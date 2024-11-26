https://ria.ru/20241126/ushakov-1985821406.html
Ушаков оценил возможность сотрудничества с Талибаном
Ушаков оценил возможность сотрудничества с Талибаном - РИА Новости, 26.11.2024
Ушаков оценил возможность сотрудничества с Талибаном
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в РФ рассуждают на тему того, чтобы начать сотрудничество с движением "Талибан*" (под санкциями ООН за... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T16:21
2024-11-26T16:21
2024-11-26T16:21
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в РФ рассуждают на тему того, чтобы начать сотрудничество с движением "Талибан*" (под санкциями ООН за террористическую деятельность), но пока это только рассуждения. "Тема Афганистана постоянно обсуждается на заседаниях ОДКБ, в том числе, на высшем уровне. Несомненно, эта тема будет обсуждаться и на этот раз. Что касается "Талибана", то есть определенные рассуждения в пользу того, чтобы начать сотрудничество с этой организацией. Пока что это в форме рассуждения", - сказал Ушаков журналистам. Ранее секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу подтвердил готовность России выстраивать конструктивный политический диалог с Афганистаном, в том числе для придания импульса внутриафганскому урегулированию. Кроме того, в Госдуму был внесен проект, который вводит судебный механизм, позволяющий исключить движение "Талибан" из перечня террористических организаций. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что России важно налаживать контакты с руководством Афганистана.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20241126/ushakov-1985817407.html
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Россия, Афганистан, Юрий Ушаков, Сергей Шойгу, Дмитрий Песков, Талибан, ООН, ОДКБ, В мире
Ушаков оценил возможность сотрудничества с Талибаном
Ушаков: в РФ есть рассуждения в пользу того, чтобы сотрудничать с Талибаном