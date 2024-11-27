https://ria.ru/20241127/poezd-1985659831.html

Крушение поезда "Невский экспресс" (2009)

Крушение поезда "Невский экспресс" (2009) - РИА Новости, 27.11.2024

Крушение поезда "Невский экспресс" (2009)

27 ноября 2009 года в 21.35 мск в Бологовском районе Тверской области на перегоне "Алешинка - Угловка" Октябрьской железной дороги (в 283 километрах от... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T00:43

2024-11-27T00:43

2024-11-27T00:43

справки

происшествия

россия

расследование причин крушения поезда "невский экспресс"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/19595/45/195954596_0:160:2988:1841_1920x0_80_0_0_7bdf687bb541244e3d9ce654c8fb3bb2.jpg

27 ноября 2009 года в 21.35 мск в Бологовском районе Тверской области на перегоне "Алешинка - Угловка" Октябрьской железной дороги (в 283 километрах от Санкт-Петербурга) произошел сход с рельсов трех последних пассажирских вагонов скоростного поезда №166 "Невский экспресс", следовавшего по маршруту "Москва - Санкт-Петербург". Крушение произошло примерно в километре от административной границы Новгородской и Тверской областей. Поезд состоял из 14 вагонов, в которых следовали 682 человека, в том числе 29 членов поездной бригады. В пути он обычно развивал скорость до 200 километров в час и шел из Москвы до Петербурга четыре с половиной часа.По словам очевидцев, от момента, когда что-то пошло не так, до полной остановки поезда прошло не более 30 секунд. В первые минуты после катастрофы уцелевшие пассажиры поезда своими силами помогали пострадавшим. Первых раненых приняла к себе пожилая женщина, рядом с домом которой произошло крушение поезда. К месту происшествия в экстренном порядке были направлены необходимые силы и средства центральных подразделений МЧС, Минздравсоцразвития, Минтранса, МВД, ФСБ России. Выдвинулись спасатели и пожарные из всех близлежащих населенных пунктов, в том числе из Великого Новгорода и Твери. Одновременно были направлены отряды из Москвы и приведены в готовность авиационные средства доставки и эвакуации. Общая группировка составляла 460 человек, 90 единиц техники, кроме этого, шесть воздушных судов. Однако из-за бездорожья непосредственно к месту крушения, где лежали потерпевшие крушение вагоны, невозможно было подъехать. Некоторые медики, бросив машины, шли к поезду пешком. Для эвакуации пассажиров с места происшествия, был направлен скорый поезд "Сапсан", который проходил неподалеку испытания перед своим запуском. Он доставил основную часть людей в Санкт-Петербург. Из 529 человек, прибывших в Санкт-Петербург, 22 обратились за медпомощью.На место происшествия также были направлены аварийно-спасательные поезда с двух сторон. Плюс к этому подошел поезд Самара – Санкт-Петербург в голову состава и также приступил к помощи по эвакуации людей. Тяжело пострадавших эвакуировали четырьмя вертолетами и одним самолетом в Москву и Санкт-Петербург.На месте крушения поезда погибли 27 человек, позднее в больнице умер еще один пассажир. Ранения получили 130 человек. Среди погибших оказались несколько высокопоставленных российских чиновников. В частности, глава Росрезерва Борис Евстратиков и экс-сенатор от Санкт-Петербурга, председатель правления госкомпании "Автодор" Сергей Тарасов.Из-за аварии "Невского экспресса" на линии был изменен маршрут движения более 60 поездов, в которых находились около 27 тысяч пассажиров. Их задержка в среднем составляла около восьми часов. Они следовали по объездному пути. 28 ноября в 13.15 было открыто движение по нечетному пути на перегоне Алешинка-Угловка, а специалисты приступили к ремонтным работам на четном пути, где произошла авария. На следующей день в семь утра движение на этом участке было полностью восстановлено. Практически сразу в качестве основной версии причины катастрофы правоохранительные органы назвали теракт. Многие очевидцы упоминали о "хлопке и вспышке" в момент инцидента. На месте крушения поезда была обнаружена воронка размером полтора метра на метр, которая обусловила сход с рельсов вагонов, а также элементы взрывного устройства. По данным ФСБ РФ, причиной аварии поезда стал взрыв самодельного устройства мощностью семь килограммов в тротиловом эквиваленте.Уголовное дело по факту аварии поезда "Невский экспресс" было возбуждено по статьям 205 (террористический акт) и 222 (незаконный оборот взрывчатых веществ) Уголовного кодекса РФ. Оно было принято к производству Главным следственным управлением Следственного комитета при прокуратуре РФ.28 ноября во время осмотра места крушения "Невского экспресса", которое проводил глава Следственного комитета при прокуратуре РФ Александр Бастрыкин, сработало второе взрывное устройство. По результатам экспертизы было установлено, что его привели в действие с помощью мобильного телефона. Второе взрывное устройство сработало не в полную силу. В результате взрыва Александр Бастрыкин и сопровождавшие его руководитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте Сергей