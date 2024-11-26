https://ria.ru/20241126/putin-1985831639.html
Путин и Токаев откроют филиал Казахского университета в Омске
Путин и Токаев откроют филиал Казахского университета в Омске - РИА Новости, 26.11.2024
Путин и Токаев откроют филиал Казахского университета в Омске
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 27 ноября по видеосвязи примут участие в открытии филиала Казахского национального... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T16:47
2024-11-26T16:47
2024-11-26T16:47
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 27 ноября по видеосвязи примут участие в открытии филиала Казахского национального университета им. аль-Фараби в Омске, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков. Путин 27-28 ноября посетит Казахстан с государственным визитом, в Астане российский президент также примет участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. "Лидеры будут присутствовать тоже по видеосвязи на открытии филиала Казахского национального университета имени аль-Фараби в Омском государственного университета имени Достоевского. То есть лидеры двух стран дадут старт началу работы этого филиала", - сказал Ушаков, комментируя график Путина в Казахстане. Казахский национальный университет был основан в 1934 году. Имя средневекового ученого и философа аль-Фараби вуз получил в 1991 году. Филиал КазНУ в Омске станет первым филиалом казахстанского вузы в России. -0-
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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казахстан, россия, омск, владимир путин, юрий ушаков, касым-жомарт токаев, одкб, образование - общество
Казахстан, Россия, Омск, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Касым-Жомарт Токаев, ОДКБ, Образование - Общество
Путин и Токаев откроют филиал Казахского университета в Омске
Путин и Токаев 27 ноября по видеосвязи откроют филиал КазНУ в Омске