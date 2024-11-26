https://ria.ru/20241126/geroy-1985684400.html

Путин удостоил звания Героя России погибшего на СВО офицера из Дагестана

Путин удостоил звания Героя России погибшего на СВО офицера из Дагестана - РИА Новости, 26.11.2024

Путин удостоил звания Героя России погибшего на СВО офицера из Дагестана

Офицер из Дагестана Магомед Исбакиев, группа которого за сутки уничтожила до 20 единиц бронетехники противника в Херсонской области, посмертно удостоен звания... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T01:00

2024-11-26T01:00

2024-11-26T09:56

специальная военная операция на украине

общество

россия

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владимир путин

герой российской федерации (звание)

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 26 ноя — РИА Новости. Офицер из Дагестана Магомед Исбакиев, группа которого за сутки уничтожила до 20 единиц бронетехники противника в Херсонской области, посмертно удостоен звания Героя России, сообщил глава республики Сергей Меликов.В июне на встрече президента России Владимира Путина с участниками программы "Время героев" гвардии майор Денис Диденко рассказал о боевом товарище Исбакиеве и попросил главу государства присвоить тому звание Героя России. Путин пообещал, что заслуги дагестанца будут отмечены."Еще один дагестанец удостоен звания Героя России — 13-м нашим земляком, чьи заслуги с начала СВО отмечены на самом высоком уровне, стал Магомед Исбакиев. <…> Еще раз выражаю соболезнования родным Магомеда Исбакиева. Я уже звонил маме Героя, передал ей слова поздравления от имени всех дагестанцев. Светлая память о Магомеде останется в наших сердцах, а история его подвига будет вдохновлять наших защитников", — написал Меликов в своем Telegram-канале.Глава республики рассказал, что группа Исбакиева обеспечивала перегруппировку войск в Херсонской области, за сутки группа уничтожила до 20 единиц бронетехники и более 200 бойцов ВСУ. Дагестанец получил несколько ранений, но продолжил руководить группой. В результате поставленная задача была выполнена ценой его жизни. Герой похоронен на военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах."Спасибо Владимиру Владимировичу за его особое отношение к дагестанцам, за то, что он всегда отмечает мужество и патриотизм наших земляков. Ну и конечно, благодарю Дениса Диденко, который показал всем нам пример настоящей дружбы и благородства. По моему приглашению он уже гостил в Дагестане, и в дальнейшем наши двери и сердца для него всегда будут открыты", — отметил Меликов.

https://ria.ru/20241014/yakutiya-1977948759.html

https://ria.ru/20241119/geroi-1984486931.html

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общество, россия, мытищи, сергей меликов, владимир путин, герой российской федерации (звание), республика дагестан