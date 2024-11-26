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СМИ опубликуют статьи лидеров двух стран перед визитом Путина в Казахстан - РИА Новости, 26.11.2024
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16:45 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/vizit-1985830865.html
СМИ опубликуют статьи лидеров двух стран перед визитом Путина в Казахстан
СМИ опубликуют статьи лидеров двух стран перед визитом Путина в Казахстан - РИА Новости, 26.11.2024
СМИ опубликуют статьи лидеров двух стран перед визитом Путина в Казахстан
Статьи президента РФ Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева об отношениях двух стран будут опубликованы в СМИ, сообщил помощник... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T16:45
2024-11-26T16:45
казахстан
россия
юрий ушаков
владимир путин
касым-жомарт токаев
в мире
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Статьи президента РФ Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева об отношениях двух стран будут опубликованы в СМИ, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков во время общения с журналистами во вторник. Как уточнил Ушаков, публикации двух президентов будут приурочены к готовящемуся государственному визиту российского лидера в Казахстан. "Именно в привязке к предстоящему визиту", - сказал Ушаков. Путин 27-28 ноября совершит визит в Казахстан.
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казахстан, россия, юрий ушаков, владимир путин, касым-жомарт токаев, в мире
Казахстан, Россия, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, В мире
СМИ опубликуют статьи лидеров двух стран перед визитом Путина в Казахстан

Ушаков: статьи Путина и Токаева опубликуют перед визитом президента РФ в Астану

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Статьи президента РФ Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева об отношениях двух стран будут опубликованы в СМИ, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков во время общения с журналистами во вторник.
Как уточнил Ушаков, публикации двух президентов будут приурочены к готовящемуся государственному визиту российского лидера в Казахстан.
"Именно в привязке к предстоящему визиту", - сказал Ушаков.
Путин 27-28 ноября совершит визит в Казахстан.
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3 июля, 03:03
 
КазахстанРоссияЮрий УшаковВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевВ мире
 
 
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