https://ria.ru/20241126/putin-1985843464.html
Путин проведет в Петербурге дружескую встречу лидеров СНГ и заседание ЕАЭС
Путин проведет в Петербурге дружескую встречу лидеров СНГ и заседание ЕАЭС - РИА Новости, 26.11.2024
Путин проведет в Петербурге дружескую встречу лидеров СНГ и заседание ЕАЭС
Президент РФ Владимир Путин 24 декабря проведет в Санкт-Петербурге традиционную дружескую встречу лидеров СНГ, а 25 декабря там же состоится заседание... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T17:17
2024-11-26T17:17
2024-11-26T17:17
россия
санкт-петербург
армения
юрий ушаков
владимир путин
никол пашинян
снг
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 24 декабря проведет в Санкт-Петербурге традиционную дружескую встречу лидеров СНГ, а 25 декабря там же состоится заседание Евразийского экономического союза, которое по просьбе председательствующей в ЕАЭС в Армении будет проведено на российской территории, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "В конце декабря уже традиционно проводятся в течение многих последних лет, 24 декабря состоится в Санкт-Петербурге дружеская встреча лидеров стран СНГ, где они пообщаются в неформальной обстановке. Подписания каких-либо документов не планируется. Дружеская традиционная встреча", - сказал Ушаков. "А 25 декабря там же, в Санкт-Петербурге, состоится заседание Высшего евразийского экономического союза. Второе заседание на высшем уровне в текущем году и второе заседание по просьбе армянской стороны организовано на российской территории, хотя председательствовать в ходе заседания будет премьер-министр Армении Никол Пашинян", - добавил помощник президента РФ. Он уточнил, что приглашения на оба заседания уже были направлены.
https://ria.ru/20241126/odkb-1985833784.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин проведет в Петербурге дружескую встречу лидеров СНГ и заседание ЕАЭС
Ушаков: Путин проведет в Петербурге 24-25 декабря встречи лидеров СНГ и ЕАЭС