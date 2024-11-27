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Борис Джонсон назвал Англиканскую церковь виновной в эпидемии ожирения - РИА Новости, 27.11.2024
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03:50 27.11.2024 (обновлено: 04:45 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/dzhonson-1985910424.html
Борис Джонсон назвал Англиканскую церковь виновной в эпидемии ожирения
Борис Джонсон назвал Англиканскую церковь виновной в эпидемии ожирения - РИА Новости, 27.11.2024
Борис Джонсон назвал Англиканскую церковь виновной в эпидемии ожирения
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вызвал очередные споры и толки в британском обществе, обвинив Англиканскую церковь в эпидемии ожирения,... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T03:50
2024-11-27T04:45
великобритания
борис джонсон
tesco
ожирение
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вызвал очередные споры и толки в британском обществе, обвинив Англиканскую церковь в эпидемии ожирения, уличив духовный институт в неспособности обеспечить "духовную поддержку" людям, из-за чего они "объедаются", пишет GB News.Джонсон попал в заголовки газет со своими резкими комментариями о весе детей, заявив, что в его юности "очень редко в классе был толстяк". "Теперь же они все толстяки! И меня бы расстреляли за то, что я назвал их толстяками, но это правда", — заявил упитанный британец.Джонсон особо раскритиковал архиепископа Кентерберийского за то, что тот не учитывает духовные потребности людей, из-за чего религиозные лидеры не в состоянии заполнить "ноющую духовную пустоту" граждан. Во время недавнего посещения церкви Джонсон сказал, что он был "одним из примерно десяти человек" в зале, и раскритиковал содержание проповеди. "Живительный хлеб предлагает Tesco (сеть британских супермаркетов. — Прим. ред.). И они с удовольствием едят его (на Литургии при причащении. — Прим. ред.), — негодовал Джонсон.
https://ria.ru/20240709/ozhirenie-1958395941.html
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великобритания, борис джонсон, tesco , ожирение
Великобритания, Борис Джонсон, Tesco , Ожирение
Борис Джонсон назвал Англиканскую церковь виновной в эпидемии ожирения

Джонсон упрекнул церковь в неспособности оказывать духовную поддержку

© AP Photo / Frank AugsteinБорис Джонсон
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© AP Photo / Frank Augstein
Борис Джонсон. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вызвал очередные споры и толки в британском обществе, обвинив Англиканскую церковь в эпидемии ожирения, уличив духовный институт в неспособности обеспечить "духовную поддержку" людям, из-за чего они "объедаются", пишет GB News.
Джонсон попал в заголовки газет со своими резкими комментариями о весе детей, заявив, что в его юности "очень редко в классе был толстяк".
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"Теперь же они все толстяки! И меня бы расстреляли за то, что я назвал их толстяками, но это правда", — заявил упитанный британец.
Джонсон особо раскритиковал архиепископа Кентерберийского за то, что тот не учитывает духовные потребности людей, из-за чего религиозные лидеры не в состоянии заполнить "ноющую духовную пустоту" граждан. Во время недавнего посещения церкви Джонсон сказал, что он был "одним из примерно десяти человек" в зале, и раскритиковал содержание проповеди.
"Живительный хлеб предлагает Tesco (сеть британских супермаркетов. — Прим. ред.). И они с удовольствием едят его (на Литургии при причащении. — Прим. ред.), — негодовал Джонсон.
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ВеликобританияБорис ДжонсонTescoОжирение
 
 
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