https://ria.ru/20241126/odkb-1985832575.html
Лидеры стран ОДКБ подпишут 14 документов в Астане
Лидеры стран ОДКБ подпишут 14 документов в Астане - РИА Новости, 26.11.2024
Лидеры стран ОДКБ подпишут 14 документов в Астане
Лидеры стран ОДКБ подпишут по итогам сессии Совета коллективной безопасности в Астане 14 документов, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T16:53
2024-11-26T16:53
2024-11-26T16:53
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Лидеры стран ОДКБ подпишут по итогам сессии Совета коллективной безопасности в Астане 14 документов, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Президент России Путин 27-28 ноября посетит Казахстан с государственным визитом, в Астане российский лидер также примет участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. "К подписанию в ходе этого саммита подготовлено 14 документов, в том числе итоговая декларация государств-членов, в которой будут зафиксированы единые подходы государств-членов к ключевым вопросам международной и региональной повестки дня", - сказал Ушаков журналистам во вторник. По данным помощника президента, ожидается принятие документов, нацеленных на укрепление союзнических отношений, повышение боеспособности Коллективных сил, совершенствование механизмов кризисного реагирования, осуществление практических мер по укреплению таджикско-афганской границы, а также мер, касающихся текущей деятельности ОДКБ.
https://ria.ru/20241126/odkb-1985694877.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
астана, россия, казахстан, юрий ушаков, одкб, в мире
Астана, Россия, Казахстан, Юрий Ушаков, ОДКБ, В мире
Лидеры стран ОДКБ подпишут 14 документов в Астане
Ушаков: лидеры стран ОДКБ подпишут 14 документов по итогам сессии СКБ в Астане