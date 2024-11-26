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Путин и Токаев могут обсудить транзит нефти через Россию, заявил Ушаков - РИА Новости, 26.11.2024
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16:27 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/ushakov-1985823873.html
Путин и Токаев могут обсудить транзит нефти через Россию, заявил Ушаков
Путин и Токаев могут обсудить транзит нефти через Россию, заявил Ушаков - РИА Новости, 26.11.2024
Путин и Токаев могут обсудить транзит нефти через Россию, заявил Ушаков
Помощник президента России Юрий Ушаков не исключил, что на переговорах в Астане президенты РФ и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев могут обсудить... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T16:27
2024-11-26T16:27
россия
казахстан
германия
юрий ушаков
владимир путин
касым-жомарт токаев
в мире
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков не исключил, что на переговорах в Астане президенты РФ и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев могут обсудить вопрос о транспортировке казахстанской нефти через российскую территорию в Германию: по его словам, будут обсуждаться различные темы в контексте энергетической сферы. "Я со стопроцентной уверенностью могу сказать, что различные темы в контексте энергетики, конечно, будут обсуждаться. Опять-таки решают президенты, но мы из этого исходим и соответствующие материалы для переговоров будут подготовлены", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос планируется ли обсуждать в ходе визита Путина в Казахстан возможность транспортировки казахстанской нефти через Россию в Германию.
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россия, казахстан, германия, юрий ушаков, владимир путин, касым-жомарт токаев, в мире
Россия, Казахстан, Германия, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, В мире
Путин и Токаев могут обсудить транзит нефти через Россию, заявил Ушаков

Ушаков: Путин и Токаев могут обсудить транзит нефти через Россию в Германию

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЮрий Ушаков
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Юрий Ушаков. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков не исключил, что на переговорах в Астане президенты РФ и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев могут обсудить вопрос о транспортировке казахстанской нефти через российскую территорию в Германию: по его словам, будут обсуждаться различные темы в контексте энергетической сферы.
"Я со стопроцентной уверенностью могу сказать, что различные темы в контексте энергетики, конечно, будут обсуждаться. Опять-таки решают президенты, но мы из этого исходим и соответствующие материалы для переговоров будут подготовлены", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос планируется ли обсуждать в ходе визита Путина в Казахстан возможность транспортировки казахстанской нефти через Россию в Германию.
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РоссияКазахстанГерманияЮрий УшаковВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевВ мире
 
 
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