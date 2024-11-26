https://ria.ru/20241126/putin-1985843464.html

Путин проведет в Петербурге дружескую встречу лидеров СНГ и заседание ЕАЭС

Путин проведет в Петербурге дружескую встречу лидеров СНГ и заседание ЕАЭС - РИА Новости, 26.11.2024

Путин проведет в Петербурге дружескую встречу лидеров СНГ и заседание ЕАЭС

Президент РФ Владимир Путин 24 декабря проведет в Санкт-Петербурге традиционную дружескую встречу лидеров СНГ, а 25 декабря там же состоится заседание... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T17:17

2024-11-26T17:17

2024-11-26T17:17

россия

санкт-петербург

армения

юрий ушаков

владимир путин

никол пашинян

снг

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 24 декабря проведет в Санкт-Петербурге традиционную дружескую встречу лидеров СНГ, а 25 декабря там же состоится заседание Евразийского экономического союза, которое по просьбе председательствующей в ЕАЭС в Армении будет проведено на российской территории, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "В конце декабря уже традиционно проводятся в течение многих последних лет, 24 декабря состоится в Санкт-Петербурге дружеская встреча лидеров стран СНГ, где они пообщаются в неформальной обстановке. Подписания каких-либо документов не планируется. Дружеская традиционная встреча", - сказал Ушаков. "А 25 декабря там же, в Санкт-Петербурге, состоится заседание Высшего евразийского экономического союза. Второе заседание на высшем уровне в текущем году и второе заседание по просьбе армянской стороны организовано на российской территории, хотя председательствовать в ходе заседания будет премьер-министр Армении Никол Пашинян", - добавил помощник президента РФ. Он уточнил, что приглашения на оба заседания уже были направлены.

https://ria.ru/20241126/odkb-1985833784.html

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Ольга Фомченкова

россия, санкт-петербург, армения, юрий ушаков, владимир путин, никол пашинян, снг, евразийский экономический союз, в мире