https://ria.ru/20241126/ushakov-1985820881.html

Ушаков рассказал об использовании нацвалют в расчетах с Казахстаном

Ушаков рассказал об использовании нацвалют в расчетах с Казахстаном - РИА Новости, 26.11.2024

Ушаков рассказал об использовании нацвалют в расчетах с Казахстаном

Доля национальных валют во взаиморасчетах России и Казахстана сегодня составляет почти 90%, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T16:20

2024-11-26T16:20

2024-11-26T16:20

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Доля национальных валют во взаиморасчетах России и Казахстана сегодня составляет почти 90%, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. "В прошлом году товарооборот между Россией и Казахстаном побил новый рекорд и вплотную приблизился к 30 миллиардам долларов. Причем доля национальных валют во взаиморасчетах составляет почти 90%", - сказал Ушаков журналистам в преддверии визита главы российского государства в Казахстан. Он указал и на то, что Россия является одним из крупнейших инвесторов в Казахстан, общий объем накопленных российских капиталовложений составляет около 13 миллиардов долларов. "В республике действуют более 23 тысяч деловых структур с российским капиталом, с российским участием. И реализуются более 60 крупных совместных проектов во всех ключевых отраслях казахстанской экономики", - добавил представитель Кремля. Путин 27-28 ноября посетит Казахстан с государственным визитом, примет участие в очередной сессии ОДКБ в Астане.

https://ria.ru/20241126/armenija-1985819438.html

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экономика, казахстан, россия, астана, юрий ушаков, одкб