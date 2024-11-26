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Лидеры ОДКБ подпишут заявление в честь 80-летия Победы, заявил Ушаков - РИА Новости, 26.11.2024
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16:15 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/odkb-1985818928.html
Лидеры ОДКБ подпишут заявление в честь 80-летия Победы, заявил Ушаков
Лидеры ОДКБ подпишут заявление в честь 80-летия Победы, заявил Ушаков - РИА Новости, 26.11.2024
Лидеры ОДКБ подпишут заявление в честь 80-летия Победы, заявил Ушаков
Лидеры стран ОДКБ подпишут совместное заявление в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T16:15
2024-11-26T16:15
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казахстан
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Лидеры стран ОДКБ подпишут совместное заявление в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Путин 27-28 ноября посетит Казахстан с государственным визитом, в Астане российский президент также примет участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. "С учетом приоритетной важности сохранения исторической памяти о подвиге народов стран ОДКБ в Великой Отечественной войне предполагается также подписание лидерами совместного заявления в честь 80-летия Победы, а также плана мероприятий по празднованию этого юбилея", - сказал Ушаков журналистам, говоря о документах, которые будут подписаны по итогам сессии СКБ в Астане.
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астана, россия, казахстан, юрий ушаков, одкб, в мире
Астана, Россия, Казахстан, Юрий Ушаков, ОДКБ, В мире
Лидеры ОДКБ подпишут заявление в честь 80-летия Победы, заявил Ушаков

Ушаков: лидеры стран ОДКБ подпишут совместное заявление в честь 80-летия Победы

© РИА Новости / Виталий БелоусовФлаги участников Организации Договора о коллективной безопасности
Флаги участников Организации Договора о коллективной безопасности - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Флаги участников Организации Договора о коллективной безопасности. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Лидеры стран ОДКБ подпишут совместное заявление в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
Путин 27-28 ноября посетит Казахстан с государственным визитом, в Астане российский президент также примет участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
"С учетом приоритетной важности сохранения исторической памяти о подвиге народов стран ОДКБ в Великой Отечественной войне предполагается также подписание лидерами совместного заявления в честь 80-летия Победы, а также плана мероприятий по празднованию этого юбилея", - сказал Ушаков журналистам, говоря о документах, которые будут подписаны по итогам сессии СКБ в Астане.
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