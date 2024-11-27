https://ria.ru/20241127/oms-1986019100.html

Совфед одобрил закон о бюджете Федерального фонда ОМС на 2025-2027 годы

Совфед одобрил закон о бюджете Федерального фонда ОМС на 2025-2027 годы - РИА Новости, 27.11.2024

Совфед одобрил закон о бюджете Федерального фонда ОМС на 2025-2027 годы

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) на 2025 год и на плановый период... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T15:37

2024-11-27T15:37

2024-11-27T15:37

илья баланин

федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф

совет федерации рф

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Документом утверждается бюджет фонда на 2025 год по доходам в сумме 4,339 триллиона рублей, на 2026 год - 4,778 триллиона, на 2027 год - 5,162 триллиона рублей. Расходы фонда в этот период составят 4,476 триллиона, 4,833 триллиона и 5,163 триллиона рублей соответственно. В соответствии с законом, бюджет ФФОМС сформирован с дефицитом, который в 2025 году составит порядка 136,6 миллиарда рублей, в 2026 году – 55,4 миллиарда, в 2027 году - 0,8 миллиарда рублей. Источником финансирования этого дефицита являются переходящие остатки средств на начало года. Основной источник доходов бюджета фонда - страховые взносы на ОМС: на их долю в 2025 году придется 86,5%, в 2026 году - 86,9%, в 2027 году - 87,3% доходов. В бюджете фонда также предусмотрены межбюджетные трансферты из федерального бюджета на 2025 год в размере 537,4 миллиарда рублей, на 2026 год - 571,3 миллиарда, на 2027 год - 596,2 миллиарда. Эти трансферты в 2025 году составят 12,4% доходов бюджета ФОМС, в 2026 году - 12%, в 2027 году - 11,6%. Также в бюджете ФОМС резервируются средства нормированного страхового запаса: на 2025 год в сумме 425,5 миллиарда рублей, на 2026 год - 470 миллиардов, на 2027 год - 504,7 миллиарда. Они будут направляться, в частности, на софинансирование расходов по оплате труда врачей и среднего медицинского персонала; на стимулирующие выплаты за выявление онкологических заболеваний в ходе диспансеризации и профилактических осмотров населения."За счет средств ОМС более 100 миллионов граждан смогут пройти диспансеризацию и профилактические осмотры в следующем году, что позволит обеспечить своевременное выявление заболеваний. Более 27 миллионов человек смогут получить помощь в стационаре, будет обеспечено необходимое количество посещений врачей в год, оплачиваемое за счет средств ОМС. Более 37 миллионов пациентов с хроническим заболеваниями смогут наблюдаться у врачей", - отметил председатель ФОМС Илья Баланин, его слова приводит пресс-служба Фонда.

https://ria.ru/20241115/polis-1983909324.html

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илья баланин, федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф, совет федерации рф