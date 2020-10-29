https://ria.ru/20201029/salo-1582033685.html

Диетолог раскрыла неожиданную пользу сала

Диетолог раскрыла неожиданную пользу сала

Свежее сало поможет укрепить иммунитет и справиться с разными болезнями, что особенно актуально в связи с пандемией коронавируса. Об этом в эфире канала Vesti... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T10:06

2020-10-29T10:06

2020-10-29T12:12

сало

коронавирус covid-19

здоровье

украина

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Свежее сало поможет укрепить иммунитет и справиться с разными болезнями, что особенно актуально в связи с пандемией коронавируса. Об этом в эфире канала Vesti Ua рассказала украинский диетолог и генетик Людмила Гончарова.Она напомнила, что в холодное время года организм особенно нуждается в животных жирах, которые помогут справиться с вирусами, а витамины группы А и Е поспособствуют укреплению иммунитета. Диетолог привела в пример полезный "жировой прием пищи". По ее словам, всего 50 граммов сала в день будет достаточно. Также не стоит нагревать продукт, если он нагрет до температуры выше 40 градусов Цельсия, поскольку это лишит его полезных свойств.Диетолог добавила, что сало ни в каком виде COVID-19 не вылечит, однако употреблять его в качестве профилактики можно.

https://ria.ru/20200706/1573927798.html

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сало, коронавирус covid-19, здоровье, украина