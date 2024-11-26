Рейтинг@Mail.ru
Ушаков рассказал, какие вопросы Путин обсудит с Токаевым - РИА Новости, 26.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:32 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/putin-1985825762.html
Ушаков рассказал, какие вопросы Путин обсудит с Токаевым
Ушаков рассказал, какие вопросы Путин обсудит с Токаевым - РИА Новости, 26.11.2024
Ушаков рассказал, какие вопросы Путин обсудит с Токаевым
Президенты РФ и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев на переговорах в Астане обсудят широкий спектр вопросов, в том числе региональные и... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T16:32
2024-11-26T16:32
астана
казахстан
россия
владимир путин
юрий ушаков
касым-жомарт токаев
одкб
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928803979_0:286:3072:2014_1920x0_80_0_0_aed1e8d1161fed76a5df57431fb7b950.jpg
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Президенты РФ и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев на переговорах в Астане обсудят широкий спектр вопросов, в том числе региональные и международные проблемы, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. Путин 27-28 ноября посетит Казахстан с государственным визитом, примет участие в очередной сессии ОДКБ в Астане. "Что касается конкретно переговоров в Астане, это будет уже шестая личная встреча глав государств в текущем году. И, как всегда это бывает, в рамках визита пройдут переговоры на высшем уровне, в закрытом и в расширенном формате. И состоится обсуждение самого широкого спектра вопросов, как двухстороннего взаимодействия в политической, экономической, гуманитарной областях, а также и по наиболее актуальным региональным и международным проблемам", - сказал Ушаков журналистам. -0-
https://ria.ru/20240703/otnosheniya-1956998418.html
астана
казахстан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928803979_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_85a41e8d66e84fd52c02cd3edab8c881.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
астана, казахстан, россия, владимир путин, юрий ушаков, касым-жомарт токаев, одкб, в мире
Астана, Казахстан, Россия, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Касым-Жомарт Токаев, ОДКБ, В мире
Ушаков рассказал, какие вопросы Путин обсудит с Токаевым

Ушаков: Путин и Токаев обсудят региональные и международные проблемы

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Президенты РФ и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев на переговорах в Астане обсудят широкий спектр вопросов, в том числе региональные и международные проблемы, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.
Путин 27-28 ноября посетит Казахстан с государственным визитом, примет участие в очередной сессии ОДКБ в Астане.
"Что касается конкретно переговоров в Астане, это будет уже шестая личная встреча глав государств в текущем году. И, как всегда это бывает, в рамках визита пройдут переговоры на высшем уровне, в закрытом и в расширенном формате. И состоится обсуждение самого широкого спектра вопросов, как двухстороннего взаимодействия в политической, экономической, гуманитарной областях, а также и по наиболее актуальным региональным и международным проблемам", - сказал Ушаков журналистам. -0-
Флаги Казахстана и России - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Межгосударственные отношения России и Казахстана
3 июля, 03:03
 
АстанаКазахстанРоссияВладимир ПутинЮрий УшаковКасым-Жомарт ТокаевОДКБВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала