https://ria.ru/20241126/putin-1985839366.html

Путин пообщается с журналистами после визита в Казахстан

Путин пообщается с журналистами после визита в Казахстан - РИА Новости, 26.11.2024

Путин пообщается с журналистами после визита в Казахстан

Президент РФ Владимир Путин пообщается с представителями СМИ после двухдневной работы в Казахстане, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T17:10

2024-11-26T17:10

2024-11-26T17:10

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казахстан

астана

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообщается с представителями СМИ после двухдневной работы в Казахстане, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Путин 27-28 ноября совершит визит в Казахстан. В первый день визита президент РФ проведет переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. На следующий день, 28 ноября, глава российского государства примет участие в саммите ОДКБ. Затем состоится официальный прием. "После этого предусматривается уже вылет Владимира Владимировича Путина назад, в Россию. Но до этого планируется его подход к СМИ, в ходе которого будут даны оценки проделанной в Астане работе за эти два дня", - сообщил Ушаков.

https://ria.ru/20240703/otnosheniya-1956998418.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, казахстан, астана, владимир путин, юрий ушаков, касым-жомарт токаев, одкб, в мире