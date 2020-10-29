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Диетолог раскрыла неожиданную пользу сала
Диетолог раскрыла неожиданную пользу сала
Свежее сало поможет укрепить иммунитет и справиться с разными болезнями, что особенно актуально в связи с пандемией коронавируса. Об этом в эфире канала Vesti... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T10:06
2020-10-29T12:12
сало
коронавирус covid-19
здоровье
украина
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Свежее сало поможет укрепить иммунитет и справиться с разными болезнями, что особенно актуально в связи с пандемией коронавируса. Об этом в эфире канала Vesti Ua рассказала украинский диетолог и генетик Людмила Гончарова.Она напомнила, что в холодное время года организм особенно нуждается в животных жирах, которые помогут справиться с вирусами, а витамины группы А и Е поспособствуют укреплению иммунитета. Диетолог привела в пример полезный "жировой прием пищи". По ее словам, всего 50 граммов сала в день будет достаточно. Также не стоит нагревать продукт, если он нагрет до температуры выше 40 градусов Цельсия, поскольку это лишит его полезных свойств.Диетолог добавила, что сало ни в каком виде COVID-19 не вылечит, однако употреблять его в качестве профилактики можно.
https://ria.ru/20200706/1573927798.html
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сало, коронавирус covid-19, здоровье, украина

Диетолог раскрыла неожиданную пользу сала

10:06 29.10.2020 (обновлено: 12:12 29.10.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПродажа сала на агропромышленной выставке
Продажа сала на агропромышленной выставке - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Свежее сало поможет укрепить иммунитет и справиться с разными болезнями, что особенно актуально в связи с пандемией коронавируса. Об этом в эфире канала Vesti Ua рассказала украинский диетолог и генетик Людмила Гончарова.
Она напомнила, что в холодное время года организм особенно нуждается в животных жирах, которые помогут справиться с вирусами, а витамины группы А и Е поспособствуют укреплению иммунитета. Диетолог привела в пример полезный "жировой прием пищи".

"Следует взять листовой салат, любую зелень и нарезать сало тоненькими слайсами, добавить его в салат. Сбрызнуть оливковым, конопляным или льняным маслом, посолить гималайской солью — и можно употреблять", — рассказала Гончарова.

По ее словам, всего 50 граммов сала в день будет достаточно. Также не стоит нагревать продукт, если он нагрет до температуры выше 40 градусов Цельсия, поскольку это лишит его полезных свойств.
Диетолог добавила, что сало ни в каком виде COVID-19 не вылечит, однако употреблять его в качестве профилактики можно.
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СалоКоронавирус COVID-19ЗдоровьеУкраина
 
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