Забатурин и руководитель следственного управления по Новгородской области Константин Карасев получили травмы и обратились за медицинской помощью. Главное следственное управление Следственного комитета при прокуратуре (СКП) РФ возбудило отдельное уголовное дело по факту подрыва взрывного устройства в непосредственной близости от следственной группы, работавшей на месте крушения. Затем его соединили с основным уголовным делом по факту подрыва поезда "Невский экспресс". По горячим следам сотрудники правоохранительных органов составили фотороботы нескольких подозреваемых, проводился комплекс мероприятий по установлению обстоятельств совершения теракта в пассажирском поезде "Невский экспресс". В ходе расследования уголовного дела было проведено более 250 судебных экспертиз, а также целый ряд следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Как установила экспертиза, почти все пассажиры "Невского экспресса", получившие в результате теракта 27 ноября несовместимые с жизнью травмы, ехали в последнем вагоне поезда (нумерация шла с хвоста, поэтому вагон числился под № 1). Последний вагон располагался дальше всех остальных от эпицентра взрыва, происшедшего под локомотивом. Однако сразу после взрыва машинист, как того требует инструкция, применил экстренное торможение, в результате которого хвостовая часть состава, шедшего со скоростью 190 километров в час, начала складываться.Первые девять вагонов вообще не пострадали, устояв на полотне. Вагоны № 2, 3 и 4 завалились набок, прислонившись к откосу. Последний же вагон № 1, оторвавшись от состава, поднялся над рельсами, снес три бетонные опоры электропередачи и в полете, ударился в тот же откос своей торцевой частью – тамбуром. Этот удар и привел к массовым жертвам среди пассажиров. Согласно данным Новгородской облпрокуратуры, теракт был совершен группой, действовавшей под контролем одного из наиболее известных чеченских боевиков Доку Умарова. Выйти на ее след помогло оружие, брошенное бандитами на месте теракта.Следствие установило причастность к подрыву поезда нескольких лиц. Семь из них, входивших в состав вооруженного бандформирования, – боевик Александр Тихомиров, известный под кличкой "Саид Бурятский", Багаутдин Далгиев, Осман Ужаков и четверо братьев Картоевых были ликвидированы в ходе спецоперации 2 марта 2010 года в селе Экажево в Ингушетии. В связи со смертью, уголовное преследование в отношении них было прекращено. Во время операции удалось задержать еще десять человек, причастных к организации крушения экспресса. Их доставили в Москву и арестовали. В ходе данной спецоперации погиб следователь Следственного комитета при прокуратуре РФ Сергей Васюкович. 20 января 2011 года Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации было предъявлено обвинение в подрыве поезда в окончательной редакции Зелимхану Аушеву и девяти людям по фамилии Картоевы. 27 июля 2011 года материалы уголовного дела были направлены в Тверской областной суд для рассмотрения по существу.Процесс по делу о подрыве "Невского экспресса" начался в Тверском областном суде 29 августа 2011 года. Дело рассматривалось коллегией из трех судей в закрытом режиме. ОАО "РЖД" в ходе судебного процесса заявило гражданский иск на 148 миллионов рублей. 22 мая 2012 года Тверской областной суд приговорил десять обвиняемых по делу о подрыве "Невского экспресса" на сроки от семи лет лишения свободы до пожизненного заключения. Пожизненно были осуждены четверо из десяти подсудимых – Мурат, Татархан и Беслан Картоевы, а также Зелемхан Аушев, которые были признаны виновными в терроризме, незаконном изготовлении оружия и участии в незаконном вооруженном формировании. Магомед и Ильяс Картоевы были приговорены к семи годам лишения свободы в колонии строго режима, Тимур, Тархан и Идрис Картоевы – к семи с половиной годам в колонии строго режима, еще один Беслан Картоев осужден к восьми годам заключения. Они были признаны виновными в терроризме, бандитизме и незаконном обороте оружия. Части осужденных было зачтено в назначенный срок наказания то, что они находились под стражей с марта 2010 года. Тверской областной суд также удовлетворил гражданский иск ОАО "РЖД" к четырем подсудимым (Зелемхану Аушеву, Беслану, Мураду и Татархану Картоевым) на сумму 134 миллиона рублей. Кроме того, суд также взыскал с осужденных порядка восьми миллионов рублей в пользу потерпевших. Защита осужденных обжаловала приговор. 24 февраля 2013 года судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ смягчила приговор шести осужденным, определив им отбывать наказание в колонии общего режима. Один из осужденных по делу о подрыве "Невского экспресса" Тархан Картоев 29 июня 2013 года скончался в больнице при колонии в Екатеринбурге. В конце 2013 года спецслужбами РФ была ликвидирована бандитская группа террориста Доку Умарова и он сам. На месте теракта установили мемориальный крест, к которому каждый год 27 ноября возлагают венки. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, происшествия, россия, расследование причин крушения поезда "невский экспресс"