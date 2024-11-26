https://ria.ru/20241126/putin-1985825762.html
Ушаков рассказал, какие вопросы Путин обсудит с Токаевым
Ушаков рассказал, какие вопросы Путин обсудит с Токаевым - РИА Новости, 26.11.2024
Ушаков рассказал, какие вопросы Путин обсудит с Токаевым
Президенты РФ и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев на переговорах в Астане обсудят широкий спектр вопросов, в том числе региональные и... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T16:32
2024-11-26T16:32
2024-11-26T16:32
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Президенты РФ и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев на переговорах в Астане обсудят широкий спектр вопросов, в том числе региональные и международные проблемы, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. Путин 27-28 ноября посетит Казахстан с государственным визитом, примет участие в очередной сессии ОДКБ в Астане. "Что касается конкретно переговоров в Астане, это будет уже шестая личная встреча глав государств в текущем году. И, как всегда это бывает, в рамках визита пройдут переговоры на высшем уровне, в закрытом и в расширенном формате. И состоится обсуждение самого широкого спектра вопросов, как двухстороннего взаимодействия в политической, экономической, гуманитарной областях, а также и по наиболее актуальным региональным и международным проблемам", - сказал Ушаков журналистам. -0-
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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астана, казахстан, россия, владимир путин, юрий ушаков, касым-жомарт токаев, одкб, в мире
Астана, Казахстан, Россия, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Касым-Жомарт Токаев, ОДКБ, В мире
Ушаков рассказал, какие вопросы Путин обсудит с Токаевым
Ушаков: Путин и Токаев обсудят региональные и международные проблемы