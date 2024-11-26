https://ria.ru/20241126/ushakov-1985823873.html

Путин и Токаев могут обсудить транзит нефти через Россию, заявил Ушаков

Путин и Токаев могут обсудить транзит нефти через Россию, заявил Ушаков - РИА Новости, 26.11.2024

Путин и Токаев могут обсудить транзит нефти через Россию, заявил Ушаков

Помощник президента России Юрий Ушаков не исключил, что на переговорах в Астане президенты РФ и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев могут обсудить... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T16:27

2024-11-26T16:27

2024-11-26T16:27

россия

казахстан

германия

юрий ушаков

владимир путин

касым-жомарт токаев

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков не исключил, что на переговорах в Астане президенты РФ и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев могут обсудить вопрос о транспортировке казахстанской нефти через российскую территорию в Германию: по его словам, будут обсуждаться различные темы в контексте энергетической сферы. "Я со стопроцентной уверенностью могу сказать, что различные темы в контексте энергетики, конечно, будут обсуждаться. Опять-таки решают президенты, но мы из этого исходим и соответствующие материалы для переговоров будут подготовлены", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос планируется ли обсуждать в ходе визита Путина в Казахстан возможность транспортировки казахстанской нефти через Россию в Германию.

https://ria.ru/20241126/odkb-1985821880.html

россия

казахстан

германия

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россия, казахстан, германия, юрий ушаков, владимир путин, касым-жомарт токаев, в мире