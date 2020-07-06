Диетолог назвала ситуацию, когда сало помогает похудеть

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Сало может помочь похудеть, но только в одном специфическом случае. О нем рассказала в интервью Сало может помочь похудеть, но только в одном специфическом случае. О нем рассказала в интервью радио Sputnik диетолог Елена Соломатина

Сало в общественном сознании принято считать одним из самых вредных продуктов. Все дело в почти стопроцентном содержании жира, наличие которого плотно ассоциируется с чем-то вредным. Однако это ошибочное мнение, считает Елена Соломатина. По ее мнению, все дело в количестве и способе употребления сала.

"Бутерброд из цельнозернового хлеба с салом и овощами прекрасно утолит голод. С такой едой можно даже похудеть. После такого бутерброда не захочется съесть что-то высококалорийное вроде углеводов и сладостей. В этом отношении сало — это замечательно", — рассказала радио Sputnik диетолог.

Однако стоит помнить, что сало — это очень высококалорийный продукт сам по себе. Если использовать его в качестве ограничителя для аппетита, то важно не есть слишком много, считает диетолог Елена Соломатина.