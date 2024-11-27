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Офицер НАТО высказался о противостоянии с Россией - РИА Новости, 27.11.2024
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17:30 27.11.2024 (обновлено: 17:50 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/nato-1986049037.html
Офицер НАТО высказался о противостоянии с Россией
Офицер НАТО высказался о противостоянии с Россией - РИА Новости, 27.11.2024
Офицер НАТО высказался о противостоянии с Россией
Заместитель главнокомандующего объединенными силами НАТО по трансформации Кристиан Бадиа заявил, что противостояние Запада с Россией – это не просто вторая... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T17:30
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Заместитель главнокомандующего объединенными силами НАТО по трансформации Кристиан Бадиа заявил, что противостояние Запада с Россией – это не просто вторая холодная война, а борьба за установление нового миропорядка. "Противостояние с Россией - это не просто "холодная война 2.0". Здесь речь идет о новом миропорядке", - приводит слова высокопоставленного офицера Альянса газета Süddeutsche Zeitung. По его словам, Россия находится "в одном строю" с Китаем, Северной Кореей и Ираном, они, согласно утверждению Бадиа, якобы совместно разрабатывают спутники и гиперзвуковое оружие, наращивают свой потенциал в киберсфере. Никаких доказательств этим словам он не привел, а Москва, Пекин и Пхеньян неоднократно опровергали обвинения западных стран. Также они, по словам офицера НАТО, вместе с Бразилией, Индией, ЮАР ставят под вопрос западное доминирование. Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что исход битвы на Украине затрагивает весь мир, поскольку там идет бой между однополярным мироустройством и миропорядком, который закладывался Уставом ООН. На заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" 7 ноября президент России Владимир Путин рассказал, что на пути становления нового миропорядка приходится тратить слишком много сил на тех, кто пытается сохранить монополию. Он подчеркнул, что эти усилия можно было бы направить с гораздо большей пользой и отдачей на решение проблем, которые затрагивают всех - от проблем демографии и социального неравенства до климатических изменений, продовольственной безопасности, медицины и новых технологий. Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что миропорядок, основанный на правилах Запада, скоро рухнет, и пострадают больше всех те, кто был внутри этого порядка.
https://ria.ru/20241022/yakovenko-1979157573.html
https://ria.ru/20241124/zapad-1985422202.html
https://ria.ru/20241127/protivostoyanie-1985820562.html
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россия, китай, иран, константин косачев, владимир путин, дмитрий медведев, нато, совет федерации рф, оон
Россия, Китай, Иран, Константин Косачев, Владимир Путин, Дмитрий Медведев, НАТО, Совет Федерации РФ, ООН
Офицер НАТО высказался о противостоянии с Россией

Офицер НАТО Бадиа назвал противостояние с Россией борьбой за новый миропорядок

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)Флаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)
Флаг НАТО . Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Заместитель главнокомандующего объединенными силами НАТО по трансформации Кристиан Бадиа заявил, что противостояние Запада с Россией – это не просто вторая холодная война, а борьба за установление нового миропорядка.
"Противостояние с Россией - это не просто "холодная война 2.0". Здесь речь идет о новом миропорядке", - приводит слова высокопоставленного офицера Альянса газета Süddeutsche Zeitung.
Ректор Дипломатической академии МИД России Александр Яковенко - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Яковенко: приходит время противостояния, более жесткого, чем холодная война
22 октября, 08:00
По его словам, Россия находится "в одном строю" с Китаем, Северной Кореей и Ираном, они, согласно утверждению Бадиа, якобы совместно разрабатывают спутники и гиперзвуковое оружие, наращивают свой потенциал в киберсфере. Никаких доказательств этим словам он не привел, а Москва, Пекин и Пхеньян неоднократно опровергали обвинения западных стран. Также они, по словам офицера НАТО, вместе с Бразилией, Индией, ЮАР ставят под вопрос западное доминирование.
Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что исход битвы на Украине затрагивает весь мир, поскольку там идет бой между однополярным мироустройством и миропорядком, который закладывался Уставом ООН.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
Песков высказался о противостоянии с Западом
24 ноября, 10:51
На заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" 7 ноября президент России Владимир Путин рассказал, что на пути становления нового миропорядка приходится тратить слишком много сил на тех, кто пытается сохранить монополию. Он подчеркнул, что эти усилия можно было бы направить с гораздо большей пользой и отдачей на решение проблем, которые затрагивают всех - от проблем демографии и социального неравенства до климатических изменений, продовольственной безопасности, медицины и новых технологий.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что миропорядок, основанный на правилах Запада, скоро рухнет, и пострадают больше всех те, кто был внутри этого порядка.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Новый глобальный этап противостояния России и Запада стартовал
Вчера, 08:00
 
РоссияКитайИранКонстантин КосачевВладимир ПутинДмитрий МедведевНАТОСовет Федерации РФООН
 
 
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