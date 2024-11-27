https://ria.ru/20241127/dzhonson-1985910424.html

Борис Джонсон назвал Англиканскую церковь виновной в эпидемии ожирения

Борис Джонсон назвал Англиканскую церковь виновной в эпидемии ожирения - РИА Новости, 27.11.2024

Борис Джонсон назвал Англиканскую церковь виновной в эпидемии ожирения

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вызвал очередные споры и толки в британском обществе, обвинив Англиканскую церковь в эпидемии ожирения,... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T03:50

2024-11-27T03:50

2024-11-27T04:45

великобритания

борис джонсон

tesco

ожирение

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800872551_0:45:3489:2007_1920x0_80_0_0_e74ffd958a176c03a94395b611cfbb60.jpg

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вызвал очередные споры и толки в британском обществе, обвинив Англиканскую церковь в эпидемии ожирения, уличив духовный институт в неспособности обеспечить "духовную поддержку" людям, из-за чего они "объедаются", пишет GB News.Джонсон попал в заголовки газет со своими резкими комментариями о весе детей, заявив, что в его юности "очень редко в классе был толстяк". "Теперь же они все толстяки! И меня бы расстреляли за то, что я назвал их толстяками, но это правда", — заявил упитанный британец.Джонсон особо раскритиковал архиепископа Кентерберийского за то, что тот не учитывает духовные потребности людей, из-за чего религиозные лидеры не в состоянии заполнить "ноющую духовную пустоту" граждан. Во время недавнего посещения церкви Джонсон сказал, что он был "одним из примерно десяти человек" в зале, и раскритиковал содержание проповеди. "Живительный хлеб предлагает Tesco (сеть британских супермаркетов. — Прим. ред.). И они с удовольствием едят его (на Литургии при причащении. — Прим. ред.), — негодовал Джонсон.

https://ria.ru/20240709/ozhirenie-1958395941.html

https://ria.ru/20240523/ozhirenie-1947783465.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

великобритания, борис джонсон, tesco , ожирение