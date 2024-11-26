https://ria.ru/20241126/odkb-1985835145.html
Лидеры стран ОДКБ в узком составе обсудят проблемы безопасности
Лидеры стран ОДКБ в узком составе обсудят проблемы безопасности - РИА Новости, 26.11.2024
Лидеры стран ОДКБ в узком составе обсудят проблемы безопасности
Лидеры стран на заседании Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ в узком составе обсудят актуальные проблемы международной и региональной безопасности,... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T16:59
2024-11-26T16:59
2024-11-26T16:59
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казахстан
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Лидеры стран на заседании Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ в узком составе обсудят актуальные проблемы международной и региональной безопасности, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин 27-28 ноября посетит Казахстан с государственным визитом, примет участие в очередной сессии ОДКБ в Астане. "На этом заседании с участием только лидеров будет обсуждаться один вопрос об актуальных проблемах международной и региональной безопасности и основных итогов деятельности ОДКБ в межсессионный период", - сказал Ушаков журналистам во вторник.
https://ria.ru/20241126/odkb-1985832575.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, казахстан, астана, юрий ушаков, одкб, в мире
Россия, Казахстан, Астана, Юрий Ушаков, ОДКБ, В мире
Лидеры стран ОДКБ в узком составе обсудят проблемы безопасности
Ушаков: лидеры стран ОДКБ в узком составе обсудят в Астане проблемы безопасности