https://ria.ru/20241126/ushakov-1985820881.html
Ушаков рассказал об использовании нацвалют в расчетах с Казахстаном
Ушаков рассказал об использовании нацвалют в расчетах с Казахстаном - РИА Новости, 26.11.2024
Ушаков рассказал об использовании нацвалют в расчетах с Казахстаном
Доля национальных валют во взаиморасчетах России и Казахстана сегодня составляет почти 90%, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T16:20
2024-11-26T16:20
2024-11-26T16:20
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Доля национальных валют во взаиморасчетах России и Казахстана сегодня составляет почти 90%, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. "В прошлом году товарооборот между Россией и Казахстаном побил новый рекорд и вплотную приблизился к 30 миллиардам долларов. Причем доля национальных валют во взаиморасчетах составляет почти 90%", - сказал Ушаков журналистам в преддверии визита главы российского государства в Казахстан. Он указал и на то, что Россия является одним из крупнейших инвесторов в Казахстан, общий объем накопленных российских капиталовложений составляет около 13 миллиардов долларов. "В республике действуют более 23 тысяч деловых структур с российским капиталом, с российским участием. И реализуются более 60 крупных совместных проектов во всех ключевых отраслях казахстанской экономики", - добавил представитель Кремля. Путин 27-28 ноября посетит Казахстан с государственным визитом, примет участие в очередной сессии ОДКБ в Астане.
https://ria.ru/20241126/armenija-1985819438.html
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экономика, казахстан, россия, астана, юрий ушаков, одкб
Экономика, Казахстан, Россия, Астана, Юрий Ушаков, ОДКБ
Ушаков рассказал об использовании нацвалют в расчетах с Казахстаном
Ушаков: доля нацвалют во взаиморасчетах России и Казахстана составляет 90%