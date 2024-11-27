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Жителя Петербурга задержали за организацию незаконной миграции - РИА Новости, 27.11.2024
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15:04 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/migratsiya-1985997865.html
Жителя Петербурга задержали за организацию незаконной миграции
Жителя Петербурга задержали за организацию незаконной миграции - РИА Новости, 27.11.2024
Жителя Петербурга задержали за организацию незаконной миграции
Житель Петербурга задержан за организацию незаконной миграции в составе группы лиц, они смогли фиктивно легализовать более 21 тысячи иностранцев, сообщает... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T15:04
2024-11-27T15:04
происшествия
жилье
санкт-петербург
россия
ленинградская область
следственный комитет россии (ск рф)
омон россии
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя - РИА Новости. Житель Петербурга задержан за организацию незаконной миграции в составе группы лиц, они смогли фиктивно легализовать более 21 тысячи иностранцев, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу. "Следственным отделом по Московскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, уроженца города Петропавловск-Камчатский и иных лиц, личность которых устанавливается, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч.2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции, совершенная группой лиц)", - сообщает пресс-служба. Как считает следствие, злоумышленник совместно со своими подельниками не позднее 30 августа 2023 года разработали преступный план, в соответствии с которым они за денежное вознаграждение будут фиктивно ставить на учёт по месту пребывания иностранных граждан, прибывших на территорию Санкт-Петербурга, и оформлять им патент. "Фигуранты приискали юридическое лицо, которое реально свою хозяйственную деятельность не осуществляет, для внесения его реквизитов в бланк уведомления о прибытии мигрантов. Далее они находили иностранных граждан, прибывших на территорию Санкт-Петербурга, фиктивно ставили их на миграционный учёт", - добавили в ГСУ СК. Всего таким образом оформлены документы более 21 тысячи мигрантов, которые не имели намерения фактически проживать по месту регистрации. "Двадцать шестого ноября подозреваемый задержан при содействии сотрудников ОМОН "Балтика" на транспорте ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и сотрудников ОЭБиПК по Ленинградской области МВД России", - сообщили в пресс-службе городского главка СК. Решается вопрос о предъявлении фигуранту обвинения и избрании меры пресечения.
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происшествия, жилье, санкт-петербург, россия, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф), омон россии, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Жилье, Санкт-Петербург, Россия, Ленинградская область, Следственный комитет России (СК РФ), ОМОН России, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Жителя Петербурга задержали за организацию незаконной миграции

Жителя Петербурга задержали за фиктивную легализацию более 21 тысячи мигрантов

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя - РИА Новости. Житель Петербурга задержан за организацию незаконной миграции в составе группы лиц, они смогли фиктивно легализовать более 21 тысячи иностранцев, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу.
"Следственным отделом по Московскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, уроженца города Петропавловск-Камчатский и иных лиц, личность которых устанавливается, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч.2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции, совершенная группой лиц)", - сообщает пресс-служба.
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Как считает следствие, злоумышленник совместно со своими подельниками не позднее 30 августа 2023 года разработали преступный план, в соответствии с которым они за денежное вознаграждение будут фиктивно ставить на учёт по месту пребывания иностранных граждан, прибывших на территорию Санкт-Петербурга, и оформлять им патент.
"Фигуранты приискали юридическое лицо, которое реально свою хозяйственную деятельность не осуществляет, для внесения его реквизитов в бланк уведомления о прибытии мигрантов. Далее они находили иностранных граждан, прибывших на территорию Санкт-Петербурга, фиктивно ставили их на миграционный учёт", - добавили в ГСУ СК.
Всего таким образом оформлены документы более 21 тысячи мигрантов, которые не имели намерения фактически проживать по месту регистрации.
"Двадцать шестого ноября подозреваемый задержан при содействии сотрудников ОМОН "Балтика" на транспорте ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и сотрудников ОЭБиПК по Ленинградской области МВД России", - сообщили в пресс-службе городского главка СК.
Решается вопрос о предъявлении фигуранту обвинения и избрании меры пресечения.
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