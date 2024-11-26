https://ria.ru/20241126/putin-1985830358.html

Путин и Токаев подпишут заявление об углублении партнерства, заявил Ушаков

Путин и Токаев подпишут заявление об углублении партнерства, заявил Ушаков - РИА Новости, 26.11.2024

Путин и Токаев подпишут заявление об углублении партнерства, заявил Ушаков

Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после переговоров 27 ноября подпишут совместное заявление об углублении стратегического... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T16:43

2024-11-26T16:43

2024-11-26T16:43

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юрий ушаков

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касым-жомарт токаев

в мире

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после переговоров 27 ноября подпишут совместное заявление об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. "После переговоров состоится подписание совместных документов. В их числе будет подписание совместного заявления президентов об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка", - сообщил Ушаков. Кроме того, предусмотрено подписание 20 межправительственных, межведомственных, коммерческих документов. "Они охватывают буквально все важнейшие области нашего двустороннего сотрудничества от энергетики, транспорта до здравоохранения и юстиции", - подчеркнул Ушаков. Путин 27-28 ноября совершит визит в Казахстан и проведет переговоры с Токаевым.

https://ria.ru/20241126/peregovory-1985828265.html

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казахстан, россия, юрий ушаков, владимир путин, касым-жомарт токаев, в мире