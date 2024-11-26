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Путин пообщается с журналистами после визита в Казахстан - РИА Новости, 26.11.2024
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17:10 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/putin-1985839366.html
Путин пообщается с журналистами после визита в Казахстан
Путин пообщается с журналистами после визита в Казахстан - РИА Новости, 26.11.2024
Путин пообщается с журналистами после визита в Казахстан
Президент РФ Владимир Путин пообщается с представителями СМИ после двухдневной работы в Казахстане, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T17:10
2024-11-26T17:10
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казахстан
астана
владимир путин
юрий ушаков
касым-жомарт токаев
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в мире
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообщается с представителями СМИ после двухдневной работы в Казахстане, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Путин 27-28 ноября совершит визит в Казахстан. В первый день визита президент РФ проведет переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. На следующий день, 28 ноября, глава российского государства примет участие в саммите ОДКБ. Затем состоится официальный прием. "После этого предусматривается уже вылет Владимира Владимировича Путина назад, в Россию. Но до этого планируется его подход к СМИ, в ходе которого будут даны оценки проделанной в Астане работе за эти два дня", - сообщил Ушаков.
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россия, казахстан, астана, владимир путин, юрий ушаков, касым-жомарт токаев, одкб, в мире
Россия, Казахстан, Астана, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Касым-Жомарт Токаев, ОДКБ, В мире
Путин пообщается с журналистами после визита в Казахстан

Ушаков: Путин пообщается с журналистами по итогам двухдневного визита в Астану

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообщается с представителями СМИ после двухдневной работы в Казахстане, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Путин 27-28 ноября совершит визит в Казахстан. В первый день визита президент РФ проведет переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. На следующий день, 28 ноября, глава российского государства примет участие в саммите ОДКБ. Затем состоится официальный прием.
"После этого предусматривается уже вылет Владимира Владимировича Путина назад, в Россию. Но до этого планируется его подход к СМИ, в ходе которого будут даны оценки проделанной в Астане работе за эти два дня", - сообщил Ушаков.
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РоссияКазахстанАстанаВладимир ПутинЮрий УшаковКасым-Жомарт ТокаевОДКБВ мире
 
 
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