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Лидеры стран ОДКБ в узком составе обсудят проблемы безопасности - РИА Новости, 26.11.2024
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16:59 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/odkb-1985835145.html
Лидеры стран ОДКБ в узком составе обсудят проблемы безопасности
Лидеры стран ОДКБ в узком составе обсудят проблемы безопасности - РИА Новости, 26.11.2024
Лидеры стран ОДКБ в узком составе обсудят проблемы безопасности
Лидеры стран на заседании Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ в узком составе обсудят актуальные проблемы международной и региональной безопасности,... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T16:59
2024-11-26T16:59
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казахстан
астана
юрий ушаков
одкб
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Лидеры стран на заседании Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ в узком составе обсудят актуальные проблемы международной и региональной безопасности, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин 27-28 ноября посетит Казахстан с государственным визитом, примет участие в очередной сессии ОДКБ в Астане. "На этом заседании с участием только лидеров будет обсуждаться один вопрос об актуальных проблемах международной и региональной безопасности и основных итогов деятельности ОДКБ в межсессионный период", - сказал Ушаков журналистам во вторник.
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Россия, Казахстан, Астана, Юрий Ушаков, ОДКБ, В мире
Лидеры стран ОДКБ в узком составе обсудят проблемы безопасности

Ушаков: лидеры стран ОДКБ в узком составе обсудят в Астане проблемы безопасности

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкФлаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
Флаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© Sputnik / Арам Нерсесян
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Лидеры стран на заседании Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ в узком составе обсудят актуальные проблемы международной и региональной безопасности, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Путин 27-28 ноября посетит Казахстан с государственным визитом, примет участие в очередной сессии ОДКБ в Астане.
"На этом заседании с участием только лидеров будет обсуждаться один вопрос об актуальных проблемах международной и региональной безопасности и основных итогов деятельности ОДКБ в межсессионный период", - сказал Ушаков журналистам во вторник.
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