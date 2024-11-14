https://ria.ru/20241114/zhertvy-1983588232.html

"Сотни жертв". Вскрылась самая страшная тайна "англосаксонского Ватикана"

"Сотни жертв". Вскрылась самая страшная тайна "англосаксонского Ватикана" - РИА Новости, 14.11.2024

"Сотни жертв". Вскрылась самая страшная тайна "англосаксонского Ватикана"

Духовный лидер Англиканской церкви архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби покидает пост со скандалом, причем сексуального характера. Злую шутку с главой... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T08:00

2024-11-14T08:00

2024-11-14T08:06

религия

англия

церковь англии

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости, Сергей Проскурин. Духовный лидер Англиканской церкви архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби покидает пост со скандалом, причем сексуального характера. Злую шутку с главой третьей по численности христианской конфессии сыграла многолетняя дружба. О чем говорят в церковных кулуарах — в материале РИА Новости.Детский лагерь для взрослых"Последние несколько дней возобновили мое давно ощущаемое и глубокое чувство стыда за исторические неудачи Церкви Англии в обеспечении безопасности", — написал в своем последнем заявлении Уэлби.Поэтому, "получив милостивое разрешение Его Величества" (де-юре главы Англиканской церкви), он уходит в отставку. О какой безопасности шла речь? И почему духовный лидер англикан — к слову, уже не первый раз — поднимает тему стыда?Краснеть за грехи коллег Уэлби пришлось неделю назад. Тогда были опубликованы результаты независимого расследования о преступлениях сексуального характера, совершенных Джоном Смитом.Смит — блестяще образованный юрист. За его плечами почти 40 лет безупречной службы в должности королевского адвоката. В свое время его подзащитной была христианская активистка Мэри Уайтхаус.Кроме того, Смит был многолетним попечителем и фактическим руководителем детского евангелического лагеря в Иверне (графство Дорсет). А также церковным проповедником и близким другом будущего архиепископа Уэлби.Трудно представить, что человек с таким безупречным послужным списком оказался педофилом. Причем с многолетним стажем. Счет его жертвам идет на десятки.Автор нынешнего расследования, бывший руководитель Социальной службы Церкви Англии Кит Макин пришел к выводу, что в 1970-1980-е годы от рук Смита пострадали по меньшей мере 130 мальчиков и юношей.Началось все в Винчестерском колледже (графство Гэмпшир) — престижном учебном заведении для подростков из обеспеченных семей. И продолжилось в соседнем Дорсете, где располагался тот самый евангелический лагерь.Смит приглашал мальчиков к себе домой, где совершал действия развратного характера. Порой жестоко избивал их деревянными прутьями. Для садистских утех специально переоборудовал сарай. Некоторые из жертв спустя годы признались, что им приходилось носить подгузники для взрослых из-за кровотечения.Позднее королевский адвокат перебрался в Зимбабве, где продолжил издевательства. Расследователи предполагают, что число его жертв на Черном континенте также близко к сотне.По неведению или по старой дружбеПервые сведения о злодеяниях Смита пострадавшие анонимно отправляли в администрацию лагеря еще в 1982 году. Спустя пару лет подробный отчет о совращении и избиении малолетних лег на стол некоторым высокопоставленным лицам из числа руководства Англиканской церкви.Однако никакой реакции не последовало.Плотину народного негодования прорвало лишь в 2017-м, когда на британские экраны вышел документальный фильм, рассказывающий о творившемся в летнем лагере кошмаре. Полиция сразу зашевелилась. А церкви пришлось принять удар на себя, поскольку спустя год Смит скончался и призывать к ответу стало некого.Джастин Уэлби тогда принес официальные извинения всем жертвам насилия, однако в отставку не подал. Так почему же он пошел на этот шаг теперь?Дело в том, что имя архиепископа неоднократно встречается в отчете команды Кита Макина. Во-первых, в период 1970-1980-х он работал в Иверне. Тогда же один из местных священнослужителей недвусмысленно намекнул ему о репутации друга-юриста.Уэлби позднее оправдывался: намеки "были расплывчаты", "не было никаких конкретных указаний на злоупотребления, которые впоследствии стали известны".Не предпринял он ничего и заступив на пост архиепископа."Когда <…> мне сообщили, что об этом (о преступлениях Смита. — Прим. ред.) уведомлена полиция, я ошибочно полагал, что последует соответствующее решение", — пояснил иерарх.Этого признания, по мнению Эндрю Морса — одного из пострадавших, достаточно, чтобы "отнести Уэлби к числу множества других англиканских церковников, участвовавших в сокрытии злоупотреблений".Коллеги, впрочем, отнеслись к решению Уэлби с должным уважением. Но другого выхода у него и не было. Петиция с требованием отставки всего за несколько дней собрала более 14 тысяч подписей. Один из ее авторов — настоятель церкви святого Варфоломея в Лондоне преподобный Маркус Уокер — назвал поступок архиепископа "правильным шагом"."Многие жертвы Джона Смита испытают огромное облегчение от отставки (архиепископа. — Прим. ред.), — заявил журналистам бывший капеллан королевы Елизаветы II Гэвин Эшенден. — Некомпетентность его офиса и его лично <…> привела к тому, что потребовалось десять лет, чтобы доклад о сексуальном насилии над детьми <...> вышел в свет".По мнению обоих спикеров, только отставка духовного лидера могла удовлетворить негодование жертв адвоката-совратителя.Это — не конецНо практика показывает, что на этом дело не закончится. Ведущие британские СМИ уже кишат заголовками а-ля "кто следующий". Да и сам Уэлби в прощальном обращении сделал на это намек.Так, один из пострадавших (пожелавший остаться анонимным) уже призвал епископа Линкольна Стивена Конвея последовать примеру архиепископа Кентерберийского."Конвей мог остановить Джона Смита (Конвею докладывали о ситуации в лагере. — Прим. ред.), привлечь его к ответственности, но потерпел неудачу, — пояснил он. — Мне плевать на его молитвы, я хочу его отставки".Что же до самой обсуждаемой в последние дни персоны — проводы самого Джастина Уэлби могли быть куда тише. Коллеги, особенно из консервативного крыла, давно критиковали его за ангажированность светским либеральным ценностям. Чего только стоят разрешение благословлять однополые пары или использование гендерно-нейтральных терминов по отношению к Богу.А уж после недавней ремарки по поводу учения о браке (мол, неважно, в каких отношениях состоит пара — гетеро- или гомосексуальных) среди англиканских епископов заговорили о возможной отставке архиепископа. Случай с Уэлби во многом показательный и дает представление о нынешнем состоянии Церкви Англии в целом. Третья после католицизма и православия христианская деноминация (около 90 миллионов последователей по всему миру) в последние десятилетия стремительно вымирает. Так, в 2016 году в той же Британии англиканами назвали себя лишь 15 процентов опрошенных (вдвое меньше по сравнению с 2000-м). А два года назад эта цифра уже едва доходила до десяти процентов.Не последнюю роль в печальной тенденции сыграли именно громкие сексуальные скандалы. Точнее, их замалчивание. Как результат — храмы пустеют и сдаются в аренду, священников не хватает и авторитет религиозной организации падает.Да, Уэлби мог уйти без лишнего шума. Но, с другой стороны, все тайное становится явным. И отчет о преступлениях Смита все равно был бы опубликован.

https://ria.ru/20241103/storona-1981378462.html

англия

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

англия, церковь англии, аналитика - религия и мировоззрение