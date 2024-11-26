https://ria.ru/20241126/odkb-1985832575.html

Лидеры стран ОДКБ подпишут 14 документов в Астане

Лидеры стран ОДКБ подпишут 14 документов в Астане - РИА Новости, 26.11.2024

Лидеры стран ОДКБ подпишут 14 документов в Астане

Лидеры стран ОДКБ подпишут по итогам сессии Совета коллективной безопасности в Астане 14 документов, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T16:53

2024-11-26T16:53

2024-11-26T16:53

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Лидеры стран ОДКБ подпишут по итогам сессии Совета коллективной безопасности в Астане 14 документов, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Президент России Путин 27-28 ноября посетит Казахстан с государственным визитом, в Астане российский лидер также примет участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. "К подписанию в ходе этого саммита подготовлено 14 документов, в том числе итоговая декларация государств-членов, в которой будут зафиксированы единые подходы государств-членов к ключевым вопросам международной и региональной повестки дня", - сказал Ушаков журналистам во вторник. По данным помощника президента, ожидается принятие документов, нацеленных на укрепление союзнических отношений, повышение боеспособности Коллективных сил, совершенствование механизмов кризисного реагирования, осуществление практических мер по укреплению таджикско-афганской границы, а также мер, касающихся текущей деятельности ОДКБ.

https://ria.ru/20241126/odkb-1985694877.html

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Ольга Фомченкова

астана, россия, казахстан, юрий ушаков, одкб, в мире