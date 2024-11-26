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Россия ценит работу Казахстана в председательстве в ОДКБ, заявил Ушаков - РИА Новости, 26.11.2024
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16:52 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/odkb-1985832407.html
Россия ценит работу Казахстана в председательстве в ОДКБ, заявил Ушаков
Россия ценит работу Казахстана в председательстве в ОДКБ, заявил Ушаков - РИА Новости, 26.11.2024
Россия ценит работу Казахстана в председательстве в ОДКБ, заявил Ушаков
Россия высоко оценивает проделанную Казахстаном работу в период председательства в ОДКБ, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T16:52
2024-11-26T16:52
россия
казахстан
астана
юрий ушаков
владимир путин
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Россия высоко оценивает проделанную Казахстаном работу в период председательства в ОДКБ, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Президент России Владимир Путин 27-28 ноября посетит Казахстан с государственным визитом, примет участие в очередной сессии ОДКБ в Астане. "Российская сторона высоко оценивает проделанную Казахстаном работу в период своего председательства в ОДКБ", - сказал Ушаков журналистам во вторник.
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Россия, Казахстан, Астана, Юрий Ушаков, Владимир Путин, ОДКБ, В мире
Россия ценит работу Казахстана в председательстве в ОДКБ, заявил Ушаков

Ушаков: Россия высоко оценивает работу Казахстана в председательстве в ОДКБ

© РИА Новости / Виталий БелоусовФлаги участников Организации Договора о коллективной безопасности
Флаги участников Организации Договора о коллективной безопасности - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Флаги участников Организации Договора о коллективной безопасности. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Россия высоко оценивает проделанную Казахстаном работу в период председательства в ОДКБ, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Президент России Владимир Путин 27-28 ноября посетит Казахстан с государственным визитом, примет участие в очередной сессии ОДКБ в Астане.
"Российская сторона высоко оценивает проделанную Казахстаном работу в период своего председательства в ОДКБ", - сказал Ушаков журналистам во вторник.
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
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РоссияКазахстанАстанаЮрий УшаковВладимир ПутинОДКБВ мире
 
 
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