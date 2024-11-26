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СМИ опубликуют статьи лидеров двух стран перед визитом Путина в Казахстан

СМИ опубликуют статьи лидеров двух стран перед визитом Путина в Казахстан - РИА Новости, 26.11.2024

СМИ опубликуют статьи лидеров двух стран перед визитом Путина в Казахстан

Статьи президента РФ Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева об отношениях двух стран будут опубликованы в СМИ, сообщил помощник... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T16:45

2024-11-26T16:45

2024-11-26T16:45

казахстан

россия

юрий ушаков

владимир путин

касым-жомарт токаев

в мире

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Статьи президента РФ Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева об отношениях двух стран будут опубликованы в СМИ, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков во время общения с журналистами во вторник. Как уточнил Ушаков, публикации двух президентов будут приурочены к готовящемуся государственному визиту российского лидера в Казахстан. "Именно в привязке к предстоящему визиту", - сказал Ушаков. Путин 27-28 ноября совершит визит в Казахстан.

https://ria.ru/20240703/otnosheniya-1956998418.html

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Ольга Фомченкова

казахстан, россия, юрий ушаков, владимир путин, касым-жомарт токаев, в мире