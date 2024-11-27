https://ria.ru/20241127/briks-1986090074.html
Казахстану направили приглашение в БРИКС
Казахстану направили приглашение в БРИКС - РИА Новости, 27.11.2024
Казахстану направили приглашение в БРИКС
Казахстану направлено приглашение для получения статуса государства-партнера БРИКС, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T19:37
2024-11-27T19:37
2024-11-27T20:06
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АСТАНА, 27 ноя - РИА Новости. Казахстану направлено приглашение для получения статуса государства-партнера БРИКС, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в среду прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. Переговоры на высшем уровне состоялись в среду в резиденции президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева "Акорда"."Как вы знаете, на встрече лидеров БРИКС было принято решение об учреждении новой категории - государств-партнеров нашего объединения. Согласован список стран-кандидатов в эту категорию, и приглашение о присоединении к БРИКС в таком качестве направлено в Казахстан", - сказал Путин в ходе своего заявления по итогам переговоров с Токаевым.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд государств. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
https://ria.ru/20241127/pakistan-1986091955.html
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брикс, в мире, россия, казахстан, китай, владимир путин, касым-жомарт токаев
БРИКС, В мире, Россия, Казахстан, Китай, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев
Казахстану направили приглашение в БРИКС
Казахстану направили приглашение для получения статуса партнера в БРИКС