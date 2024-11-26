https://ria.ru/20241126/odkb-1985831868.html
Ушаков рассказал о повестке пленарной сессии СКБ ОДКБ в Астане
Ушаков рассказал о повестке пленарной сессии СКБ ОДКБ в Астане - РИА Новости, 26.11.2024
Ушаков рассказал о повестке пленарной сессии СКБ ОДКБ в Астане
Лидеры стран на пленарной сессии СКБ ОДКБ обсудят приоритетные направления деятельности в период председательства Киргизии в организации, сообщил помощник... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T16:49
2024-11-26T16:49
2024-11-26T16:49
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Лидеры стран на пленарной сессии СКБ ОДКБ обсудят приоритетные направления деятельности в период председательства Киргизии в организации, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин 27-28 ноября посетит Казахстан с государственным визитом, в Астане российский президент также примет участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. "Затем будет пленарное заседание, на котором будут рассмотрены два вопроса: о приоритетных направлениях деятельности в период представительства в ОДКБ Киргизии, об этом доложит президент Киргизии (Садыр) Жапаров, и о документах для рассмотрения на сессии Совета коллективной безопасности", - рассказал Ушаков журналистам во вторник.
https://ria.ru/20241126/odkb-1985701694.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киргизия, россия, казахстан, юрий ушаков, одкб, в мире
Киргизия, Россия, Казахстан, Юрий Ушаков, ОДКБ, В мире
Ушаков рассказал о повестке пленарной сессии СКБ ОДКБ в Астане
Ушаков: на сессии СКБ ОДКБ обсудят планы в период председательства Киргизии
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Лидеры стран на пленарной сессии СКБ ОДКБ обсудят приоритетные направления деятельности в период председательства Киргизии в организации, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Путин 27-28 ноября посетит Казахстан с государственным визитом, в Астане российский президент также примет участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
"Затем будет пленарное заседание, на котором будут рассмотрены два вопроса: о приоритетных направлениях деятельности в период представительства в ОДКБ Киргизии, об этом доложит президент Киргизии (Садыр) Жапаров, и о документах для рассмотрения на сессии Совета коллективной безопасности", - рассказал Ушаков журналистам во вторник.