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Путин удостоил звания Героя России погибшего на СВО офицера из Дагестана - РИА Новости, 26.11.2024
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01:00 26.11.2024 (обновлено: 09:56 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/geroy-1985684400.html
Путин удостоил звания Героя России погибшего на СВО офицера из Дагестана
Путин удостоил звания Героя России погибшего на СВО офицера из Дагестана - РИА Новости, 26.11.2024
Путин удостоил звания Героя России погибшего на СВО офицера из Дагестана
Офицер из Дагестана Магомед Исбакиев, группа которого за сутки уничтожила до 20 единиц бронетехники противника в Херсонской области, посмертно удостоен звания... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T01:00
2024-11-26T09:56
специальная военная операция на украине
общество
россия
мытищи
сергей меликов
владимир путин
герой российской федерации (звание)
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 26 ноя — РИА Новости. Офицер из Дагестана Магомед Исбакиев, группа которого за сутки уничтожила до 20 единиц бронетехники противника в Херсонской области, посмертно удостоен звания Героя России, сообщил глава республики Сергей Меликов.В июне на встрече президента России Владимира Путина с участниками программы "Время героев" гвардии майор Денис Диденко рассказал о боевом товарище Исбакиеве и попросил главу государства присвоить тому звание Героя России. Путин пообещал, что заслуги дагестанца будут отмечены."Еще один дагестанец удостоен звания Героя России — 13-м нашим земляком, чьи заслуги с начала СВО отмечены на самом высоком уровне, стал Магомед Исбакиев. &lt;…&gt; Еще раз выражаю соболезнования родным Магомеда Исбакиева. Я уже звонил маме Героя, передал ей слова поздравления от имени всех дагестанцев. Светлая память о Магомеде останется в наших сердцах, а история его подвига будет вдохновлять наших защитников", — написал Меликов в своем Telegram-канале.Глава республики рассказал, что группа Исбакиева обеспечивала перегруппировку войск в Херсонской области, за сутки группа уничтожила до 20 единиц бронетехники и более 200 бойцов ВСУ. Дагестанец получил несколько ранений, но продолжил руководить группой. В результате поставленная задача была выполнена ценой его жизни. Герой похоронен на военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах."Спасибо Владимиру Владимировичу за его особое отношение к дагестанцам, за то, что он всегда отмечает мужество и патриотизм наших земляков. Ну и конечно, благодарю Дениса Диденко, который показал всем нам пример настоящей дружбы и благородства. По моему приглашению он уже гостил в Дагестане, и в дальнейшем наши двери и сердца для него всегда будут открыты", — отметил Меликов.
https://ria.ru/20241014/yakutiya-1977948759.html
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общество, россия, мытищи, сергей меликов, владимир путин, герой российской федерации (звание), республика дагестан
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Мытищи, Сергей Меликов, Владимир Путин, Герой Российской Федерации (звание), Республика Дагестан
Путин удостоил звания Героя России погибшего на СВО офицера из Дагестана

Офицер из Дагестана Магомед Исбакиев посмертно удостоен звания Героя России

© ГТРК "Дагестан"Магомед Исбакиев
Магомед Исбакиев - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© ГТРК "Дагестан"
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МАХАЧКАЛА, 26 ноя — РИА Новости. Офицер из Дагестана Магомед Исбакиев, группа которого за сутки уничтожила до 20 единиц бронетехники противника в Херсонской области, посмертно удостоен звания Героя России, сообщил глава республики Сергей Меликов.
В июне на встрече президента России Владимира Путина с участниками программы "Время героев" гвардии майор Денис Диденко рассказал о боевом товарище Исбакиеве и попросил главу государства присвоить тому звание Героя России. Путин пообещал, что заслуги дагестанца будут отмечены.
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"Еще один дагестанец удостоен звания Героя России — 13-м нашим земляком, чьи заслуги с начала СВО отмечены на самом высоком уровне, стал Магомед Исбакиев. <…> Еще раз выражаю соболезнования родным Магомеда Исбакиева. Я уже звонил маме Героя, передал ей слова поздравления от имени всех дагестанцев. Светлая память о Магомеде останется в наших сердцах, а история его подвига будет вдохновлять наших защитников", — написал Меликов в своем Telegram-канале.
Глава республики рассказал, что группа Исбакиева обеспечивала перегруппировку войск в Херсонской области, за сутки группа уничтожила до 20 единиц бронетехники и более 200 бойцов ВСУ. Дагестанец получил несколько ранений, но продолжил руководить группой. В результате поставленная задача была выполнена ценой его жизни. Герой похоронен на военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах.
"Спасибо Владимиру Владимировичу за его особое отношение к дагестанцам, за то, что он всегда отмечает мужество и патриотизм наших земляков. Ну и конечно, благодарю Дениса Диденко, который показал всем нам пример настоящей дружбы и благородства. По моему приглашению он уже гостил в Дагестане, и в дальнейшем наши двери и сердца для него всегда будут открыты", — отметил Меликов.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияМытищиСергей МеликовВладимир ПутинГерой Российской Федерации (звание)Республика Дагестан
 
 
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