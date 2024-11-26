https://ria.ru/20241126/odkb-1985832407.html
Россия ценит работу Казахстана в председательстве в ОДКБ, заявил Ушаков
Россия ценит работу Казахстана в председательстве в ОДКБ, заявил Ушаков - РИА Новости, 26.11.2024
Россия ценит работу Казахстана в председательстве в ОДКБ, заявил Ушаков
Россия высоко оценивает проделанную Казахстаном работу в период председательства в ОДКБ, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T16:52
2024-11-26T16:52
2024-11-26T16:52
россия
казахстан
астана
юрий ушаков
владимир путин
одкб
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911304717_0:336:2048:1488_1920x0_80_0_0_be98340e31cc94be003495cf7bba0f35.jpg
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Россия высоко оценивает проделанную Казахстаном работу в период председательства в ОДКБ, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Президент России Владимир Путин 27-28 ноября посетит Казахстан с государственным визитом, примет участие в очередной сессии ОДКБ в Астане. "Российская сторона высоко оценивает проделанную Казахстаном работу в период своего председательства в ОДКБ", - сказал Ушаков журналистам во вторник.
https://ria.ru/20241126/odkb-1985818191.html
россия
казахстан
астана
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911304717_0:144:2048:1680_1920x0_80_0_0_be10d344a9f55c8eb1e4b9e727b6c621.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, казахстан, астана, юрий ушаков, владимир путин, одкб, в мире
Россия, Казахстан, Астана, Юрий Ушаков, Владимир Путин, ОДКБ, В мире
Россия ценит работу Казахстана в председательстве в ОДКБ, заявил Ушаков
Ушаков: Россия высоко оценивает работу Казахстана в председательстве в ОДКБ