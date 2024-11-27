https://ria.ru/20241127/nato-1986049037.html

Офицер НАТО высказался о противостоянии с Россией

Офицер НАТО высказался о противостоянии с Россией - РИА Новости, 27.11.2024

Офицер НАТО высказался о противостоянии с Россией

Заместитель главнокомандующего объединенными силами НАТО по трансформации Кристиан Бадиа заявил, что противостояние Запада с Россией – это не просто вторая... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T17:30

2024-11-27T17:30

2024-11-27T17:50

россия

китай

иран

константин косачев

владимир путин

дмитрий медведев

нато

совет федерации рф

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Заместитель главнокомандующего объединенными силами НАТО по трансформации Кристиан Бадиа заявил, что противостояние Запада с Россией – это не просто вторая холодная война, а борьба за установление нового миропорядка. "Противостояние с Россией - это не просто "холодная война 2.0". Здесь речь идет о новом миропорядке", - приводит слова высокопоставленного офицера Альянса газета Süddeutsche Zeitung. По его словам, Россия находится "в одном строю" с Китаем, Северной Кореей и Ираном, они, согласно утверждению Бадиа, якобы совместно разрабатывают спутники и гиперзвуковое оружие, наращивают свой потенциал в киберсфере. Никаких доказательств этим словам он не привел, а Москва, Пекин и Пхеньян неоднократно опровергали обвинения западных стран. Также они, по словам офицера НАТО, вместе с Бразилией, Индией, ЮАР ставят под вопрос западное доминирование. Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что исход битвы на Украине затрагивает весь мир, поскольку там идет бой между однополярным мироустройством и миропорядком, который закладывался Уставом ООН. На заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" 7 ноября президент России Владимир Путин рассказал, что на пути становления нового миропорядка приходится тратить слишком много сил на тех, кто пытается сохранить монополию. Он подчеркнул, что эти усилия можно было бы направить с гораздо большей пользой и отдачей на решение проблем, которые затрагивают всех - от проблем демографии и социального неравенства до климатических изменений, продовольственной безопасности, медицины и новых технологий. Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что миропорядок, основанный на правилах Запада, скоро рухнет, и пострадают больше всех те, кто был внутри этого порядка.

https://ria.ru/20241022/yakovenko-1979157573.html

https://ria.ru/20241124/zapad-1985422202.html

https://ria.ru/20241127/protivostoyanie-1985820562.html

россия

китай

иран

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россия, китай, иран, константин косачев, владимир путин, дмитрий медведев, нато, совет федерации рф, оон