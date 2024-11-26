https://ria.ru/20241126/vizit-1985830865.html
СМИ опубликуют статьи лидеров двух стран перед визитом Путина в Казахстан
СМИ опубликуют статьи лидеров двух стран перед визитом Путина в Казахстан - РИА Новости, 26.11.2024
СМИ опубликуют статьи лидеров двух стран перед визитом Путина в Казахстан
Статьи президента РФ Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева об отношениях двух стран будут опубликованы в СМИ, сообщил помощник... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T16:45
2024-11-26T16:45
2024-11-26T16:45
казахстан
россия
юрий ушаков
владимир путин
касым-жомарт токаев
в мире
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Статьи президента РФ Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева об отношениях двух стран будут опубликованы в СМИ, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков во время общения с журналистами во вторник. Как уточнил Ушаков, публикации двух президентов будут приурочены к готовящемуся государственному визиту российского лидера в Казахстан. "Именно в привязке к предстоящему визиту", - сказал Ушаков. Путин 27-28 ноября совершит визит в Казахстан.
https://ria.ru/20240703/otnosheniya-1956998418.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казахстан, россия, юрий ушаков, владимир путин, касым-жомарт токаев, в мире
Казахстан, Россия, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, В мире
СМИ опубликуют статьи лидеров двух стран перед визитом Путина в Казахстан
Ушаков: статьи Путина и Токаева опубликуют перед визитом президента РФ в Астану