болезнями ЖКТ, сердца, желчного пузыря, печени. Польза и вред свиного салаСвиное сало улучшает работу головного мозга, состав крови, очищая ее от холестериновых бляшек, позитивно влияет на функционирование сердечной мышцы. Также это хороший источник многих незаменимых кислот, которые обладают иммуностимулирующим, оздоравливающим действием. Продукт противопоказан людям с атеросклерозом, заболеваниями печени, ЖКТ. При употреблении нужно соблюдать допустимую дневную норму. Польза и вред курдючного сала для здоровьяТакой вид сала производится из курдючного жира барана и обладает многими положительными свойствами. Для мужчин он полезен нормализацией гормонального фона и тем, что сокращает риск импотенции, насыщает энергией за счет легкой усвояемости. Продукт хорошо влияет на иммунитет, легочную систему, пищеварительный тракт, улучшает циркуляцию крови и участвует в регенерации тканей. Из-за того, что в бараньем сале много холестерина, сало может приводить к закупорке сосудов и стать причиной сердечно-сосудистых заболеваний. Жареное сало и шкваркиПри такой термической обработке в сале теряются многие полезные вещества, вместо которых появляются канцерогены, поэтому принято считать, что жареный продукт вреден для организма человека. Из-за этого могут возникнуть проблемы с сердцем, желудочно-кишечным трактом. Топленое салоТопленое сало иначе называется смалец, производится путем томления продукта на медленном огне. Этот вид достаточно полезен, однако во время термической обработки все же теряются некоторые полезные элементы. В нем присутствуют витамин Е, который является мощным антиоксидантом, холин и витамин В4 - они улучшают обмен веществ, налаживают работу сердечной мышцы, нормализуют функции печени. При этом он содержит холестерин и не рекомендуется людям с лишним весом. Также на топленой разновидности можно готовить различные блюда, заменяя растительное масло.Конское салоКонский жир - это богатый источник незаменимых поливитаминов и аминокислот. Последние помогают уменьшить количество холестерина в организме. Также вещества в составе продукта положительно влияют на функционирование сердечно-сосудистой системы, обладают желчегонным свойством. В народной медицине им лечат межпозвоночную грыжу, делая компрессы, которые оставляют на 30 минут, также используют в косметологии для укрепления и смягчения волос. Сало с чеснокомДля получения максимума пользы специалисты рекомендуют употреблять сало с чесноком, который усиливает положительное влияние продукта на организм. Такое сочетание помогает против вирусных инфекций и заболеваний легких, особенно в зимний период. Также этот “тандем” способствует снижению уровня холестерина, очищает организм от токсинов и налаживает обменные процессы. В состав продукта входят ретинол, токоферол, холекальциферол и витамины группы D, много жирных кислот, чеснок же богат антиоксидантами, которые борются с окислительным стрессом. Барсучье салоБарсучий жир насыщен витаминами, которые помогают в период простуд противостоять вирусным инфекциям. Продукт способствует регенерации тканей, при растирании грудной клетки он дает разогревающий эффект. В народной медицине он использовался для лечения туберкулеза, также отмечался его отхаркивающий эффект. Однако барсучье сало нельзя давать пациентам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, панкреатитом и гастритом.Говяжье салоГовяжий жир за счет содержания полиненасыщенных жирных кислот налаживает обменные процессы в организме, снижает риск заболеваний кожи, влияет на ее эластичность. Продукт помогает лучше усваиваться целому ряду витаминов, выводит “плохой” холестерин, придает силы и энергию. Также говяжье сало в народной медицине используется при лечении простудных заболеваний, кашля. В косметологии его применяют для волос и кожи. Копченое сало и вареное салоКопченое сало содержит некоторые витамины, в нем много жирных кислот, которые положительно влияют на организм. Однако этот продукт не подойдет людям с болезнями ЖКТ, ожирением, болезнями сердца, отечностью. При варке сало теряет большинство своих полезных веществ, в нем присутствует большое количество жира, однако остается лецитин, который способствует перевариванию и равномерному усвоению жиров, улучшает работу поджелудочной железы.Мнение специалистаНа популярные вопросы РИА Новости ответила нутрициолог Вероника Хованская. Сало после 55 лет- Если у человека после 50 лет имеется гиперхолестеринемия или атеросклероз, то рекомендуется исключить или сильно снизить потребление сала. Лучше отдать предпочтение менее жирным сортам животных продуктов.Сало при диабете- В данном случае рекомендации будут разниться в зависимости от типа заболевания и сорта сала. Данный вопрос лучше решать с лечащим врачом, так как могут быть противопоказания и сопутствующие заболевания.Сало натощак- Есть сало натощак строго противопоказано, так как это дает большую нагрузку на поджелудочную железу и может спровоцировать развитие панкреатита. Но при этом в Интернете есть немало ресурсов, где рассказывается о волшебных свойствах сала на голодный желудок. Прежде чем верить им, посоветуйтесь с вашим врачом.Почему хочется сала- Желание есть соленое сало, как правило, свидетельствует о нехватке соли и жиров в организме. Такое встречается при низкосолевой диете, вымывании солей из организма, активном потоотделении (включая тренировки). Нехватка жиров может быть причиной некоторых сердечно-сосудистых патологий, депрессивного состояния и других заболеваний. В данном случае лучше восполнить эти недостатки из более здоровых источников.Применение в кулинарии- В кулинарии сало используется в вареном, жареном, топленом, копченом виде. Оно хорошо сочетается с овощами, зеленью, луком, чесноком, картофелем, гороховым супом и кашей. Также из него можно сделать конфеты с шоколадом. Более яркий вкус ему добавят специи - куркума, перец, кориандр, тмин. Как правильно выбрать- При покупке нужно обратить внимание на клеймо - это признак качества продукта. Шкурка у него должна быть светлой, без щетины, толщина - от 3 до 6 сантиметров, а цвет - белый или нежно-розовый в центре. Если у сала свежий запах - это признак хорошего качества. Нельзя брать замороженное сало, потому что оно может оказаться испорченным. Как и сколько хранить- Сало нужно хранить в холодильнике. Срок годности соленого продукта составляет 4-5 недель, а свежее пролежит не больше суток. Копченое сало хранится несколько дней, однако оно может впитывать посторонние запахи.

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продукты, питание, кулинария, витамины, здоровый образ жизни (зож), сало