https://ria.ru/20241126/odkb-1985831868.html

Ушаков рассказал о повестке пленарной сессии СКБ ОДКБ в Астане

Ушаков рассказал о повестке пленарной сессии СКБ ОДКБ в Астане - РИА Новости, 26.11.2024

Ушаков рассказал о повестке пленарной сессии СКБ ОДКБ в Астане

Лидеры стран на пленарной сессии СКБ ОДКБ обсудят приоритетные направления деятельности в период председательства Киргизии в организации, сообщил помощник... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T16:49

2024-11-26T16:49

2024-11-26T16:49

киргизия

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Лидеры стран на пленарной сессии СКБ ОДКБ обсудят приоритетные направления деятельности в период председательства Киргизии в организации, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин 27-28 ноября посетит Казахстан с государственным визитом, в Астане российский президент также примет участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. "Затем будет пленарное заседание, на котором будут рассмотрены два вопроса: о приоритетных направлениях деятельности в период представительства в ОДКБ Киргизии, об этом доложит президент Киргизии (Садыр) Жапаров, и о документах для рассмотрения на сессии Совета коллективной безопасности", - рассказал Ушаков журналистам во вторник.

https://ria.ru/20241126/odkb-1985701694.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

киргизия, россия, казахстан, юрий ушаков, одкб, в мире