https://ria.ru/20241126/krokus-1985786885.html
Суд продлил арест трем фигурантам дела о теракте в "Крокусе"
Суд продлил арест трем фигурантам дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 26.11.2024
Суд продлил арест трем фигурантам дела о теракте в "Крокусе"
Басманный суд Москвы до марта продлил срок ареста троим фигурантам уголовного дела о теракте в "Крокус Сити Холле", этапированным из Дагестана, передает... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T14:02
2024-11-26T14:02
2024-11-26T14:04
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
москва
крокус сити холл
республика дагестан
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Басманный суд Москвы до марта продлил срок ареста троим фигурантам уголовного дела о теракте в "Крокус Сити Холле", этапированным из Дагестана, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемым Исмаилову Зубайдулло, Солиеву Умеджону, Хамидову Хусейну меру пресечения в виде содержания под стражей на срок три месяца, до 1 марта 2025 года", - огласила решение судья Евгения Николаева.Судебное заседание проходило в закрытом режиме.На прошлой неделе этот же суд продлил меру пресечения предполагаемым исполнителям теракта и ещё 10 фигурантам дела.Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.Действия террористов координировали через интернет члены группировки "Вилаят Хорасан" (принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации ИГ), находившиеся в афгано-пакистанской зоне, заявил в мае директор ФСБ России Александр Бортников.По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы.Позднее в Москву из Дагестана этапировали ещё пятерых фигурантов дела о теракте – четверых граждан Таджикистана и одного россиянина. Они обвиняются в "финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта в "Крокус сити холле", а также планировании теракта в Каспийске. Им вменяются совершение теракта, участие в террористической организации, незаконный оборот оружия, приготовление к теракту, незаконное изготовление взрывчатки.В начале ноября стало известно об аресте ещё двух фигурантов дела, которым вменяется незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ. Следствие считает, что они передали террористам оружие. Ещё двое соучастников скрылись, они объявлены в розыск.
https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html
https://ria.ru/20240613/zapad-1952370132.html
https://ria.ru/20240402/terakty-1937180661.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, крокус сити холл, республика дагестан
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Москва, Крокус Сити Холл, Республика Дагестан
Суд продлил арест трем фигурантам дела о теракте в "Крокусе"
Этапированным из Дагестана фигурантам дела о теракте в "Крокусе" продлили арест
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Басманный суд Москвы до марта продлил срок ареста троим фигурантам уголовного дела о теракте в "Крокус Сити Холле", этапированным из Дагестана, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемым Исмаилову Зубайдулло, Солиеву Умеджону, Хамидову Хусейну меру пресечения в виде содержания под стражей на срок три месяца, до 1 марта 2025 года", - огласила решение судья Евгения Николаева.
Судебное заседание проходило в закрытом режиме.
На прошлой неделе этот же суд продлил меру пресечения предполагаемым исполнителям теракта и ещё 10 фигурантам дела.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл
" в подмосковном Красногорске
произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
Действия террористов координировали через интернет члены группировки "Вилаят Хорасан" (принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ
террористической организации ИГ), находившиеся в афгано-пакистанской зоне, заявил в мае директор ФСБ
России Александр Бортников
.
По данному делу в Москве
были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы.
Позднее в Москву из Дагестана этапировали ещё пятерых фигурантов дела о теракте – четверых граждан Таджикистана
и одного россиянина. Они обвиняются в "финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта в "Крокус сити холле", а также планировании теракта в Каспийске
. Им вменяются совершение теракта, участие в террористической организации, незаконный оборот оружия, приготовление к теракту, незаконное изготовление взрывчатки.
В начале ноября стало известно об аресте ещё двух фигурантов дела, которым вменяется незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ. Следствие считает, что они передали террористам оружие. Ещё двое соучастников скрылись, они объявлены в розыск.