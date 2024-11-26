https://ria.ru/20241126/odkb-1985832407.html

Россия ценит работу Казахстана в председательстве в ОДКБ, заявил Ушаков

Россия ценит работу Казахстана в председательстве в ОДКБ, заявил Ушаков - РИА Новости, 26.11.2024

Россия ценит работу Казахстана в председательстве в ОДКБ, заявил Ушаков

Россия высоко оценивает проделанную Казахстаном работу в период председательства в ОДКБ, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T16:52

2024-11-26T16:52

2024-11-26T16:52

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Россия высоко оценивает проделанную Казахстаном работу в период председательства в ОДКБ, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Президент России Владимир Путин 27-28 ноября посетит Казахстан с государственным визитом, примет участие в очередной сессии ОДКБ в Астане. "Российская сторона высоко оценивает проделанную Казахстаном работу в период своего председательства в ОДКБ", - сказал Ушаков журналистам во вторник.

https://ria.ru/20241126/odkb-1985818191.html

россия

казахстан

астана

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россия, казахстан, астана, юрий ушаков, владимир путин, одкб, в мире