https://ria.ru/20241126/miting-1985877776.html

В Южной Корее провели митинг против передачи вооружений Украине

В Южной Корее провели митинг против передачи вооружений Украине - РИА Новости, 26.11.2024

В Южной Корее провели митинг против передачи вооружений Украине

Южнокорейская НКО "Солидарность Тэчжона во имя самостоятельного объединения и мира", в которую входят 56 местных некоммерческих общественных организаций,... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T20:11

2024-11-26T20:11

2024-11-26T21:46

россия

украина

сеул

владимир зеленский

владимир путин

рустем умеров

нато

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985877240_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_00ac30c38a3b4f826a67f655279bc6c8.jpg

СЕУЛ, 26 ноя - РИА Новости. Южнокорейская НКО "Солидарность Тэчжона во имя самостоятельного объединения и мира", в которую входят 56 местных некоммерческих общественных организаций, провела во вторник митинг, на котором призвала Сеул не передавать Киеву вооружения, сообщило агентство Рёнхап. "Правительство Юн Сок Ёля уже осуществляло косвенные поставки вооружений и давно в открытую говорит о (возможности - ред.) поставки летальных вооружений и отправки южнокорейских войск... Правительство должно прекратить (попытки - ред.) оказания военной помощи Украине и вмешательства в эту войну", - приводит агентство слова участников акции перед мэрией Тэчжона - пятого крупнейшего в стране города-метрополии. В организации подчеркнули, что опасаются, что в ходе предстоящего визита в Сеул украинской делегации, возглавляемой министром обороны Украины Рустемом Умеровым, который прибудет качестве спецпосланника Владимира Зеленского, южнокорейские власти могут взять на себя обязательства по военной помощи Киеву, что втянет Южную Корею в войну с непредсказуемыми последствиями. По данным интернет-издания "Оу май ньюз", аналогичные акции сегодня прошли в отделениях "Солидарности во имя самостоятельного объединения и мира" по всей стране, включая Сеул, Пусан и провинции Южная Кёнсан и Чечжу. В ходе пресс-конференций активисты также призывали не допустить отправки оружия и войск на Украину. Ранее агентство Рёнхап со ссылкой на источники в правительстве Южной Кореи сообщало, что в качестве спецпосланника Владимира Зеленского Сеул может посетить министр обороны Украины Рустем Умеров. Предполагается, что он обсудит с южнокорейскими чиновниками "конкретные варианты помощи" в случае вступления в боевые действия северокорейских военных, которые якобы присутствуют на территории РФ. По информации агентства, в Сеуле сформировалось мнение, что поставки южнокорейских вооружений Киеву могут стать "средством давления на Россию", которое может быть воспринято выигравшем президентские выборы в США Дональдом Трампом как выгодная разменная карта. В этой связи чиновник МИД Южной Кореи заявил агентству, что на продолжение военного сотрудничества России с КНДР Сеул "решительно ответит вместе с международном сообществом". Скорый визит спецпосланника Зеленского на прошлой неделе подтвердил начальник управления национальной безопасности в администрации южнокорейского президента Син Вон Сик. Комментируя возможность поставок Киеву летальных вооружений, он напомнил, что южнокорейское правительство уже представило свою позицию, которая не исключает такой возможности, но Сеул будет реагировать на изменение ситуации поэтапно. Син Вон Сик отметил, что в этом вопросе существует множество переменных, таких как оказание Украине помощи со стороны США и уровень реагирования НАТО, поэтому линия южнокорейского правительства будет определяться с учетом мнения партнеров. После заключения Россией и КНДР Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве в июне нынешнего года Сеул пригрозил Москве пересмотром политики непредоставления Киеву летальных вооружений. Президент России Владимир Путин в ответ назвал возможные поставки оружия Украине "большой ошибкой" и заявил, что РФ в таком случае может принять соответствующие решения, которые вряд ли понравятся руководству Южной Кореи. Он добавил, что Россия оставляет за собой "право поставлять оружие в другие регионы", не исключая и КНДР. Новый базовый договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, заключенный Россией и КНДР во время визита Путина в Пхеньян, содержит положения о взаимной обороне в случае вооруженного нападения со стороны какого-либо государства или нескольких государств. Ранее Путин отмечал, что вопрос оказания взаимной военной помощи - это суверенное дело РФ и КНДР, только им решать, ограничиться ли учениями и обменом опытом в рамках статьи, предусмотренной заключенным договором, или "применять что-то". Официальный представитель МИД России Мария Захарова также подчеркивала, что взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241118/koreya-1984411997.html

https://ria.ru/20241120/seul-1984840603.html

https://ria.ru/20241016/zelenskiy-1978223272.html

россия

украина

сеул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, сеул, владимир зеленский, владимир путин, рустем умеров, нато, в мире