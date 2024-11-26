https://ria.ru/20241126/odkb-1985835145.html

Лидеры стран ОДКБ в узком составе обсудят проблемы безопасности

Лидеры стран ОДКБ в узком составе обсудят проблемы безопасности - РИА Новости, 26.11.2024

Лидеры стран ОДКБ в узком составе обсудят проблемы безопасности

Лидеры стран на заседании Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ в узком составе обсудят актуальные проблемы международной и региональной безопасности,... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T16:59

2024-11-26T16:59

2024-11-26T16:59

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казахстан

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Лидеры стран на заседании Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ в узком составе обсудят актуальные проблемы международной и региональной безопасности, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин 27-28 ноября посетит Казахстан с государственным визитом, примет участие в очередной сессии ОДКБ в Астане. "На этом заседании с участием только лидеров будет обсуждаться один вопрос об актуальных проблемах международной и региональной безопасности и основных итогов деятельности ОДКБ в межсессионный период", - сказал Ушаков журналистам во вторник.

https://ria.ru/20241126/odkb-1985832575.html

россия

казахстан

астана

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Ольга Фомченкова

россия, казахстан, астана, юрий ушаков, одкб, в мире