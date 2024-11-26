https://ria.ru/20241126/putin-1985830358.html
Путин и Токаев подпишут заявление об углублении партнерства, заявил Ушаков
Путин и Токаев подпишут заявление об углублении партнерства, заявил Ушаков - РИА Новости, 26.11.2024
Путин и Токаев подпишут заявление об углублении партнерства, заявил Ушаков
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после переговоров 27 ноября подпишут совместное заявление об углублении стратегического... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T16:43
2024-11-26T16:43
2024-11-26T16:43
казахстан
россия
юрий ушаков
владимир путин
касым-жомарт токаев
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957197951_0:0:2792:1572_1920x0_80_0_0_cfba0eb066b6a5b7015cc6e0cd9626c6.jpg
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после переговоров 27 ноября подпишут совместное заявление об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. "После переговоров состоится подписание совместных документов. В их числе будет подписание совместного заявления президентов об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка", - сообщил Ушаков. Кроме того, предусмотрено подписание 20 межправительственных, межведомственных, коммерческих документов. "Они охватывают буквально все важнейшие области нашего двустороннего сотрудничества от энергетики, транспорта до здравоохранения и юстиции", - подчеркнул Ушаков. Путин 27-28 ноября совершит визит в Казахстан и проведет переговоры с Токаевым.
https://ria.ru/20241126/peregovory-1985828265.html
https://ria.ru/20241126/peregovory-1985829151.html
казахстан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957197951_58:0:2789:2048_1920x0_80_0_0_51604d33f2f54ec72388e8e7c8c728c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казахстан, россия, юрий ушаков, владимир путин, касым-жомарт токаев, в мире
Казахстан, Россия, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, В мире
Путин и Токаев подпишут заявление об углублении партнерства, заявил Ушаков
Ушаков: Путин и Токаев подпишут заявление о стратегическом партнерстве