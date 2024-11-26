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Жители Ленобласти чаще всего предлагают благоустроить парки - РИА Новости, 26.11.2024
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Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ленинградская область
 
10:32 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/lenoblast-1985720378.html
Жители Ленобласти чаще всего предлагают благоустроить парки
Жители Ленобласти чаще всего предлагают благоустроить парки - РИА Новости, 26.11.2024
Жители Ленобласти чаще всего предлагают благоустроить парки
Чаще всего жители Ленинградской области предлагают благоустроить парки и скверы, а также проложить велодорожки, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T10:32
2024-11-26T10:32
ленинградская область
ленинградская область
гатчинский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноя - РИА Новости. Чаще всего жители Ленинградской области предлагают благоустроить парки и скверы, а также проложить велодорожки, сообщает пресс-служба правительства региона. Ранее сообщалось, что до 8 декабря включительно жители области могут дать свои предложения по благоустройству общественных территорий через чат-бот комитета по ЖКХ и Центра компетенций. "Чаще всего ленинградцы предлагают обустроить парки и скверы, проложить велодорожки, сделать детские площадки, организовать энергоэффективное освещение, благоустроить памятные и исторические места", - говорится в сообщении пресс-службы правительства. За неделю уже поступило 1176 обращений из 119 поселений Ленобласти, максимум — из Всеволожского, Волосовского и Гатчинского районов. Из поселений лидируют Муринское, Калитинское и Романовское. В пресс-службе напомнили, что поделиться идеями можно до 8 декабря жители могут через чат-бот комитета по ЖКХ и Центра компетенций, а также до 9 декабря обратиться в администрацию своего поселения. Самые популярные места попадут на голосование для благоустройства по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Сообщалось, что в 2024 году в рамках нацпроекта в Ленинградской области благоустроены 103 общественные территории, все — по итогам выбора жителей и с учетом их предложений.
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ленинградская область, гатчинский район
Ленинградская область , Ленинградская область, Гатчинский район
Жители Ленобласти чаще всего предлагают благоустроить парки

Жители Ленобласти чаще всего предлагают благоустроить парки и велодорожки

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЖенщина с детьми на территории Екатерининского парка
Женщина с детьми на территории Екатерининского парка - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Женщина с детьми на территории Екатерининского парка. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноя - РИА Новости. Чаще всего жители Ленинградской области предлагают благоустроить парки и скверы, а также проложить велодорожки, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ранее сообщалось, что до 8 декабря включительно жители области могут дать свои предложения по благоустройству общественных территорий через чат-бот комитета по ЖКХ и Центра компетенций.
"Чаще всего ленинградцы предлагают обустроить парки и скверы, проложить велодорожки, сделать детские площадки, организовать энергоэффективное освещение, благоустроить памятные и исторические места", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.
За неделю уже поступило 1176 обращений из 119 поселений Ленобласти, максимум — из Всеволожского, Волосовского и Гатчинского районов. Из поселений лидируют Муринское, Калитинское и Романовское.
В пресс-службе напомнили, что поделиться идеями можно до 8 декабря жители могут через чат-бот комитета по ЖКХ и Центра компетенций, а также до 9 декабря обратиться в администрацию своего поселения. Самые популярные места попадут на голосование для благоустройства по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".
Сообщалось, что в 2024 году в рамках нацпроекта в Ленинградской области благоустроены 103 общественные территории, все — по итогам выбора жителей и с учетом их предложений.
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Ленинградская областьЛенинградская областьГатчинский район
 
 
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