https://ria.ru/20200706/1573927798.html
Диетолог назвала ситуацию, когда сало помогает похудеть
Сало может помочь похудеть, но только в одном специфическом случае. О нем рассказала в интервью радио Sputnik диетолог Елена Соломатина. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T02:02
2020-07-06T10:31
елена соломатина
здоровье - общество
диета
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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елена соломатина, здоровье - общество, диета, общество
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости.
Сало может помочь похудеть, но только в одном специфическом случае. О нем рассказала в интервью радио Sputnik
диетолог Елена Соломатина
.
Сало в общественном сознании принято считать одним из самых вредных продуктов. Все дело в почти стопроцентном содержании жира, наличие которого плотно ассоциируется с чем-то вредным. Однако это ошибочное мнение, считает Елена Соломатина. По ее мнению, все дело в количестве и способе употребления сала.
"Бутерброд из цельнозернового хлеба с салом и овощами прекрасно утолит голод. С такой едой можно даже похудеть. После такого бутерброда не захочется съесть что-то высококалорийное вроде углеводов и сладостей. В этом отношении сало — это замечательно", — рассказала радио Sputnik диетолог.
Однако стоит помнить, что сало — это очень высококалорийный продукт сам по себе. Если использовать его в качестве ограничителя для аппетита, то важно не есть слишком много, считает диетолог Елена Соломатина.
"Сало — это продукт очень и очень калорийный. Это стопроцентный жир. Обычно сала употребляют не более десяти-тридцати граммов. В этом количестве биологически активных веществ гораздо больше, чем в сливочном масле. Людям, склонным к лишнему весу, и тем, у кого уже повышен уровень холестерина, стоит есть не более десяти граммов в день. Всем остальным — до 30 граммов, желательно даже разбитых в течение дня", — рассказала диетолог в интервью радио Sputnik.