https://ria.ru/20241126/ushakov-1985821406.html

Ушаков оценил возможность сотрудничества с Талибаном

Ушаков оценил возможность сотрудничества с Талибаном - РИА Новости, 26.11.2024

Ушаков оценил возможность сотрудничества с Талибаном

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в РФ рассуждают на тему того, чтобы начать сотрудничество с движением "Талибан*" (под санкциями ООН за... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T16:21

2024-11-26T16:21

2024-11-26T16:21

россия

афганистан

юрий ушаков

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талибан

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в РФ рассуждают на тему того, чтобы начать сотрудничество с движением "Талибан*" (под санкциями ООН за террористическую деятельность), но пока это только рассуждения. "Тема Афганистана постоянно обсуждается на заседаниях ОДКБ, в том числе, на высшем уровне. Несомненно, эта тема будет обсуждаться и на этот раз. Что касается "Талибана", то есть определенные рассуждения в пользу того, чтобы начать сотрудничество с этой организацией. Пока что это в форме рассуждения", - сказал Ушаков журналистам. Ранее секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу подтвердил готовность России выстраивать конструктивный политический диалог с Афганистаном, в том числе для придания импульса внутриафганскому урегулированию. Кроме того, в Госдуму был внесен проект, который вводит судебный механизм, позволяющий исключить движение "Талибан" из перечня террористических организаций. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что России важно налаживать контакты с руководством Афганистана.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20241126/ushakov-1985817407.html

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россия, афганистан, юрий ушаков, сергей шойгу, дмитрий песков, талибан, оон, одкб, в мире